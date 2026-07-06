Cá đóng hộp: Tiện lợi nhưng ăn thế nào để không hại sức khỏe?

Cá đóng hộp là gì?

Cá đóng hộp được chế biến từ cá tươi, đóng kín trong hộp kim loại và tiệt trùng ở nhiệt độ cao để kéo dài thời gian bảo quản. Nhờ quy trình này, sản phẩm có thể sử dụng trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm nếu được bảo quản đúng cách.

Các loại cá thường dùng để đóng hộp gồm cá ngừ, cá mòi, cá thu, cá hồi... Tùy từng sản phẩm, cá có thể được ngâm trong nước muối, dầu thực vật hoặc sốt cà chua để tăng hương vị. Trước khi đóng hộp, cá được làm sạch, chế biến chín, niêm phong và tiệt trùng nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời giữ được phần lớn giá trị dinh dưỡng.

Cá đóng hộp có tốt không?

Câu trả lời là có, nếu sản phẩm được sản xuất đảm bảo an toàn và sử dụng với lượng hợp lý. Cá đóng hộp vẫn là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, omega-3 cùng nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin D, B12, canxi, sắt và selen, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch, xương khớp, hệ thần kinh và tăng cường miễn dịch.

Cá đóng hộp được nhiều gia đình lựa chọn vì tiện lợi, dễ bảo quản và giàu dinh dưỡng

Theo các chuyên gia, quá trình tiệt trùng giúp tiêu diệt vi khuẩn nhưng vẫn giữ được phần lớn protein, omega-3 và khoáng chất, trong khi một số vitamin như B12 và D vẫn được bảo toàn ở mức đáng kể.

Những rủi ro cần lưu ý khi ăn cá đóng hộp

Hàm lượng muối khá cao

Nhiều loại cá đóng hộp chứa lượng natri tương đối lớn nhằm tăng khả năng bảo quản và hương vị. Việc tiêu thụ quá nhiều muối trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch và ảnh hưởng đến chức năng thận.

Đối với người mắc bệnh tăng huyết áp, suy tim, bệnh thận hoặc phải kiểm soát lượng muối trong khẩu phần ăn, cần cân nhắc khi sử dụng loại thực phẩm này.

Chứa nhiều chất béo và năng lượng

Không ít sản phẩm được ngâm trong dầu thực vật hoặc chế biến với các loại sốt nhằm tạo hương vị hấp dẫn. Điều này khiến lượng calo và chất béo tăng lên đáng kể so với sản phẩm ngâm nước.

Ngoài ra, một số loại còn bổ sung đường hoặc các chất điều vị. Nếu ăn thường xuyên với khẩu phần lớn, người dùng có thể đối mặt với nguy cơ tăng cân hoặc khó kiểm soát cân nặng.

Nguy cơ phơi nhiễm kim loại nặng

Một số loài cá dùng để chế biến đồ hộp có khả năng tích lũy thủy ngân hoặc một lượng nhỏ kim loại nặng từ môi trường tự nhiên.

Hiện nay, các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm đều quy định giới hạn tối đa đối với hàm lượng thủy ngân trong thủy sản và thường xuyên kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều một loại cá trong thời gian dài vẫn có thể làm tăng nguy cơ phơi nhiễm kim loại nặng.

Cách ăn cá đóng hộp để tốt cho sức khỏe

Để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng, người tiêu dùng nên ưu tiên cá đóng hộp ít muối, chọn sản phẩm ngâm nước hoặc nước muối nhạt thay vì ngâm dầu để giảm chất béo và calo. Khi ăn, nên kết hợp với rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt để cân bằng dinh dưỡng, đồng thời không nên sử dụng quá thường xuyên mà cần luân phiên với cá tươi và các nguồn protein khác. Ngoài ra, không dùng hộp cá bị phồng, móp, rò rỉ hoặc có mùi lạ; sau khi mở hộp, nếu chưa dùng hết, nên chuyển sang hộp sạch có nắp đậy, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng sớm.