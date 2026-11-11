Bước sang tuổi 30, phụ nữ cần bổ sung kẽm vì những lý do này

Cân bằng nội tiết tố

Kẽm tham gia vào quá trình sản xuất và điều hòa nhiều loại hormone, góp phần duy trì hoạt động ổn định của cơ thể. Một trong những vai trò quan trọng của khoáng chất này là hỗ trợ quá trình sản xuất insulin - hormone có chức năng kiểm soát lượng đường trong máu. Nhờ đó, cơ thể duy trì được sự ổn định về đường huyết và nguồn năng lượng cần thiết cho các hoạt động hàng ngày.

Không chỉ vậy, kẽm còn cần thiết cho quá trình sản xuất hormone sinh sản và hormone tuyến giáp. Những hormone này có ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều chức năng sinh lý, góp phần duy trì sức khỏe và sự cân bằng nội tiết ở phụ nữ.

Tăng cường hệ miễn dịch

Theo Tiến sĩ Sonam Simpatwar, bác sĩ tư vấn phụ khoa tại Mumbai, Ấn Độ, kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Khoáng chất này tham gia điều hòa hoạt động và phát triển của các tế bào miễn dịch, trong đó có tế bào lympho. Khi thiếu kẽm, kể cả ở mức độ nhẹ, khả năng phòng vệ của cơ thể có thể suy giảm, khiến nguy cơ mắc bệnh tăng lên.

Kẽm là khoáng chất thiết yếu, giúp duy trì hệ miễn dịch, cân bằng nội tiết và hỗ trợ sức khỏe sinh sản

Sức khỏe da

Theo Tiến sĩ Simpatwar, kẽm giúp thúc đẩy tái tạo tế bào da và hỗ trợ sản xuất collagen, góp phần duy trì làn da khỏe mạnh, tươi trẻ. Khoáng chất này còn có tác dụng chống viêm, hạn chế vi khuẩn gây mụn và điều tiết hoạt động của tuyến bã nhờn. Kẽm có thể được sử dụng qua đường uống hoặc bôi ngoài da để hỗ trợ cải thiện mụn, nhưng cần lựa chọn sản phẩm và liều lượng phù hợp.

Sức khỏe sinh sản

Kẽm đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe sinh sản nữ giới, đặc biệt trong thai kỳ, giúp hỗ trợ sự phát triển của thai nhi và hạn chế nguy cơ sinh non, nhẹ cân, dị tật bẩm sinh. Khoáng chất này tham gia tổng hợp DNA, duy trì cấu trúc protein, thúc đẩy quá trình phân chia tế bào và phát triển não bộ. Vì vậy, phụ nữ mang thai cần chú ý bổ sung đủ kẽm theo nhu cầu dinh dưỡng của từng giai đoạn.

Hệ lụy khi thiếu kẽm

Theo Tiến sĩ Simpatwar, tình trạng thiếu kẽm có thể gây ra nhiều ảnh hưởng bất lợi đối với sức khỏe, trong đó có rụng tóc, tiêu chảy, vết thương lâu lành và suy giảm chức năng miễn dịch.

Đối với phụ nữ ở độ tuổi 30, việc duy trì lượng kẽm đầy đủ càng cần được quan tâm, đặc biệt ở những người đang mang thai. Lúc này, cơ thể cần cung cấp kẽm không chỉ để đáp ứng các hoạt động sinh lý của người mẹ mà còn hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển của thai nhi. Nếu không được bổ sung đầy đủ, tình trạng thiếu hụt khoáng chất này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé.