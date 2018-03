Cách chữa trị viêm kết mạc dị ứng tại nhà hiệu quả

Tránh các yếu tố gây dị ứng: Tránh hoàn toàn các yếu tố môi trường gây ra viêm kết mạc dị ứng là không thể, nhưng ít nhất bạn có thể hạn chế tiếp xúc. Để giảm thiểu sự phơi nhiễm với chất gây dị ứng: Đóng cửa sổ khi lượng phấn hoa trong không khí cao. Vệ sinh nhà cửa thường xuyên. Sử dụng máy lọc không khí trong nhà để cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Tránh tiếp xúc với các hóa chất, thuốc nhuộm và nước hoa. Chườm lạnh trên đôi mắt bị dị ứng có thể giúp bạn giảm nhanh chóng các triệu chứng ngứa và đau. Nó cũng giúp làm giảm sưng. Rửa mắt bằng dung dịch muối là một phương thuốc hiệu quả nếu bạn bị dị ứng với mắt, lý do chính đằng sau viêm kết mạc dị ứng. Dung dịch muối tốt cho đôi mắt bị kích thích và viêm và giúp rửa sạch bất kỳ hạt bụi nào trong mắt. Chú ý: Luôn luôn đảm bảo nước không quá nóng, nếu không nó có thể làm hỏng đôi mắt của bạn. Đắp mắt bằng trà đen túi lọc là một phương thuốc tốt cho viêm kết mạc dị ứng. Chất tannin trong trà đen làm dịu đôi mắt của bạn và giúp giảm đau và viêm. Ngâm 2 túi trà trong nước nóng khoảng 5 phút, sau đó để nguội. Đặt túi trà lên trêm đôi mắt khép kín của bạn từ 15 đến 20 phút. Làm 3 hoặc 4 lần một ngày cho đến khi tình trạng của bạn được cải thiện. Trà túi lọc hoa cúc: Do tính chất chống dị ứng mạnh mẽ của nó, hoa cúc là một phương thuốc tốt cho viêm kết mạc dị ứng. Nó ức chế sự phóng thích histamine, giúp ngăn ngừa phản ứng dị ứng gây ra vấn đề này. Cho 2 túi trà vào 2 cốc nước nóng trong 5 phút. Sau đó cất 2 túi trà trong tủ lạnh. Đặt túi trà ướp lạnh lên mắt trong khoảng 10 phút. Làm điều này 3 hoặc 4 lần một ngày để phục hồi nhanh hơn. Nước hoa hồng tinh khiết là một phương thuốc hiệu quả cho viêm kết mạc dị ứng. Nó làm dịu và làm mát cho mắt và giúp làm sạch những kích thích gây ra vấn đề này. Các tính năng chống viêm cũng như làm dịu của nước hoa hồng cũng giúp làm giảm đỏ và ngứa. Rửa đôi mắt bằng nước hoa hồng tinh khiết 2 hoặc 3 lần trong ngày. Trà húng quế có đặc tính chống viêm và làm dịu để bảo vệ đôi mắt khỏi những tổn thương do môi trường và các gốc tự do. Nó cũng giúp làm sạch đôi mắt của bạn khi bị kích ứng. Cho một ít lá húng quế rửa sạch vào 1 cốc nước nóng, đậy nắp và để trong 10 phút. Sau đó lọc nước và để nguội. Sử dụng nước như một dung dịch rửa mắt. Dưa chuột ướp lạnh là một phương thuốc hiệu quả để giảm bớt viêm và kích ứng do viêm kết mạc dị ứng gây ra. Các enzim và tính chất làm se của dưa chuột giúp giảm viêm quanh mắt. Cắt dưa chuột thành những lát mỏng và để trong tủ lạnh khoảng 10 phút rồi đặt lên mắt để giảm viêm. Sữa lạnh: Sữa là một biện pháp hiệu quả để điều trị dị ứng mắt. Sữa lạnh làm dịu cảm giác nóng bỏng và giảm ngứa mắt. Lấy một miếng bông thấm sữa lạnh và chà quanh mắt trong 15 đến 20 phút. Làm 3 hoặc 4 lần trong ngày cho đến khi các triệu chứng dị ứng giảm bớt. Không Đeo kính áp tròng: Khi mắc bệnh viêm kết mạc dị ứng, khuyên bạn đừng đeo kính áp tròng để hỗ trợ quá trình chữa bệnh. Trong thực tế, tránh đeo kính cho đến khi các triệu chứng hoàn toàn biến mất. Ngoài ra, nếu kính áp tròng được sử dụng nhiều lần, hãy vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng lại.

