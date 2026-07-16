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Các loại hồng quen thuộc: Loại nào ngon hơn, bổ dưỡng hơn?

Thứ Năm, 11:26, 16/07/2026
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VOV.VN - Quả hồng là nguồn cung cấp vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa dồi dào, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, tiêu hóa, làn da và sức đề kháng. Mỗi giống hồng có hương vị, đặc điểm và giá trị dinh dưỡng riêng, phù hợp với nhu cầu khác nhau.

Các loại quả hồng phổ biến

Hồng giòn Đà Lạt có vị ngọt thanh, giòn, giàu vitamin C, beta-caroten và chất chống oxy hóa; Hồng trứng mềm, ngọt đậm, giàu vitamin A và đường tự nhiên nên người đái tháo đường cần ăn vừa phải; Hồng sấy dẻo giàu chất xơ, cung cấp năng lượng nhưng chứa nhiều đường; Hồng Fuyu ăn được khi còn giòn, giàu vitamin C, hỗ trợ miễn dịch và chống lão hóa.

Hồng Chín Nên, hồng chén Đà Lạt, hồng vuông đồng và hồng giòn Mộc Châu nổi bật với độ giòn, vị ngọt thanh. Trong khi đó, hồng Quế Hương, hồng tim son, hồng Tám Hải, hồng Nhân Hậu, hồng chén đá, hồng trứng láng và hồng trứng lửa được ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon, hình dáng đặc trưng, góp phần bổ sung vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Lợi ích sức khỏe của quả hồng

Không chỉ thơm ngon, quả hồng còn chứa nhiều dưỡng chất giúp hỗ trợ sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

cac loai hong quen thuoc loai nao ngon hon, bo duong hon hinh anh 1
Quả hồng là nguồn cung cấp vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa dồi dào

Giàu chất chống oxy hóa

Hồng chứa vitamin A, C, E cùng các hợp chất flavonoid và tannin có khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Nhờ đó, loại quả này góp phần làm chậm quá trình lão hóa, giảm viêm và hỗ trợ duy trì làn da khỏe đẹp.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy chế độ ăn giàu thực phẩm chống oxy hóa có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và một số bệnh ung thư.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Hàm lượng pectin và kali trong hồng có tác dụng hỗ trợ kiểm soát cholesterol xấu (LDL) và ổn định huyết áp, từ đó góp phần giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ. Kết hợp hồng tươi với chế độ ăn cân đối và vận động hợp lý sẽ mang lại lợi ích cho hệ tim mạch.

Tốt cho tiêu hóa và miễn dịch

Quả hồng giàu chất xơ, giúp tăng nhu động ruột, hỗ trợ hệ tiêu hóa và hạn chế táo bón. Bên cạnh đó, vitamin C còn góp phần tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, nhất là trong mùa lạnh.

Cách chọn và bảo quản quả hồng

Để giữ hương vị và giá trị dinh dưỡng, nên chọn hồng có vỏ căng, màu vàng cam đồng đều, không dập nát, cuống còn xanh. Với các giống hồng chát, có thể ngâm rượu hoặc ủ cùng táo để giảm vị chát. Hồng tươi nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng trong 3-5 ngày; nếu muốn để lâu hơn, có thể phơi hoặc sấy thành hồng dẻo.

Lưu ý khi ăn quả hồng

Dù giàu dinh dưỡng, hồng không nên ăn khi bụng đói vì tannin có thể làm tăng nguy cơ sỏi dạ dày. Người mắc đái tháo đường hoặc béo phì nên hạn chế hồng chín mềm và hồng dẻo do chứa nhiều đường. Ngoài ra, không nên ăn hồng cùng hải sản, khoai lang hoặc thực phẩm giàu protein để tránh khó tiêu. Thời điểm thích hợp là khoảng 30 phút sau bữa ăn. Với hàm lượng vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa dồi dào, các giống hồng như hồng giòn, hồng trứng, hồng dẻo hay hồng Fuyu đều là nguồn bổ sung dưỡng chất có lợi cho sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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