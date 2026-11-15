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Bí quyết trẻ khoẻ, dưỡng dáng, đẹp da chỉ nhờ loại trái cây bình dân bán đầy chợ

Chủ Nhật, 14:00, 15/11/2026
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VOV.VN - Đu đủ là một loại trái cây nhiệt đới vô cùng quen thuộc tại Việt Nam, nổi tiếng với hương vị ngọt ngào, mát lành và màu sắc bắt mắt. Không chỉ là một món tráng miệng thơm ngon, đu đủ còn được mệnh danh là “liều thuốc tự nhiên” nhờ bảng thành phần dinh dưỡng phong phú vượt trội.

 

Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Đu đủ được coi là “người bạn thân thiết” của hệ tiêu hóa nhờ chứa enzyme sinh học Papain. Enzyme này giúp bẻ gãy các chuỗi protein phức tạp trong thức ăn, giúp dạ dày và ruột non tiêu hóa đạm dễ dàng hơn, giảm thiểu tình trạng đầy bụng, khó tiêu. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ dồi dào cùng lượng nước cao trong đu đủ giúp làm mềm phân, kích thích nhu động ruột và phòng ngừa táo bón hiệu quả.

Tăng cường hệ miễn dịch, tăng đề kháng

Chỉ cần tiêu thụ khoảng 100-150g đu đủ chín mỗi ngày là bạn đã đáp ứng đủ lượng Vitamin C cần thiết cho cơ thể. Vitamin C đóng vai trò cốt lõi trong việc kích thích sản sinh các tế bào bạch cầu, giúp củng cố hàng rào miễn dịch. Nhờ đó, cơ thể có khả năng chủ động chống lại các mầm bệnh thông thường như cảm cúm, nhiễm trùng đường hô hấp hay sự tấn công của vi khuẩn từ môi trường bên ngoài.

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Đu đủ được coi là “người bạn thân thiết” của hệ tiêu hóa nhờ chứa enzyme sinh học Papain.

Kháng viêm tự nhiên, giảm đau xương khớp

Tình trạng viêm mạn tính là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm như viêm khớp, bệnh tim mạch và ung thư. Đu đủ chứa hai loại enzyme quan trọng là Papain và Chymopapain, kết hợp cùng các chất chống oxy hóa mạnh như Vitamin C và Beta-carotene. Các hợp chất này giúp trung hòa các gốc tự do, giảm nhẹ phản ứng viêm trong cơ thể và hỗ trợ làm dịu các cơn đau do viêm khớp dạng thấp hay gút gây ra.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Hàm lượng Lycopene và Vitamin C cao trong đu đủ có khả năng ngăn ngừa sự oxy hóa của cholesterol. Khi cholesterol bị oxy hóa, chúng rất dễ bám vào thành mạch máu, tạo thành các mảng xơ vữa gây tắc nghẽn động mạch. Bổ sung đu đủ thường xuyên giúp cải thiện lưu thông máu, trong khi hàm lượng Kali dồi dào giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý về tim.

Nuôi dưỡng làn da hồng hào, chống lão hóa

Gốc tự do hình thành từ tia UV và ô nhiễm môi trường là thủ phạm chính gây ra nếp nhăn và sạm nám. Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa Vitamin C, Vitamin E và Carotenoid, đu đủ giúp trung hòa gốc tự do, thúc đẩy quá trình sản sinh Collagen giúp da giữ được độ đàn hồi và săn chắc. Ngoài ra, enzyme Papain còn được ứng dụng nhiều trong làm đẹp để loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, giúp làn da sáng mịn rạng rỡ

Bảo vệ thị lực, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng

Đu đủ chứa hàm lượng đáng kể Zeaxanthin và Lutein - hai chất chống oxy hóa tập trung nhiều ở võng mạc mắt. Chúng hoạt động như một bộ lọc ánh sáng xanh có hại, bảo vệ các tế bào mắt khỏi sự tổn thương do ánh sáng mặt trời và thiết bị điện tử. Ăn đu đủ đều đặn giúp làm giảm nguy cơ mắc chứng thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác và đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả

Nếu bạn đang trong quá trình ăn kiêng hoặc giảm cân, đu đủ là lựa chọn tuyệt vời. Loại quả này chứa rất ít calo nhưng lại dồi dào chất xơ và nước. Việc ăn đu đủ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, hạn chế cảm giác thèm ăn vặt giữa các bữa chính mà vẫn đảm bảo nạp đủ các vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

Tiềm năng phòng ngừa và chống ung thư

Đu đủ là một trong số ít thực phẩm dồi dào Lycopene - một sắc tố carotenoid có khả năng giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư (đặc biệt là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và ung thư vòm họng). Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong đu đủ còn giúp làm giảm sự tích tụ của các gốc tự do gây tổn thương DNA - mầm mống hình thành các tế bào ung thư.

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Cây thuốc bổ mọc dại khắp nơi, dùng đúng cách tốt đủ đường lại hay bị ngó lơ

VOV.VN - Cây đơn kim (thường gọi là cây xuyến chi), từ lâu đã xuất hiện phổ biến dọc các triền đê, ven đường và đồng cỏ. Dù thường bị coi là loài cỏ dại mọc hoang, y học cổ truyền và nhiều nghiên cứu hiện đại đã chỉ ra rằng đơn kim là một vị thuốc nam mang lại nhiều công dụng bảo vệ sức khỏe.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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