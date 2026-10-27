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Cà phê đen có giúp giảm cân? Sự thật cần biết

Thứ Ba, 15:12, 27/10/2026
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VOV.VN - Cà phê đen nguyên chất chứa ít calo, có thể hỗ trợ người đang kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, thức uống này không quyết định hiệu quả giảm cân và cần được kết hợp với chế độ ăn cân đối, vận động thường xuyên cùng cách sử dụng caffeine phù hợp.

 

Uống cà phê đen có giảm cân không?

Cà phê đen nguyên chất, không thêm đường, sữa hay kem, chứa ít calo. Caffeine có thể kích thích sinh nhiệt, tăng nhẹ mức tiêu hao năng lượng và thúc đẩy phân giải chất béo trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tác dụng này không lớn, có thể giảm khi cơ thể thích nghi và chưa đủ bằng chứng cho thấy uống cà phê đen giúp giảm cân đáng kể, lâu dài.

Cà phê cũng có thể làm giảm cảm giác đói ở một số người, nhưng hiệu quả khác nhau tùy cơ địa. Việc thêm đường, sữa đặc, kem hoặc siro sẽ làm tăng lượng calo. Vì vậy, cà phê đen chỉ nên là thức uống hỗ trợ giảm cân, kết hợp với chế độ ăn cân đối, kiểm soát calo và vận động thường xuyên để duy trì hiệu quả bền vững.

Cà phê đen hỗ trợ quá trình giảm cân như thế nào?

Caffeine trong cà phê đen có thể kích thích sinh nhiệt, tăng nhẹ mức tiêu hao năng lượng, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào cơ địa và thói quen sử dụng. Uống cà phê trước khi tập 30-60 phút có thể giúp tăng tỉnh táo, giảm mệt mỏi và cải thiện hiệu suất vận động ở một số người; tuy nhiên, cần giảm lượng dùng hoặc ngừng uống nếu xuất hiện hồi hộp, run tay.

ca phe den co giup giam can su that can biet hinh anh 1
Cà phê đen nguyên chất chứa ít calo, có thể hỗ trợ người đang kiểm soát cân nặng

Caffeine cũng có thể làm giảm cảm giác đói trong thời gian ngắn, nhưng không nên dùng cà phê thay bữa ăn hoặc nhịn ăn kéo dài. Đặc biệt, cà phê đen nguyên chất chứa rất ít calo nếu không thêm đường, sữa, kem hay siro, giúp hạn chế năng lượng nạp vào so với các loại đồ uống có đường.

Cách uống cà phê đen hỗ trợ giảm cân

Cà phê đen nguyên chất, không thêm đường, sữa hay kem, chứa ít calo. Caffeine có thể kích thích sinh nhiệt, tăng nhẹ mức tiêu hao năng lượng và thúc đẩy phân giải chất béo trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tác dụng này không lớn, có thể giảm khi cơ thể thích nghi và chưa đủ bằng chứng cho thấy uống cà phê đen giúp giảm cân đáng kể, lâu dài.

Cà phê cũng có thể làm giảm cảm giác đói ở một số người, nhưng hiệu quả khác nhau tùy cơ địa. Việc thêm đường, sữa đặc, kem hoặc siro sẽ làm tăng lượng calo. Vì vậy, cà phê đen chỉ nên là thức uống hỗ trợ giảm cân, kết hợp với chế độ ăn cân đối, kiểm soát calo và vận động thường xuyên để duy trì hiệu quả bền vững.

Ai không nên uống cà phê đen để hỗ trợ giảm cân?

Cà phê đen không phù hợp với tất cả mọi người. Người mắc tăng huyết áp, bệnh tim mạch chưa kiểm soát nên thận trọng vì caffeine có thể làm tăng huyết áp tạm thời, gây hồi hộp, tim đập nhanh. Người bị bệnh dạ dày, trào ngược cần hạn chế nếu cà phê khiến triệu chứng nặng hơn. Người mất ngủ hoặc rối loạn lo âu nên giảm lượng dùng, tránh uống vào buổi chiều và tối.

Phụ nữ mang thai cần giới hạn caffeine ở mức không quá 200 mg/ngày; người đang cho con bú nên tham khảo hướng dẫn y tế phù hợp. Đặc biệt, không nên lạm dụng cà phê để giảm cân vì dùng quá nhiều caffeine có thể gây mất ngủ, bồn chồn, run tay và rối loạn tiêu hóa. Để kiểm soát cân nặng an toàn, cần kết hợp ăn uống cân đối, vận động thường xuyên và ngủ đủ giấc.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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