Biểu hiện của viêm đại tràng báo động xử lý ngay tránh biến chứng

Một số biểu hiện, triệu chứng đại tràng: đau bụng, rối loạn đại tiện, phân lúc lỏng, sống, nát, táo, đi ngoài ra máu… nếu tái đi tái lại, không kịp thời xử lý ngay dễ biến chứng thành ung thư đại tràng.

Biểu hiện, triệu chứng đại tràng ở mức báo động

Viêm đại tràng thường có các biểu hiện điển hình như rối loạn tiêu hóa, đi ngoài từ 2-6 lần/ngày, lúc lỏng lúc táo, cảm giác buồn đi vệ sinh liên tục, đi xong vẫn muốn đi tiếp. Người viêm đại tràng thường có triệu chứng đau bụng âm ỉ phần dưới hoặc dọc theo khung đại tràng, đau tăng lên sau khi ăn những thực phẩm lạ, gây kích thích như: đồ chua cay, đồ tanh, rau sống, gỏi, nộm…

Khi các triệu chứng rối loạn tiêu hóa tái đi tái lại ở mức báo động, nếu không xử lý triệt để, bệnh đại tràng chuyển biến nặng hơn thì xuất hiện thêm một số triệu chứng khác:

- Đại tiện bất thường, phân không thành khuôn, những người bị nặng thì phân có lẫn máu đen như máu cá và nhầy. ...

- Sụt cân bất thường hoặc sụt cân liên tục khiến toàn thân mệt mỏi, ăn uống kém, ngủ kém, gầy sút, hốc hác, thay đổi tính cách, hay cáu gắt,...

Hình ảnh: đại tràng bị viêm loét gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm

Các triệu chứng của viêm đại tràng tái đi tái lại liên tục và cấp độ nặng dần nếu không điều trị dứt điểm sẽ khiến bệnh kéo dài trong nhiều năm thì nguy cơ dẫn đến ung thư đại tràng rất cao. Bởi khi niêm mạc đại tràng bị viêm loét kéo dài hoặc tình trạng viêm loét tái phát liên tục, các tế bào biểu mô niêm mạc sẽ có nguy cơ bị loạn sản và chuyển thành ác tính.

Bí quyết xử lý viêm đại tràng ngừa biến chứng theo cách của người Nhật

Theo cuốn “Các nhân tố enzyme” của tác giả Hiromi Shinya (Nhật Bản), cơ thể con người có hơn 5.000 loại enzyme, trong đó có khoảng 3.000 loại được tạo ra bởi lợi khuẩn đường ruột. Đặc biệt, lợi khuẩn giúp tái tạo niêm mạc đại tràng, làm lành vết loét, đồng thời tiết chất nhờn trám lên niêm mạc đại tràng giúp bảo vệ đại tràng và những ổ viêm loét mới chữa lành thành sẹo đang lên da non.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Như vậy, lợi khuẩn đóng vai trò đặc biệt quan trọng với việc hỗ trợ điều trị viêm đại tràng, đặc biệt là lợi khuẩn Bifidobacterium (gọi tắt là Bifido). Đây là loại lợi khuẩn chính chiếm hơn 90% tổng số lượng lợi khuẩn đường ruột và cư trú chủ yếu ở đại tràng.

Lợi khuẩn Bifido làm nhiệm vụ tiết 3.000 enzym tiêu hóa thức ăn, phân hủy, đào thải cặn bã, tiết ra chất nhầy bảo vệ hệ tiêu hóa, sản xuất ra 75% kháng thể giúp hệ tiêu hóa và cơ thể khỏe mạnh. Chính vì vậy, bổ sung đầy đủ lợi khuẩn bifido cho đường ruột sẽ giúp cân bằng tỷ lệ: 85% lợi khuẩn - 15% hại khuẩn, cải thiện rõ rệt các triệu chứng đạu bụng, rối loạn đại tiện, đầy bụng, trướng hơi, phân không thành khuôn, đại tiện ra máu... và phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Hình ảnh: Lợi khuẩn Bifido – chiếm hơn 90% tổng số lượng lợi khuẩn đường ruột

Tuy nhiên, lợi khuẩn Bifido rất nhạy cảm với môi trường axit dạ dày nên bị tiêu diệt gần như hoàn toàn khi đi qua dạ dày, nên rất ít sản phẩm có thành phần Bifido.

Tin vui cho các bệnh nhân viêm đại tràng, các nhà sáng chế của công ty dược phẩm Morishita Jintan Nhật Bản 126 tuổi đã phát minh ra công nghệ bảo vệ SMC (Seamless Micro Capsule) sản xuất ra men vi sinh Bifina R – giúp bảo vệ lợi khuẩn sống trong viên nang thế hệ mới, hình cầu, vỏ nang có khả năng chịu axit, nước hoặc nhiệt, do đó công nghệ này giúp đưa được lợi khuẩn sống an toàn khi đi qua môi trường axit trong dạ dày vào đến ruột non và đại tràng, với tỉ lệ sống sót rất cao,iúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tái tạo lớp lá chắn kép bảo vệ đại tràng,dứt các triệu chứng khó chịu.

Trước thành tựu đó, men vi sinh Bifina R Nhật Bản liên tục 22 năm liền liên tục được công nhận là men vi sinh số 1 Nhật Bản (theo thống kê và công bố công ty của công ty nghiên cứu thị trường FUJI KEIZAI Nhật bản).

Cách bổ sung đầy đủ lợi khuẩn Bifido cho đại tràng từ men vi sinh Bifina R Nhật Bản hiện là phương pháp của người Nhật giúp người viêm đại tràng sẽ giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, giải quyết các triệu chứng như đau bụng, rối loạn tiêu hóa, đại tiện đi ngoài,... bụng dạ sẽ êm ru nhẹ nhõm, tinh thần thoải mái tận hưởng cuộc sống, không lo biến chứng ung thư đại tràng.