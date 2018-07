Các loại gia vị tốt nhất cho sức khỏe của bạn

Gừng từ lâu đã được sử dụng để điều trị buồn nôn và các vấn đề tiêu hóa khác. Một số nghiên cứu cũng cho thấy rằng gừng có thể giúp làm giảm nguy cơ của một số vấn đề sức khỏe như bệnh tiểu đường và bệnh tim. Củ nghệ đã được sử dụng để điều trị nhiều bệnh như bệnh gan, nấm ngoài da. Nó cũng là một chất chống viêm tự nhiên đã được chứng minh có tác dụng thu nhỏ khối u và tăng hiệu quả của hóa trị liệu khi điều trị ung thư. Tỏi: Tỏi giàu chất xơ, magie, vitamin B6 và vitamin C. Nó cũng được biết đến có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ cảm lạnh và cúm. Quế: Giàu chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể chống lại các gốc tự do có hại, quế là một bổ sung tuyệt vời cho món bột yến mạch, trà hoặc trái cây khi dùng vào buổi sáng. Ngoài ra, gia vị này đã được biết là làm giảm cholesterol, lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Hương thảo: Có nguồn gốc từ Địa Trung Hải, hương thảo là một loại thảo dược thơm được sử dụng để giảm đau cơ và tăng cường hệ miễn dịch. Bên cạnh đó, hương thảo là một gia vị nấu ăn phổ biến trong các món ăn như thịt gà. Một số nghiên cứu cho thấy rằng các thành phần trong hương thảo có thể giúp cải thiện trí nhớ và sự tập trung. Bột ớt: Những người yêu thích thức ăn cay có thể có lợi ích sức khỏe khi nấu với bột ớt. Gia vị này được biết đến với hương vị cay, nóng là nguồn cung cấp vitamin A và C, cũng như beta carotenoids, giúp ngăn chặn sự sản xuất các gốc tự do gây ra những thứ như viêm khớp dạng thấp và bệnh tim. Bột ớt cũng kích thích endorphins, tác dụng như một loại thuốc giảm đau tự nhiên. Rau oregano phổ biến trong ẩm thực Ý. Đây là một loại thảo mộc tuyệt vời có thể dùng cho cả hai mục đích nấu ăn và điều trị. Oregano chứa carvacol và thymol, cả hai loại kháng sinh mạnh mẽ. Ngoài ra các loại dầu từ oregano có thể tiêu diệt nấm Candida hiệu quả. Nó cũng được chứng minh có hiệu quả điều trị nhiễm trùng đường hô hấp trên, nhiễm trùng đường tiểu, nấm âm đạo và nấm móng tay.

