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Bỏ ngay 5 thói quen hâm và bảo quản cơm nguội này kẻo rước bệnh vào người

Thứ Sáu, 14:00, 30/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ít ai biết rằng nếu bảo quản và hâm nóng cơm nguội sai cách, món ăn tưởng chừng lành tính này lại có thể gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là 5 sai lầm khi bảo quản và hâm nóng cơm nguội mà bạn cần loại bỏ ngay lập tức.

 

Để cơm ở nhiệt độ phòng quá lâu

Để cơm nguội ở nhiệt độ phòng quá lâu là sai lầm nguy hiểm nhất mà nhiều gia đình mắc phải. Gạo có thể chứa bào tử bacillus cereus, một loại vi khuẩn có khả năng tồn tại sau quá trình nấu. Khi cơm chín không được bảo quản đúng cách, đặc biệt để lâu ở nhiệt độ không phù hợp, vi khuẩn có thể phát triển và tạo độc tố. Do đó, bạn nên làm nguội cơm nhanh bằng cách dàn mỏng ra khay sạch và cất vào tủ lạnh trong vòng 1-2 giờ sau khi nấu.

Bảo quản một lượng lớn cơm

Nhiều người có thói quen để một lượng lớn cơm trong nồi, chờ nguội hẳn rồi mới cất vào tủ lạnh. Tuy nhiên, điều này có thể khiến phần cơm bên trong duy trì ở nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển trong thời gian dài. Do đó,  nên chia thành các phần nhỏ, dàn trong hộp nông để cơm nguội nhanh hơn, sau đó đậy kín và bảo quản trong tủ lạnh. 

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 Ít ai biết rằng nếu bảo quản và hâm nóng cơm nguội sai cách, món ăn tưởng chừng lành tính này lại có thể gây hại cho sức khỏe. (Ảnh: VTC News)

Bảo quản cơm trong tủ lạnh quá lâu

Để cơm nguội trong tủ lạnh quá nhiều ngày cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn cao. Dù nhiệt độ thấp trong ngăn mát giúp làm chậm sự phát triển của vi khuẩn nhưng không thể tiêu diệt hoàn toàn chúng. Cơm để quá lâu không chỉ bị khô cứng, mất chất dinh dưỡng mà còn dễ bị nhiễm khuẩn chéo từ các thực phẩm khác.

Cơm nguội bảo quản ngăn mát chỉ nên ăn trong vòng 24 giờ, hoặc nếu muốn để lâu hơn thì bạn cần chia nhỏ và bảo quản trên ngăn đông. Nếu nghi ngờ cơm đã được bảo quản không đúng cách, nên bỏ thay vì cố tận dụng.

Hâm cơm nhưng không nóng đều

Hâm nóng cơm có thể tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn, nhưng không nên xem đây là bước có thể khắc phục mọi vấn đề do bảo quản sai cách. Hâm cơm không đủ nhiệt hoặc hâm bằng lò vi sóng không đậy kín sẽ khiến vi khuẩn chưa được tiêu diệt triệt để. Có thể chia cơm thành phần nhỏ, thêm một lượng nước phù hợp và đậy bằng nắp dùng được trong lò vi sóng, có thể mở hoặc thông hơi để hơi nước thoát ra.

Trong quá trình hâm, nên đảo hoặc xoay cơm để nhiệt lan đều hơn. Sau khi hâm, nên kiểm tra nhiều vị trí trong phần cơm thay vì chỉ dựa vào việc bên ngoài đã nóng. Nếu có nhiệt kế thực phẩm, có thể dùng để kiểm tra nhiệt độ bên trong đạt ít nhất 74 độ C.

Hâm nóng cơm nguội nhiều lần 

Thói quen hâm nóng cơm nguội nhiều lần cực kỳ rủi ro cho hệ tiêu hóa. Mỗi lần hâm rồi làm nguội lại là một lần kích thích các bào tử vi khuẩn sinh sôi và tiết ra độc tố. Đáng chú ý, độc tố của vi khuẩn Bacillus cereus rất bền nhiệt nên dù bạn có đun nóng lại sau đó cũng không thể tiêu diệt được chúng. Vì vậy, bạn chỉ nên lấy đúng lượng cơm đủ ăn cho một bữa để hâm nóng, phần còn lại giữ nguyên trong tủ lạnh.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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