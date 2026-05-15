中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cà phê sữa hòa tan: Uống thế nào để không lo tăng cân?

Thứ Sáu, 15:08, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cà phê sữa hòa tan được nhiều người ưa chuộng nhờ tiện lợi và dễ uống, nhưng cũng khiến không ít người lo ngại về nguy cơ tăng cân do lượng calo “ẩn” trong mỗi gói. Vậy uống loại đồ uống này mỗi ngày có thực sự gây béo?

Uống cà phê sữa hòa tan có béo không?

Một ly cà phê sữa hòa tan 15-20g thường chứa khoảng 80-150 kcal, chủ yếu từ đường và kem bột. Uống nhiều mỗi ngày mà không kiểm soát lượng calo có thể làm tăng cân, đặc biệt ở người ít vận động, ăn dư năng lượng hoặc có cơ địa dễ tích mỡ.

Uống cà phê sữa hòa tan có béo hay không phụ thuộc vào điều gì?

Hàm lượng đường trong sản phẩm

Đường là một trong những nguyên nhân chính khiến cà phê sữa hòa tan dễ làm tăng cân. Nhiều sản phẩm chứa lượng đường tinh luyện khá cao, làm tăng tổng năng lượng nạp vào cơ thể. Nếu sử dụng thường xuyên mà không kiểm soát, lượng đường dư thừa có thể chuyển hóa thành mỡ tích trữ.

Hàm lượng chất béo và kem sữa

Cà phê sữa hòa tan thường có chứa bột kem không sữa, trong đó có thể bao gồm chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa. Những thành phần này làm tăng đáng kể lượng calo trong mỗi ly cà phê. Khi tiêu thụ vượt mức cần thiết, cơ thể sẽ tích trữ năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ.

ca phe sua hoa tan uong the nao de khong lo tang can hinh anh 1
Cà phê sữa hòa tan được nhiều người ưa chuộng nhờ tiện lợi và dễ uống, nhưng cũng khiến không ít người lo ngại về nguy cơ tăng cân

Tần suất và lượng sử dụng

Việc uống quá nhiều cà phê sữa hòa tan trong ngày có thể khiến cơ thể nạp thêm lượng calo không cần thiết. Ngoài ra, nếu pha thêm đường, sữa đặc hoặc kem béo, lượng năng lượng nạp vào sẽ tăng cao hơn đáng kể.

Thời điểm uống trong ngày

Thời điểm sử dụng cà phê cũng ảnh hưởng đến khả năng tăng cân. Uống vào buổi tối hoặc gần giờ ngủ có thể khiến cơ thể giảm khả năng tiêu hao năng lượng, từ đó dễ tích mỡ hơn. Trong khi đó, uống vào buổi sáng hoặc trước khi tập luyện có thể giúp cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Chế độ ăn uống tổng thể

Cà phê sữa hòa tan chỉ là một phần trong khẩu phần ăn hàng ngày; Nếu chế độ ăn của bạn đã dư thừa calo, việc uống thêm cà phê sữa sẽ làm tăng nguy cơ tăng cân. Ngược lại, nếu duy trì chế độ ăn cân đối, ảnh hưởng của loại đồ uống này đến cân nặng sẽ không quá lớn.

Mức độ vận động thể chất

Hoạt động thể chất quyết định khả năng đốt cháy năng lượng của cơ thể. Nếu bạn ít vận động, lượng calo từ cà phê sữa hòa tan sẽ dễ tích tụ thành mỡ. Ngược lại, việc duy trì tập luyện thường xuyên sẽ giúp cân bằng năng lượng và hạn chế nguy cơ tăng cân.

Cách uống cà phê sữa hòa tan không lo tăng cân

Việc uống cà phê sữa hòa tan có gây béo hay không phụ thuộc phần lớn vào cách sử dụng. Dưới đây là một số cách giúp bạn yên tâm hơn khi thưởng thức loại đồ uống này:

Chọn loại cà phê và lượng đường phù hợp

Ưu tiên lựa chọn các sản phẩm ít đường, ít kem béo hoặc không chứa đường. Nếu muốn tăng vị ngọt, bạn có thể sử dụng các chất tạo ngọt không calo để giảm lượng năng lượng nạp vào cơ thể. Việc lựa chọn sản phẩm phù hợp sẽ giúp hạn chế tích tụ mỡ thừa mà vẫn đảm bảo hương vị yêu thích.

