Các vấn đề về da liên quan đến bệnh tiểu đường thường gặp nhất

Bệnh gai đen (Acanthosis Nigricans: Bệnh này đặc trưng bởi làn da sẫm màu hơn ở các nếp gấp của cổ, gáy. Trong thực tế, đây là một trong những dấu hiệu đầu tiên của bệnh tiểu đường, vì nó xảy ra do sự đề kháng insulin. Ngoài phần gáy, da màu sẫm có thể xuất hiện ở nách, háng, đùi bên trong, khuỷu tay, đầu gối hoặc rốn. Hoại tử da dạng mỡ (Necrobiosis Lipoidica Diabeticorum): Đây là một vấn đề phổ biến ở những người được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường. Nguyên nhân là do những thay đổi trong mạch máu. Đầu tiên trên da xuất hiện nốt đục mờ. Theo thời gian, các tổn thương phát triển một đường viền màu tím và thậm chí có thể gây sẹo. Trong trường hợp nặng, các tổn thương có thể loét, trở nên ngứa và đau đớn. Chứng xơ cứng ngón tay (Digital Sclerosis): Những người bị bệnh tiểu đường loại 1 có thể bị xơ cứng ngón tay, da dày, bó sát. Ngoài ra, các khớp của các ngón tay trở nên cứng và khó di chuyển. Cùng với da ở mu bàn tay, da trên các ngón chân và trán có thể bị ảnh hưởng. Đôi khi, da dày lên lan đến mặt, vai và ngực. Giữ ẩm da có thể giúp làm dịu triệu chứng, nhưng việc kiểm soát lượng đường trong máu là cách điều trị duy nhất cho vấn đề này. Da nổi hạt cứng (Xanthomatosis Eruptive): Bệnh tiểu đường không kiểm soát có thể gây u vàng phát ban, chúng đặc trưng bởi da màu vàng, nổi hạt cứng giống như hạt đậu. Những nốt u này có thể có quầng màu đỏ xung quanh và có thể ngứa. Nó thường xảy ra ở mu bàn tay, khuỷu tay, cánh tay và mông. Mụn nước, phồng rộp (Bullosis Diabeticorum): Các vết phỏng rộp thường lớn, không bị đau và không có biểu hiện viêm tấy đỏ. Chúng thường xuất hiện ở mặt lưng của ngón tay, bàn tay, ngón chân và bàn chân. Những bệnh nhân bị tổn thương thần kinh khác do tiểu đường dễ bị tổn thương này. Giống như bất kỳ loại mụn nước khác, mụn nước tiểu đường có thể gây nhiễm trùng nếu vấn đề không được giải quyết. Teo da (Diabetic Dermopathy): Tình trạng này là kết quả của những thay đổi trong các mạch máu cung cấp máu cho da, thường xuất hiện ở vùng cẳng chân có những nốt hình tròn hoặc hình oval, màu nâu sáng, có thể có đốm vảy. Những đốm vảy này không đau, không chảy dịch và không ngứa. Bệnh u hạt vòng (Disseminated Granuloma Annulare): Đây là một vấn đề về da phổ biến ở những người mắc bệnh tiểu đường. Các vết thương này thường phát triển trên ngón tay và tai, có thể gây ngứa nhẹ. Một khi mức đường trong máu được kiểm soát, những vết này thường tự biến mất mà không để lại sẹo. Bệnh phù cứng bì (Scleredema Diabeticorum): Đó là hiện tượng dày lên của da ở vùng lưng trên và phần sau của cổ. Nó cũng có thể xảy ra trên mặt, cổ và thân. Vùng da bị cứng lại có thể có màu hơi đỏ hoặc nâu. Bệnh thường tiến triển chậm trong nhiều năm nhưng càng để lâu càng dẫn đến hạn chế khả năng vận động ở cổ và vai. Để chẩn đoán chính xác tình trạng này, bạn nên tiến hành sinh thiết da.

