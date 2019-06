Bí quyết quét sạch mỡ máu sau nhiều năm chung sống đến từ Nhật Bản

Sáng hôm đó, chúng tôi gặp anh Hải, 36 tuổi ở Phú Bình, Thái Nguyên… Trò chuyện được đôi lúc, anh kể:

"Chắc anh nhìn tôi hơi già so với tuổi, nhưng năm nay tôi mới 38, công ty tôi có chế độ đãi ngộ khá tốt, tất cả nhân viên đều có bảo hiểm và đi khám định kỳ đều 1 năm 2 lần. Công ty có 20 ông, thì khám ông nào cũng bệnh mỡ máu cao, huyết áp cao, có biểu hiện đau dạ dày nhẹ. Thấy vậy, chúng tôi chỉ nghĩ đơn thuần là bình thường, chắc chả sao đâu, đến cái tuổi này, làm cái nghề này, ai cũng vậy…

Cho đến một ngày, tất cả chúng tôi cùng bàng hoàng, chính xác gọi là “sáng mắt” ra, khi một anh giám đốc kinh doanh trong công ty bị đột quỵ nhẹ trên bàn nhậu. Hôm đó là liên hoan công ty cuối năm, đang tiệc tùng vui vẻ, anh giơ tay ôm siết ngực rồi quỵ xuống bàn, méo sệch một bên miệng, nói không ra tiếng, chân tay ro rúm lại, mọi người cứ tưởng trúng gió. May đưa đi viện kịp thời, bác sĩ chẩn đoán là do máu nhiễm mỡ cao. Sau một thời gian rồi anh đi làm lại, nhưng miệng hơi méo và không còn linh hoạt như trước nữa. Tai biến ở tuổi 40, có vẻ khó tin thật, nhưng tôi search mạng, đột quỵ, tai biến mạch máu não không chừa bất kỳ một ai, tai biến ngay cả tuổi 30, 20…

Tôi là trụ cột trong gia đình, lấy vợ muộn nên đứa lớn nhà tôi mới có 7 tuổi, bây giờ mà lăn đùng ra cái thì không biết ai lo cho vợ con. Chỉ số mỡ máu của tôi đang khá cao, cũng ở mức báo động rồi? Bác sĩ khuyên điều chỉnh chế độ ăn, hạn chế rượu bia, chăm tập thể dục…Nhưng nói thật với đặc thù công việc kinh doanh của tôi hay phải đi tiếp khách thì khó lắm, về nhà cứ đặt lưng xuống giường là ngủ, thời gian ngủ còn không đủ lấy đâu thời gian tập thể dục nữa.



Nhưng bây giờ tôi biết sợ rồi, ngày trước vợ hét uống thuốc, nhưng tôi kệ. Ám ảnh, tôi dành nguyên 1 ngày tìm hiểu kĩ thông tin trên mạng ngoài thông tin mà bác sĩ đã cung cấp, tôi hiểu rằng cần quét sạch các mảng mỡ trong máu thì dòng máu lưu thông được, nếu mỡ máu nhiều, ứ đọng tạo cục máu đông là dễ đột quỵ ngay. Bây giờ có nhiều loại quá, tôi không biết chọn loại nào.

Tập trung tìm hiểu ra mới biết món ăn Natto của Nhật, cung cấp enzym Nattkinase đây là hoạt chất được các công trình nghiên cứu khoa học chứng minh có khả năng đánh tan các mảng xơ vữa, ngăn ngừa cục máu đông. Ở Việt Nam có dùng nguyên liệu này để sản xuất, nhưng tôi tin dùng hàng Nhật bởi từ trước đến nay Nhật Bản luôn là quốc gia đi đầu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Cuối cùng tôi đã quyết định chọn Nattokinase Jintan Nhật Bản, đây là sản phẩm của một công ty dược phẩm nổi tiếng lâu 125 năm tuổi của Nhật. Sản phẩm được chiết xuất món ăn truyền thống của người Nhật Bản, thành phần hoàn toàn tự nhiên nên tôi yên tâm không hại gan thận. Thêm vào đó, nó sử dụng công nghệ SMC khác biệt nên đưa được gần như nguyên vẹn enzym Nattokinase đi qua axit dạ dày nên hiệu quả cao.



Dùng được 1 tháng, tôi lo lắng đi kiểm tra xem có tiến triển gì không thì nhận được kết quả khá khả quan, chỉ số cholesterol toàn phần, chỉ số triglycerid đều giảm ở và nằm ở mức cho phép.

Tôi hỏi kĩ sản phẩm này tốt có uống duy trì đều không, thì các bạn tư vấn nói theo khuyến cáo của hãng bên Nhật, 1 năm chỉ cần uống 1-2 đợt, mỗi đợt kéo dài 3 tháng là được, để làm “dọn sạch” mỡ máu, các mảng xỡ vữa trong thành mạch. Dòng máu lúc nào cũng sạch ngăn không cho hình thành cục máu đông, tránh được bệnh lý về tim mạch, đặc biệt là tai biến mạch máu não (đột quỵ não). Thực sự, rất cảm ơn Nattokinase Jintan đã giúp tôi có cuộc sống bình thường trở lại, bớt ám ảnh về tai biến mạch máu não.

Tôi bây giờ cố gắng tập thể dục hơn, thỉnh thoảng ở văn phòng chống đẩy, tuần cố gắng đá bóng 1-2 buổi dù có bận đến mấy. Cũng hạn chế bia rượu hơn, đi nhậu tích cực ăn nhiều rau xanh …

Bệnh mỡ máu cao tiến triển âm thầm được ví như kể giết người thầm lặng vì ít biểu hiện. Nhũng người thực sự nặng có biểu hiện như chân tay tê bì, đau thắt ngực như có vật đè nặng, hay có nốt phồng nhỏ trên da… Khi bệnh nhân cảm nhận được sự thay đổi khác thường thì đó là lúc cơ thể gặp biến chứng về bệnh lý tim mạch, tai biến mạch máu não…

