English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bước sang tuổi 30, phụ nữ cần bổ sung kẽm vì những lý do này

Thứ Tư, 09:25, 11/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kẽm là khoáng chất thiết yếu, giúp duy trì hệ miễn dịch, cân bằng nội tiết và hỗ trợ sức khỏe sinh sản. Bước sang tuổi 30, phụ nữ càng cần chú ý bổ sung đủ kẽm để duy trì sức khỏe và các chức năng sinh lý của cơ thể.

 

Cân bằng nội tiết tố

Kẽm tham gia vào quá trình sản xuất và điều hòa nhiều loại hormone, góp phần duy trì hoạt động ổn định của cơ thể. Một trong những vai trò quan trọng của khoáng chất này là hỗ trợ quá trình sản xuất insulin - hormone có chức năng kiểm soát lượng đường trong máu. Nhờ đó, cơ thể duy trì được sự ổn định về đường huyết và nguồn năng lượng cần thiết cho các hoạt động hàng ngày.

Không chỉ vậy, kẽm còn cần thiết cho quá trình sản xuất hormone sinh sản và hormone tuyến giáp. Những hormone này có ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều chức năng sinh lý, góp phần duy trì sức khỏe và sự cân bằng nội tiết ở phụ nữ.

Tăng cường hệ miễn dịch

Theo Tiến sĩ Sonam Simpatwar, bác sĩ tư vấn phụ khoa tại Mumbai, Ấn Độ, kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Khoáng chất này tham gia điều hòa hoạt động và phát triển của các tế bào miễn dịch, trong đó có tế bào lympho. Khi thiếu kẽm, kể cả ở mức độ nhẹ, khả năng phòng vệ của cơ thể có thể suy giảm, khiến nguy cơ mắc bệnh tăng lên.

buoc sang tuoi 30, phu nu can bo sung kem vi nhung ly do nay hinh anh 1
Kẽm là khoáng chất thiết yếu, giúp duy trì hệ miễn dịch, cân bằng nội tiết và hỗ trợ sức khỏe sinh sản

Sức khỏe da

Theo Tiến sĩ Simpatwar, kẽm giúp thúc đẩy tái tạo tế bào da và hỗ trợ sản xuất collagen, góp phần duy trì làn da khỏe mạnh, tươi trẻ. Khoáng chất này còn có tác dụng chống viêm, hạn chế vi khuẩn gây mụn và điều tiết hoạt động của tuyến bã nhờn. Kẽm có thể được sử dụng qua đường uống hoặc bôi ngoài da để hỗ trợ cải thiện mụn, nhưng cần lựa chọn sản phẩm và liều lượng phù hợp.

Sức khỏe sinh sản

Kẽm đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe sinh sản nữ giới, đặc biệt trong thai kỳ, giúp hỗ trợ sự phát triển của thai nhi và hạn chế nguy cơ sinh non, nhẹ cân, dị tật bẩm sinh. Khoáng chất này tham gia tổng hợp DNA, duy trì cấu trúc protein, thúc đẩy quá trình phân chia tế bào và phát triển não bộ. Vì vậy, phụ nữ mang thai cần chú ý bổ sung đủ kẽm theo nhu cầu dinh dưỡng của từng giai đoạn.

Hệ lụy khi thiếu kẽm

Theo Tiến sĩ Simpatwar, tình trạng thiếu kẽm có thể gây ra nhiều ảnh hưởng bất lợi đối với sức khỏe, trong đó có rụng tóc, tiêu chảy, vết thương lâu lành và suy giảm chức năng miễn dịch.

Đối với phụ nữ ở độ tuổi 30, việc duy trì lượng kẽm đầy đủ càng cần được quan tâm, đặc biệt ở những người đang mang thai. Lúc này, cơ thể cần cung cấp kẽm không chỉ để đáp ứng các hoạt động sinh lý của người mẹ mà còn hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển của thai nhi. Nếu không được bổ sung đầy đủ, tình trạng thiếu hụt khoáng chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

8 thực phẩm giàu chất xơ không kém một quả lê
8 thực phẩm giàu chất xơ không kém một quả lê

VOV.VN - Hạt chia, bơ và các loại đậu là thực phẩm giàu chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa, duy trì cholesterol lành mạnh và kéo dài cảm giác no.

8 thực phẩm giàu chất xơ không kém một quả lê

8 thực phẩm giàu chất xơ không kém một quả lê

VOV.VN - Hạt chia, bơ và các loại đậu là thực phẩm giàu chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa, duy trì cholesterol lành mạnh và kéo dài cảm giác no.

8 thực phẩm giàu kẽm giúp chống lại nhiễm trùng, tăng cường miễn dịch
8 thực phẩm giàu kẽm giúp chống lại nhiễm trùng, tăng cường miễn dịch

VOV.VN - Kẽm là một khoáng chất thiết yếu cần thiết cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Kẽm đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại nhiễm trùng vì nó hỗ trợ sự phát triển và hoạt động của các tế bào miễn dịch. Do đó việc bổ sung kẽm từ các thực phẩm là rất quan trọng.

8 thực phẩm giàu kẽm giúp chống lại nhiễm trùng, tăng cường miễn dịch

8 thực phẩm giàu kẽm giúp chống lại nhiễm trùng, tăng cường miễn dịch

VOV.VN - Kẽm là một khoáng chất thiết yếu cần thiết cho hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Kẽm đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại nhiễm trùng vì nó hỗ trợ sự phát triển và hoạt động của các tế bào miễn dịch. Do đó việc bổ sung kẽm từ các thực phẩm là rất quan trọng.

Những loại thực phẩm này có nhiều kẽm hơn cả trứng
Những loại thực phẩm này có nhiều kẽm hơn cả trứng

VOV.VN - Kẽm rất quan trọng cho quá trình tổng hợp DNA, phân chia tế bào và tăng trưởng. Dưới đây là một số loại thực phẩm giàu kẽm tự nhiên mà bạn nên bổ sung.

Những loại thực phẩm này có nhiều kẽm hơn cả trứng

Những loại thực phẩm này có nhiều kẽm hơn cả trứng

VOV.VN - Kẽm rất quan trọng cho quá trình tổng hợp DNA, phân chia tế bào và tăng trưởng. Dưới đây là một số loại thực phẩm giàu kẽm tự nhiên mà bạn nên bổ sung.

 
ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe