Giá trị dinh dưỡng của cá mú

Cá mú là thực phẩm giàu protein, Omega-3, vitamin và khoáng chất, phù hợp với chế độ ăn đa dạng. Trong đó, cá mú đỏ được ưa chuộng nhờ thịt ngọt, thơm và chắc. Protein chất lượng cao trong cá cung cấp các axit amin thiết yếu, giúp xây dựng, phục hồi mô, duy trì cơ bắp và hỗ trợ hệ miễn dịch. Dưỡng chất này còn góp phần kéo dài cảm giác no, hạn chế ăn vặt và kiểm soát khẩu phần.

Bên cạnh protein, cá mú cung cấp Omega-3 - nhóm chất béo không bão hòa có lợi cho tim mạch và não bộ, đồng thời tham gia điều hòa phản ứng viêm. Loại cá này còn chứa vitamin nhóm B hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và hoạt động thần kinh, vitamin D giúp hấp thu canxi, duy trì sức khỏe xương. Các khoáng chất như sắt, kẽm, magie và canxi cũng góp phần vào quá trình tạo máu, hoạt động cơ bắp và chức năng miễn dịch.

Cá mú được ưa chuộng nhờ thịt chắc, vị ngọt tự nhiên và giàu protein, Omega-3, vitamin cùng khoáng chất

Nhờ sự kết hợp của protein, chất béo có lợi và nhiều vi chất, cá mú là thực phẩm giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, lợi ích sức khỏe còn phụ thuộc vào khẩu phần, cách chế biến và sự cân đối với các nhóm thực phẩm khác.

Cách lựa chọn cá mú tươi ngon

Khi mua cá mú, nên chọn những con có mắt trong, sáng, hơi lồi; mang màu đỏ hoặc hồng, còn ẩm và không có mùi lạ. Thân cá cần săn chắc, có độ đàn hồi tốt, nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu khi ấn nhẹ; vảy sáng, bám chắc và ít bong tróc. Tránh chọn cá có mắt đục, mang thâm đen, thịt mềm nhũn, vảy xỉn màu hoặc có mùi khó chịu.

Ngoài ra, nên mua cá tại cửa hàng, siêu thị hoặc cơ sở kinh doanh hải sản uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và được bảo quản đúng cách. Sau khi mua, cần sơ chế, giữ lạnh phù hợp và nấu chín kỹ để hạn chế nguy cơ nhiễm vi sinh vật gây bệnh, đồng thời bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.