BVĐK Hồng Ngọc lọt Top chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình châu Á - Thái Bình Dương 2026

Ngày 17/6, Tạp chí Newsweek (Mỹ) phối hợp cùng Công ty dữ liệu y tế toàn cầu Statista (Đức) công bố bảng xếp hạng chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương. Theo đó, BVĐK Hồng Ngọc là một trong 3 bệnh viện được xướng tên ở lĩnh vực Chấn thương chỉnh hình, đánh dấu lần đầu tiên y tế Việt Nam có đại diện góp mặt tại hệ thống xếp hạng chuyên khoa khu vực.

Vượt qua quá trình đánh giá khắt khe hơn 3.500 bệnh viện thuộc 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, BVĐK Hồng Ngọc đáp ứng ba nhóm tiêu chí cốt lõi của bảng xếp hạng: đánh giá từ cộng đồng chuyên gia y tế, hệ thống kiểm định chất lượng quốc tế và hiệu quả điều trị được phản ánh qua chỉ số PROMs.

BVĐK Hồng Ngọc lọt top chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương

Với phương châm “lấy người bệnh làm trung tâm”, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, cải tiến chất lượng dịch vụ, mang đến hiệu quả điều trị tốt nhất cho người bệnh. Khoa tập trung đầu tư vào yếu tố con người với đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản tại nước ngoài. Đồng thời, khoa duy trì hợp tác chuyên môn, hội chẩn và chuyển giao kỹ thuật với các trung tâm chấn thương chỉnh hình hàng đầu tại Áo và Nhật Bản, liên tục cập nhật, làm chủ và cải tiến các kỹ thuật điều trị tiên tiến, mang đến hiệu quả điều trị tối ưu cho người bệnh.

TS.BS Lê Quang Huy, trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não thăm khám cho bệnh nhân

Trong lĩnh vực Chấn thương chỉnh hình, BVĐK Hồng Ngọc làm chủ nhiều kỹ thuật hiện đại như thay khớp gối không cắt gân cơ sử dụng bộ trợ cụ gióng trục động học, ứng dụng hệ thống C-arm 3D tích hợp AI hỗ trợ định vị chính xác trong phẫu thuật… giúp giảm đau sau mổ, bảo tồn cấu trúc và rút ngắn thời gian hồi phục.

Đặc biệt, BVĐK Hồng Ngọc là đơn vị y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt và được tái công nhận Tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe của Hội đồng Tiêu chuẩn Chất lượng Úc (ACHS) năm 2026. Bệnh viện tiếp tục được Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) công nhận là Trung tâm đào tạo ngoại khoa, khẳng định năng lực chuyên môn và hệ thống kiểm soát chất lượng theo chuẩn quốc tế.

TS.BS Lê Quang Huy phẫu thuật với hệ thống C-arm 3D tích hợp AI

Quy trình khám, điều trị và phẫu thuật được chuẩn hóa, với sự phối hợp liên chuyên khoa giữa chấn thương chỉnh hình, gây mê hồi sức và phục hồi chức năng, giúp tối ưu hiệu quả điều trị cho từng người bệnh. Nhờ đó, hàng nghìn bệnh nhân có thể đi lại sau 24 giờ phẫu thuật, sớm trở lại sinh hoạt thường ngày, hạn chế biến chứng…

Việc được xếp hạng cùng nhiều bệnh viện hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore hay Australia là dấu mốc quan trọng trong hành trình hội nhập quốc tế của BVĐK Hồng Ngọc, đồng thời khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực Chấn thương chỉnh hình trên bản đồ y tế khu vực.

Chia sẻ về thành tựu này, TS.BS Lê Quang Huy - Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cho biết: "Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực của khoa mà còn là động lực để chúng tôi không ngừng hoàn thiện chuyên môn, cập nhật kỹ thuật mới và mở rộng hợp tác quốc tế, đáp ứng mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm. Qua đó, các bệnh nhân tại Việt Nam có cơ hội được tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến với chất lượng quốc tế".

BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh vừa ghi danh Top chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình Châu Á - Thái Bình Dương 2026

Trong thời gian tới, BVĐK Hồng Ngọc tiếp tục tập trung phát triển chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng dịch vụ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành Trung tâm Chấn thương chỉnh hình chất lượng cao, nâng tầm vị thế y tế Việt Nam trong khu vực.