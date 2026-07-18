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Bữa sáng ăn cơm có tốt cho dạ dày?

Thứ Bảy, 09:41, 18/07/2026
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VOV.VN - Nhiều người ngại ăn cơm vào buổi sáng vì sợ nặng bụng, nhưng chuyên gia dinh dưỡng cho rằng một bữa cơm nóng, đủ chất lại rất tốt cho dạ dày và não bộ.

Bữa sáng được các chuyên gia dinh dưỡng ví là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, giúp cơ thể “khởi động”. Sau khoảng 12-15 giờ kể từ bữa tối hôm trước, cơ thể cần được cung cấp đầy đủ tinh bột, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất để duy trì các hoạt động thể chất và trí não.

Nhiều người cho rằng bữa sáng ăn cơm sẽ khiến nặng bụng, khó tiêu. Tuy nhiên, theo TS. Từ Ngữ, Tổng Thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam, ăn cơm vào bữa sáng rất tốt cho sức khỏe. Cơm nóng kết hợp với rau và thực phẩm mới nấu giúp cơ thể dễ tiêu hóa, cung cấp năng lượng ổn định và tạo cảm giác no lâu hơn so với các bữa sáng chỉ có đồ ăn nhanh hoặc nhiều đường.

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Bữa sáng ăn cơm rất tốt cho sức khỏe

Tuy nhiên, bữa cơm sáng không nên có quá nhiều thịt mỡ hoặc các món chiên rán vì dễ gây đầy bụng, chậm tiêu hóa, khiến cơ thể nặng nề và buồn ngủ. Chuyên gia cũng khuyến cáo hạn chế sử dụng thức ăn nấu từ hôm trước, dù đã được bảo quản trong tủ lạnh, thay vào đó nên ưu tiên các món mới chế biến để đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Thay vào đó, nên ưu tiên thịt nạc, cá, trứng, rau xanh và các món chế biến đơn giản.

TS. Từ Ngữ cũng khuyến cáo, thời điểm từ 7-9h sáng được xem là “khung giờ vàng” để ăn sáng. Đây là lúc dạ dày hoạt động mạnh nhất, sẵn sàng tiếp nhận và tiêu hóa thức ăn.

Nếu thường xuyên bỏ bữa sáng, dạ dày vẫn tiết axit nhưng không có thức ăn để tiêu hóa, làm tăng nguy cơ viêm, loét dạ dày theo thời gian. Bên cạnh đó, não bộ thiếu glucose - nguồn năng lượng chính - sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, ghi nhớ và làm việc.

Chuyên gia lưu ý, một bữa sáng cân đối nên có đủ tinh bột, chất đạm, rau xanh và trái cây. Với người Việt, cơm nóng ăn cùng cá, thịt, trứng, rau luộc hoặc canh là lựa chọn phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng vừa giúp bảo vệ sức khỏe đường tiêu hóa.

Việt Linh/VTC News
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