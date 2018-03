Các dấu hiệu cho thấy cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng kém

Tim đập nhanh: Nhịp tim tăng mạnh có thể xảy ra do thiếu sắt. Nếu không bổ sung thêm chất sắt trong cơ thể có thể gây ra những nhịp tim bất thường và tim đập nhanh. Rối loạn tiêu hoá: Tiêu hóa kém có thể khiến bạn có nguy cơ không hấp thụ đủ chất dinh dưỡng từ thực phẩm. Nếu cơ thể bị suy dinh dưỡng, nó có thể làm suy giảm khả năng cơ thể hoạt động bình thường. Nếu hệ thống tiêu hóa không sạch sẽ, nó không thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ thực phẩm bạn ăn. Móng tay dễ bị bong tróc có thể là một dấu hiệu bạn đang không nhận đủ chất dinh dưỡng. Khi cơ thể bị thiếu đạm, nó sẽ bắt đầu dừng việc đưa các protein (đạm) để nuôi dưỡng móng. Bạn nên bổ sung nhiều thực phẩm giàu protein như thịt nạc, đậu và cá. Rụng tóc: Hội chứng rối loạn tiêu hóa cũng có thể gây ra tóc khô và gãy rụng. Đây là một dấu hiệu khác của việc hấp thụ chất dinh dưỡng kém. Nếu bạn đang bị rụng tóc đáng kể, thay đổi chế độ ăn uống của bạn và bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Cảm giác tê và ngứa ran: Nếu bạn cảm thấy tê tay và cảm giác ngứa ran, đó có thể là do thiếu dinh dưỡng. Thiếu vitamin B12 có thể dẫn đến cảm giác tê ngứa này. Hãy ăn protein động vật như gan hoặc bổ sung vitamin. Mệt mỏi: Nếu cơ thể bạn thiếu magiê và sắt, nó có thể dẫn đến mệt mỏi và chóng mặt. Khi cơ thể không thể hấp thụ đủ chất sắt, bạn có thể có nguy cơ bị thiếu máu. Điều này có thể có ảnh hưởng đến mức năng lượng và tâm trạng của bạn. Đầy bụng: Sự thiếu hụt dinh dưỡng có thể gây ra đầy bụng và sưng tấy. Nếu bạn bị sưng ở chân, có thể là do thiếu thực phẩm có chứa chất đạm. Nếu bạn cảm thấy khó chịu ở bụng và co thắt thì đó cũng là dấu hiệu cho thấy sự hấp thụ chất dinh dưỡng kém. Kinh nguyệt bất thường: Nếu bạn có chu kỳ kinh nguyệt bất thường thì nó có thể là do không nhận đủ chất dinh dưỡng hoặc calo. Bạn phải đảm bảo rằng bạn đang nhận đủ chất dinh dưỡng và calo cần thiết trong ngày. Ngoài ra, nên ăn cả thức ăn như ngũ cốc nguyên hạt, rau đậu và hoa quả trong ngày.