Kiểm soát lượng uống

Sử dụng cà phê với lượng vừa phải là yếu tố quan trọng để kiểm soát cân nặng. Mỗi ngày chỉ nên uống từ 1-2 ly để cơ thể hấp thụ lượng caffeine phù hợp, đồng thời tránh nạp quá nhiều calo không cần thiết.

Chọn thời điểm uống hợp lý

Thời điểm lý tưởng để uống cà phê sữa hòa tan là vào buổi sáng hoặc trước khi tập luyện để tăng năng lượng cho cơ thể. Nên hạn chế uống vào buổi tối vì caffeine có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, đồng thời lượng calo từ sữa cũng dễ tích tụ hơn nếu cơ thể ít vận động vào thời điểm này.

caphe.jpg

Cà phê hòa tan: Tiện lợi nhưng có thực sự tốt cho sức khỏe?

VOV.VN - Cà phê hòa tan được nhiều người ưa chuộng nhờ sự tiện lợi, nhanh gọn và dễ sử dụng. Tuy nhiên, đằng sau sự thuận tiện ấy là câu hỏi không ít người băn khoăn uống cà phê hòa tan có thực sự tốt cho sức khỏe, hay tiềm ẩn những tác động cần lưu ý nếu dùng không đúng cách?

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: cà phê sữa hòa tan uống cà phê để không lo tăng cân uống cà phê đúng cách
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vì sao ngày càng nhiều người bỏ cà phê sữa để uống cà phê đen không đường?
Vì sao ngày càng nhiều người bỏ cà phê sữa để uống cà phê đen không đường?

VOV.VN - Không chỉ giúp tỉnh táo, cà phê đen không đường ngày càng được ưa chuộng nhờ nhiều lợi ích cho sức khỏe. So với cà phê sữa giàu đường và chất béo, đây được xem là lựa chọn lành mạnh hơn, phù hợp với người quan tâm đến cân nặng và lối sống khoa học.

Vì sao ngày càng nhiều người bỏ cà phê sữa để uống cà phê đen không đường?

Vì sao ngày càng nhiều người bỏ cà phê sữa để uống cà phê đen không đường?

VOV.VN - Không chỉ giúp tỉnh táo, cà phê đen không đường ngày càng được ưa chuộng nhờ nhiều lợi ích cho sức khỏe. So với cà phê sữa giàu đường và chất béo, đây được xem là lựa chọn lành mạnh hơn, phù hợp với người quan tâm đến cân nặng và lối sống khoa học.

Cà phê uống cùng 4 thứ này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết
Cà phê uống cùng 4 thứ này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

VOV.VN - Cà phê không chỉ là một thức uống giúp tỉnh táo, mà còn là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa hàng đầu. Tuy nhiên, thay vì chỉ uống cà phê đen, bạn có thể biến ly cafe mỗi sáng thành một "siêu thực phẩm" bằng cách kết hợp với những nguyên liệu tự nhiên.

Cà phê uống cùng 4 thứ này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

Cà phê uống cùng 4 thứ này cực tốt cho sức khỏe, không phải ai cũng biết

VOV.VN - Cà phê không chỉ là một thức uống giúp tỉnh táo, mà còn là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa hàng đầu. Tuy nhiên, thay vì chỉ uống cà phê đen, bạn có thể biến ly cafe mỗi sáng thành một "siêu thực phẩm" bằng cách kết hợp với những nguyên liệu tự nhiên.

Đau dạ dày có nên uống cà phê? Cách chọn loại và liều lượng ít người biết
Đau dạ dày có nên uống cà phê? Cách chọn loại và liều lượng ít người biết

VOV.VN - Cà phê giúp tăng tỉnh táo nhưng có thể gây khó chịu với người đau dạ dày. Tuy nhiên, nếu chọn đúng loại, liều lượng và thời điểm uống, người bệnh vẫn có thể duy trì thói quen này mà hạn chế kích ứng, bảo vệ hệ tiêu hóa.

Đau dạ dày có nên uống cà phê? Cách chọn loại và liều lượng ít người biết

Đau dạ dày có nên uống cà phê? Cách chọn loại và liều lượng ít người biết

VOV.VN - Cà phê giúp tăng tỉnh táo nhưng có thể gây khó chịu với người đau dạ dày. Tuy nhiên, nếu chọn đúng loại, liều lượng và thời điểm uống, người bệnh vẫn có thể duy trì thói quen này mà hạn chế kích ứng, bảo vệ hệ tiêu hóa.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe