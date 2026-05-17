中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Buổi tối ăn gì để đường huyết không tăng vọt khi ngủ?

Chủ Nhật, 09:18, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giữ đường huyết ổn định vào buổi tối giúp cơ thể duy trì năng lượng trong khi ngủ và giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa. Theo chuyên gia dinh dưỡng, lựa chọn thực phẩm phù hợp và ăn đúng thời điểm là chìa khóa kiểm soát glucose hiệu quả suốt đêm.

Ăn tối sớm, tránh ăn khuya

Thời gian dùng bữa tối có tác động trực tiếp đến khả năng kiểm soát đường huyết trong đêm. Khi ăn quá muộn, cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi nên việc xử lý glucose trở nên kém hiệu quả hơn. Điều này khiến đường huyết dễ tăng cao và kéo dài trong lúc ngủ.

Các chuyên gia khuyến cáo, nên ăn tối trước giờ đi ngủ từ 2-3 tiếng để cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa thức ăn và ổn định năng lượng. Thói quen này cũng giúp đồng hồ sinh học vận hành ổn định hơn, từ đó hỗ trợ quá trình chuyển hóa glucose hiệu quả.

Ưu tiên thực phẩm giàu đạm và chất xơ

Bữa tối nên kết hợp hài hòa giữa protein và chất xơ nhằm làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Nguồn đạm từ cá, thịt nạc, trứng hoặc đậu phụ giúp tạo cảm giác no lâu, đồng thời hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau ăn.

buoi toi an gi de duong huyet khong tang vot khi ngu hinh anh 1
Giữ đường huyết ổn định vào buổi tối giúp cơ thể duy trì năng lượng trong khi ngủ và giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa

Trong khi đó, rau xanh và các thực phẩm giàu chất xơ giúp kiểm soát tốc độ hấp thụ carbohydrate. Sự kết hợp này không chỉ giúp ổn định đường huyết qua đêm mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Ưu tiên tinh bột hấp thu chậm thay cho tinh bột tinh chế

Tinh bột vẫn là nhóm thực phẩm cần thiết trong bữa tối, tuy nhiên nên lựa chọn những loại hấp thu chậm để tránh làm đường huyết tăng đột ngột. Gạo lứt, yến mạch hay khoai lang có chỉ số đường huyết thấp hơn so với cơm trắng hoặc các loại tinh bột tinh chế.

Những thực phẩm này giúp giải phóng glucose vào máu từ từ, duy trì năng lượng ổn định suốt đêm. Đồng thời, việc thay đổi thói quen sử dụng tinh bột cũng có thể cải thiện độ nhạy insulin ở những người có nguy cơ rối loạn đường huyết.

Gợi ý bữa tối và những lưu ý quan trọng

Người dùng có thể linh hoạt thay đổi thực đơn buổi tối nhưng vẫn cần đảm bảo nguyên tắc kiểm soát đường huyết. Một số lựa chọn phù hợp gồm tôm hấp với bí xanh và quinoa, thịt bò xào cần tây ăn cùng đậu que và cơm gạo lứt, cá thu kho với rau luộc và khoai lang, trứng hấp nấm kết hợp rau chân vịt và bánh mì nguyên cám, hoặc đậu lăng hầm rau củ giàu chất xơ.

Bên cạnh việc lựa chọn món ăn phù hợp, nên hạn chế đồ chiên rán, nước ngọt và các thực phẩm chứa nhiều đường vào buổi tối vì có thể khiến đường huyết biến động mạnh. Những người có nguy cơ mắc bệnh Đái tháo đường cũng không nên bỏ bữa tối hoặc ăn quá ít để tránh tình trạng hạ đường huyết trong đêm.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: giữ đường huyết ổn định rối loạn chuyển hóa kiểm soát glucose
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xử trí cơn hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường
Xử trí cơn hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường

VOV.VN - Theo nhiều nghiên cứu, khoảng 50% người đái tháo đường có khả năng hạ đường huyết trong quá trình điều trị. Đây là tình trạng cấp cứu đòi hỏi được phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

Xử trí cơn hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường

Xử trí cơn hạ đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường

VOV.VN - Theo nhiều nghiên cứu, khoảng 50% người đái tháo đường có khả năng hạ đường huyết trong quá trình điều trị. Đây là tình trạng cấp cứu đòi hỏi được phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

Cách ăn cơm thoải mái không lo tăng đường huyết
Cách ăn cơm thoải mái không lo tăng đường huyết

VOV.VN - Chuyên gia nêu những cách ăn cơm thoải mái không lo tăng đường huyết.

Cách ăn cơm thoải mái không lo tăng đường huyết

Cách ăn cơm thoải mái không lo tăng đường huyết

VOV.VN - Chuyên gia nêu những cách ăn cơm thoải mái không lo tăng đường huyết.

7 món ăn không vị ngọt nhưng có thể khiến đường huyết tăng vọt
7 món ăn không vị ngọt nhưng có thể khiến đường huyết tăng vọt

VOV.VN - Nhiều thực phẩm không có vị ngọt rõ rệt vẫn có thể làm tăng nhanh đường huyết sau khi ăn, vì vậy nhận diện đúng là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát chế độ ăn, đặc biệt với người cần ổn định đường huyết.

7 món ăn không vị ngọt nhưng có thể khiến đường huyết tăng vọt

7 món ăn không vị ngọt nhưng có thể khiến đường huyết tăng vọt

VOV.VN - Nhiều thực phẩm không có vị ngọt rõ rệt vẫn có thể làm tăng nhanh đường huyết sau khi ăn, vì vậy nhận diện đúng là yếu tố quan trọng giúp kiểm soát chế độ ăn, đặc biệt với người cần ổn định đường huyết.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe