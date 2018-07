Các loại thực phẩm cần tránh khi bạn đang có vấn đề về hệ tiêu hoá

Sản phẩm sữa: Sữa nằm trong nhóm thực phẩm khó tiêu hóa, chủ yếu là do có chứa lactose, đường và các thành phần khác có trong sữa. Khi lactose không được tiêu hóa đúng cách, chẳng hạn như ở người bị chứng không dung nạp lactose, lập tức nó sẽ chuyển thành khí và gây đầy bụng. Thức ăn cay: Bác sĩ Jung Kim, một chuyên gia về dinh dưỡng và các dịch vụ hỗ trợ dinh dưỡng lâm sàng cho biết, khi cảm thấy buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy, hãy tránh những lựa chọn thực phẩm kích thích hệ tiêu hoá, đặc biệt là phải tránh các loại gia vị cay. Thực phẩm có tính axit (vị chua): Các loại trái cây có múi như chanh, cam và bưởi… có tính axit và có thể gây kích thích lớp niêm mạc dạ dày, gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Nhiều người không nhận ra rằng đồ uống có ga cũng có tính axit. Khi bạn có một cơn đau dạ dày, hãy tránh thức ăn có tính axit này. Thực phẩm chứa nhiều chất béo kích thích các cơn co thắt đường tiêu hóa, có thể làm chậm sự tiêu hoá của dạ dày và gây táo bón, hoặc dẫn đến tiêu chảy nặng hơn. Khi bạn cảm thấy khó tiêu, tránh các thực phẩm có hàm lượng chất béo cao như bơ, kem, thịt đỏ, và phô mai cho đến khi hệ tiêu hoá được hồi phục. Thức ăn chiên rán: Vấn đề với thức ăn chiên rán cũng tương tự như thực phẩm chứa nhiều chất béo – các loại thực phẩm chiên rán thường lâu tiêu nên tồn tại ở trong đường tiêu hóa quá lâu, khiến bạn cảm thấy đầy bụng và khó chịu. Thực phẩm chế biến sẵn: Nếu bạn bị táo bón, bạn nên tránh các thực phẩm chế biến sẵn vì chúng thiếu chất xơ - một thành phần giúp kiểm soát nhu động ruột. Những thực phẩm chế biến sẵn cũng thường có chứa chất bảo quản và màu nhân tạo. Những người bị dị ứng hoặc nhạy cảm với những chất phụ gia này sẽ gặp rắc rối với vấn đề tiêu hóa. Rượu rất độc hại với niêm mạc dạ dày và thay đổi quá trình trao đổi chất ở gan. Uống quá nhiều có thể gây khó tiêu và một số vấn đề sức khoẻ khác. Kiểm soát bản thân là chìa khóa cho sức khoẻ của bạn. Caffeine: Caffeine kích thích sự vận hành của hệ tiêu hóa, làm cho thứcăn di chuyển nhanh hơn qua hệ thống và lượng dư thừa có thể gây tiêu chảy cho bất cứ ai. Vì vậy, nếu bạn đã bị tiêu chảy, caffeine sẽ chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề tiêu hóa của bạn. Khi rơi vào tình huống này, hãy chọn ngay những thực phẩm sau để giúp bình thường hóa hệ tiêu hóa Chuối: Kali nhanh chóng bị mất khi bị tiêu chảy hoặc nôn mửa trong khi bị rối loạn tiêu hóa. Chuối chứa kali và ăn chúng sẽ giúp giảm tiêu chảy và thay thế kali bị mất. Cơm: Khi bị rối loạn tiêu hóa, cơ thể bạn sẽ mất rất nhiều chất dinh dưỡng khi nôn mửa. Gạo có chứa carbohydrate phức tạp, đó là một cách tuyệt vời để thay thế các chất dinh dưỡng càng nhanh càng tốt để cơ thể không bị yếu. Súp thịt gà: Khi bị rối loạn tiêu hóa, hãy nhấm nháp một ít nước canh gà hoặc rau. Có thịt gà hoặc rau là một cách tuyệt vời để bổ sung protein và chất béo vốn không làm phiền dạ dày quá nhiều. Bạn có thể ăn trưa và ăn tối để giảm bớt bớt đau bụng do rối loạn tiêu hóa. Bánh mì nướng: Bánh mì nướng là thức ăn khác để lấp đầy dạ dày khi bị bệnh này và không tàn phá hệ tiêu hóa của bạn. Ăn bánh mì từ ngũ cốc nguyên hạt sẽ làm dịu dạ dày và cũng tốt cho sức khỏe. Táo: Táo là một trong những loại thực phẩm có thể ăn khi bạn cảm thấy mệt vì táo có chứa pectin, chất xơ hòa tan sẽ giúp cơ thể giữ nước trong suốt quá trình bệnh. Nó cũng có thể làm giảm tiêu chảy. Trái cây: Trái cây là một cách tự nhiên để bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể. Trái cây sẽ cung cấp c đủ năng lượng để chống lại bệnh cúm dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa. Hãy ăn trái cây có nhiều nước và ít chua hơn như dưa hấu, đào và xoài.

