Cà phê sữa hòa tan: Uống thế nào để không lo tăng cân?

Uống cà phê sữa hòa tan có béo không?

Một ly cà phê sữa hòa tan 15-20g thường chứa khoảng 80-150 kcal, chủ yếu từ đường và kem bột. Uống nhiều mỗi ngày mà không kiểm soát lượng calo có thể làm tăng cân, đặc biệt ở người ít vận động, ăn dư năng lượng hoặc có cơ địa dễ tích mỡ.

Uống cà phê sữa hòa tan có béo hay không phụ thuộc vào điều gì?

Hàm lượng đường trong sản phẩm

Đường là một trong những nguyên nhân chính khiến cà phê sữa hòa tan dễ làm tăng cân. Nhiều sản phẩm chứa lượng đường tinh luyện khá cao, làm tăng tổng năng lượng nạp vào cơ thể. Nếu sử dụng thường xuyên mà không kiểm soát, lượng đường dư thừa có thể chuyển hóa thành mỡ tích trữ.

Hàm lượng chất béo và kem sữa

Cà phê sữa hòa tan thường có chứa bột kem không sữa, trong đó có thể bao gồm chất béo bão hòa hoặc chất béo chuyển hóa. Những thành phần này làm tăng đáng kể lượng calo trong mỗi ly cà phê. Khi tiêu thụ vượt mức cần thiết, cơ thể sẽ tích trữ năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ.

Cà phê sữa hòa tan được nhiều người ưa chuộng nhờ tiện lợi và dễ uống, nhưng cũng khiến không ít người lo ngại về nguy cơ tăng cân

Tần suất và lượng sử dụng

Việc uống quá nhiều cà phê sữa hòa tan trong ngày có thể khiến cơ thể nạp thêm lượng calo không cần thiết. Ngoài ra, nếu pha thêm đường, sữa đặc hoặc kem béo, lượng năng lượng nạp vào sẽ tăng cao hơn đáng kể.

Thời điểm uống trong ngày

Thời điểm sử dụng cà phê cũng ảnh hưởng đến khả năng tăng cân. Uống vào buổi tối hoặc gần giờ ngủ có thể khiến cơ thể giảm khả năng tiêu hao năng lượng, từ đó dễ tích mỡ hơn. Trong khi đó, uống vào buổi sáng hoặc trước khi tập luyện có thể giúp cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Chế độ ăn uống tổng thể

Cà phê sữa hòa tan chỉ là một phần trong khẩu phần ăn hàng ngày; Nếu chế độ ăn của bạn đã dư thừa calo, việc uống thêm cà phê sữa sẽ làm tăng nguy cơ tăng cân. Ngược lại, nếu duy trì chế độ ăn cân đối, ảnh hưởng của loại đồ uống này đến cân nặng sẽ không quá lớn.

Mức độ vận động thể chất

Hoạt động thể chất quyết định khả năng đốt cháy năng lượng của cơ thể. Nếu bạn ít vận động, lượng calo từ cà phê sữa hòa tan sẽ dễ tích tụ thành mỡ. Ngược lại, việc duy trì tập luyện thường xuyên sẽ giúp cân bằng năng lượng và hạn chế nguy cơ tăng cân.

Cách uống cà phê sữa hòa tan không lo tăng cân

Việc uống cà phê sữa hòa tan có gây béo hay không phụ thuộc phần lớn vào cách sử dụng. Dưới đây là một số cách giúp bạn yên tâm hơn khi thưởng thức loại đồ uống này:

Chọn loại cà phê và lượng đường phù hợp

Ưu tiên lựa chọn các sản phẩm ít đường, ít kem béo hoặc không chứa đường. Nếu muốn tăng vị ngọt, bạn có thể sử dụng các chất tạo ngọt không calo để giảm lượng năng lượng nạp vào cơ thể. Việc lựa chọn sản phẩm phù hợp sẽ giúp hạn chế tích tụ mỡ thừa mà vẫn đảm bảo hương vị yêu thích.

Kiểm soát lượng uống

Sử dụng cà phê với lượng vừa phải là yếu tố quan trọng để kiểm soát cân nặng. Mỗi ngày chỉ nên uống từ 1-2 ly để cơ thể hấp thụ lượng caffeine phù hợp, đồng thời tránh nạp quá nhiều calo không cần thiết.

Chọn thời điểm uống hợp lý

Thời điểm lý tưởng để uống cà phê sữa hòa tan là vào buổi sáng hoặc trước khi tập luyện để tăng năng lượng cho cơ thể. Nên hạn chế uống vào buổi tối vì caffeine có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, đồng thời lượng calo từ sữa cũng dễ tích tụ hơn nếu cơ thể ít vận động vào thời điểm này.