Bộ trưởng Y tế trực tiếp kiểm tra tiêm vaccine ComBE Five tại Hà Nội

Trước việc nhiều gia đình cho trẻ nhập viện do bị sốt sau khi tiêm vaccine ComBE Five, sáng nay (9/1), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi kiểm tra tiêm vaccine ComBE Five tại các xã Phú Nghĩa và Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Trẻ đi tiêm chủng.

Từ năm 2018, thành phố Hà Nội thực hiện lịch tiêm chủng vào thứ Tư hàng tuần, thay vì tiêm chủng theo tháng. Hôm nay là tuần thứ 2 thực hiện tiêm vaccine ComBE Five và đã có gần 10.000 trẻ được tiêm vaccine này.

Sau tuần đầu tiêm vaccine ComBE Five cho 5.700 trẻ đã ghi nhận 180 trường hợp phản ứng thông thường, chủ yếu là sốt nhẹ, sưng đau tại chỗ tiêm và có 2 trường hợp phản ứng nặng hơn. Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết, riêng tại huyện Ứng Hòa ghi nhận 10 trẻ bị sốt sau khi tiêm vaccine ComBE Five được gia đình cho nhập viện.

“Chúng tôi đã chỉ đạo theo dõi sát sao từng trường hợp nhập viện sau tiêm chủng. Đến nay, các cháu đã hết sốt. Chưa có trường hợp nào phải sử dụng phác đồ chống sốc, tức là chưa có trường hợp nào sốc phản vệ sau tiêm”, ông Cảm nói.

PC_Article_Middle

Kiểm tra việc tiêm chủng vaccine tại 2 xã của huyện Chương Mỹ, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao việc thực hiện đúng quy trình khám sàng lọc, cũng như chuẩn bị đầy đủ thuốc trong hộp chống sốc để có thể xử lý kịp thời những trường hợp sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: “Tất cả các loại vaccine, kể cả thuốc điều trị đã vào trong người thì chắc chắn sẽ có một tỷ lệ phản ứng từ nhẹ đến tử vong, nhưng vẫn phải tiêm vì tỷ lệ trẻ sau tiêm được cứu sống cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ tai biến. Để xử lý kịp thời các tai biến, ngành y tế đã tập huấn rất kỹ cho nhân viên y tế và tuyên truyền đến người dân theo dõi sức khỏe của trẻ sau tiêm chủng ít nhất là sau một ngày”.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Sau khi kiểm tra việc tiêm vaccine ComBE Five tại trạm y tế xã, Bộ trưởng Bộ Y tế đã tham dự cuộc họp giữa lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội với lãnh đạo hơn của 30 bệnh viện trực thuộc Sở về công tác chuẩn bị, tiếp nhận, cấp cứu nếu có trẻ em sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine./.

Bộ Y tế thông tin 2 trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine ComBE Five VOV.VN - Trước đó, tại tỉnh Nam Định, có hai trường hợp trẻ tử vong tại nhà sau tiêm vaccine ComBE Five từ 36 đến 48 tiếng.