Các vấn đề sức khỏe có thể gây ra trầm cảm

Ung thư: Khi bị ung thư, cảm giác buồn, tức giận hoặc lo âu có thể là bình thường. Nhưng các thể bệnh lâm sàng của trầm cảm lại phổ biến ở những bệnh nhân ung thư, đặc biệt là những người bị ung thư đường tiêu hóa, ảnh hưởng đến dạ dày hoặc tuyến tụy. Các chuyên gia y tế không chắc tại sao điều này xảy ra, nhưng các lý thuyết khác nhau chỉ ra những thay đổi và di truyền của hệ thống miễn dịch dẫn đến tình trạng này. Đau mãn tính: Đau mãn tính có thể xảy ra do viêm khớp, đau nửa đầu, đau lưng hoặc một tình trạng khác như trầm cảm. Cơn đau có thể dẫn đến việc thay đổi tâm trạng và cơn đau liên tục có thể dẫn đến trầm cảm. Ví dụ, những người bị đau cơ xơ hóa có khả năng bị trầm cảm gấp ba lần so với một người bình thường. Vấn đề về tuyến giáp: Tuyến giáp của một người chịu trách nhiệm điều chỉnh sự trao đổi chất của cơ thể. Cường giáp và suy giáp có thể dẫn đến trầm cảm, mặc dù nó rất phổ biến khi bạn có mức độ tuyến giáp thấp. Các triệu chứng của rối loạn tuyến giáp bao gồm rụng tóc, tăng hoặc giảm cân, mệt mỏi và cảm thấy lạnh. Tiểu đường: Trầm cảm và bệnh tiểu đường loại 1 và tiểu đường loại 2 có thể được liên kết với nhau theo nhiều cách khác nhau. Bệnh nhân tiểu đường thường bị thay đổi tâm trạng và trầm cảm làm cho việc uống thuốc của bạn khó khăn hơn nhiều. Ăn các loại thực phẩm không phù hợp và bỏ qua những thói quen lành mạnh có thể làm cho bệnh tiểu đường trở nên tệ hơn. Các nhà nghiên cứu cũng tin rằng trầm cảm và tiểu đường có thể do nguyên nhân di truyền, nội tiết tố và miễn dịch. Lupus: Trầm cảm thường được liên kết với các bệnh tự miễn dịch và lupus thúc đẩy hệ miễn dịch của bạn tấn công các cơ quan và mô. Lupus gây ra hệ thống miễn dịch tấn công não và tế bào thần kinh, có thể góp phần gây ra trầm cảm. Các triệu chứng của nó là sốt cao, mệt mỏi, đau khớp hoặc phát ban. Bệnh tim: Những người bị bệnh tim thường bị rối loạn tâm trạng. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, có đến 33% những người bị đau tim mắc bệnh trầm cảm. Nguy cơ gia tăng bệnh tim cũng cao hơn ở những người bị trầm cảm. Trầm cảm có thể làm cho việc ăn uống khó khăn hơn. Việc tập thể dục và uống thuốc sẽ giúp ích trong trường hợp này. HIV: Có HIV/AIDS cũng có thể liên quan đến trầm cảm. Theo Hiệp hội Tâm thần Mỹ, virus HIV có thể trực tiếp làm tổn thương não, dẫn đến trầm cảm hoặc chứng mất trí. Nếu bạn bị nhiễm HIV/AIDS, bạn chắc chắn nên được kiểm tra trầm cảm. Bệnh đa xơ cứng: Trầm cảm là triệu chứng phổ biến nhất của bệnh đa xơ cứng. Đa xơ cứng có thể làm hỏng các bộ phận của não liên quan đến việc điều khiển tâm trạng. Trầm cảm cũng có thể là kết quả của những thay đổi nội tiết tố và những thay đổi trong hệ miễn dịch do bệnh đa xơ cứng. Nhiễm trùng: Có nhiều bệnh nhiễm trùng như cúm, herpes và viêm gan C có thể liên quan đến trầm cảm. Ngoài ra, bệnh lao cũng có thể là nguyên nhân phát triển bệnh trầm cảm.

