Buổi tối ăn gì để đường huyết không tăng vọt khi ngủ?

Ăn tối sớm, tránh ăn khuya

Thời gian dùng bữa tối có tác động trực tiếp đến khả năng kiểm soát đường huyết trong đêm. Khi ăn quá muộn, cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi nên việc xử lý glucose trở nên kém hiệu quả hơn. Điều này khiến đường huyết dễ tăng cao và kéo dài trong lúc ngủ.

Các chuyên gia khuyến cáo, nên ăn tối trước giờ đi ngủ từ 2-3 tiếng để cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa thức ăn và ổn định năng lượng. Thói quen này cũng giúp đồng hồ sinh học vận hành ổn định hơn, từ đó hỗ trợ quá trình chuyển hóa glucose hiệu quả.

Ưu tiên thực phẩm giàu đạm và chất xơ

Bữa tối nên kết hợp hài hòa giữa protein và chất xơ nhằm làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Nguồn đạm từ cá, thịt nạc, trứng hoặc đậu phụ giúp tạo cảm giác no lâu, đồng thời hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Giữ đường huyết ổn định vào buổi tối giúp cơ thể duy trì năng lượng trong khi ngủ và giảm nguy cơ rối loạn chuyển hóa

Trong khi đó, rau xanh và các thực phẩm giàu chất xơ giúp kiểm soát tốc độ hấp thụ carbohydrate. Sự kết hợp này không chỉ giúp ổn định đường huyết qua đêm mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Ưu tiên tinh bột hấp thu chậm thay cho tinh bột tinh chế

Tinh bột vẫn là nhóm thực phẩm cần thiết trong bữa tối, tuy nhiên nên lựa chọn những loại hấp thu chậm để tránh làm đường huyết tăng đột ngột. Gạo lứt, yến mạch hay khoai lang có chỉ số đường huyết thấp hơn so với cơm trắng hoặc các loại tinh bột tinh chế.

Những thực phẩm này giúp giải phóng glucose vào máu từ từ, duy trì năng lượng ổn định suốt đêm. Đồng thời, việc thay đổi thói quen sử dụng tinh bột cũng có thể cải thiện độ nhạy insulin ở những người có nguy cơ rối loạn đường huyết.

Gợi ý bữa tối và những lưu ý quan trọng

Người dùng có thể linh hoạt thay đổi thực đơn buổi tối nhưng vẫn cần đảm bảo nguyên tắc kiểm soát đường huyết. Một số lựa chọn phù hợp gồm tôm hấp với bí xanh và quinoa, thịt bò xào cần tây ăn cùng đậu que và cơm gạo lứt, cá thu kho với rau luộc và khoai lang, trứng hấp nấm kết hợp rau chân vịt và bánh mì nguyên cám, hoặc đậu lăng hầm rau củ giàu chất xơ.

Bên cạnh việc lựa chọn món ăn phù hợp, nên hạn chế đồ chiên rán, nước ngọt và các thực phẩm chứa nhiều đường vào buổi tối vì có thể khiến đường huyết biến động mạnh. Những người có nguy cơ mắc bệnh Đái tháo đường cũng không nên bỏ bữa tối hoặc ăn quá ít để tránh tình trạng hạ đường huyết trong đêm.