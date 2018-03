Cách giảm đau họng khi nuốt hiệu quả tức thì

Nước muối: Cách chữa trị tại nhà tốt nhất để giảm bớt đau khi nuốt nước là nước muối ấm. Nước ấm sẽ có tác dụng xoa dịu nhẹ nhàng trên cổ họng, và muối sẽ giúp tiêu diệt bất kỳ vi khuẩn nào có thể gây nhiễm trùng cổ họng. Giấm táo: Cho dù đó là trào ngược axit dạ dày, viêm amiđan, hoặc đau họng gây ra đau khi bạn nuốt thì dấm táo là một biện pháp chữa trị rất hiệu quả tại nhà. Dấm táo có tác dụng chống vi khuẩn tự nhiên do tính chất có tính axit của nó, nó cũng làm sạch chất nhầy trong cổ họng và ngăn không cho vi khuẩn lan rộng. Uống sữa nghệ ấm có thể giúp làm giảm các hạch lympho sưng lên cũng như giúp điều trị chứng đau cổ họng và cảm lạnh thông thường. Thêm vào đó, nó có tính chống viêm và giảm đau giúp giảm sưng và đau. Chanh và mật ong: Khi nói đến đau cổ họng, cảm lạnh thông thường, hoặc viêm amiđan gây đau khi nuốt, sự kết hợp của chanh và mật ong sẽ rất tốt. Vitamin C trong chanh giúp chống lại sự phát triển của vi khuẩn gây ra chứng đau cổ họng cũng thúc đẩy sức khoẻ tổng thể. Gừng: Gừng có thể hữu ích trong việc giảm đau trong cổ họng gây khó nuốt. Nó có tính chất kháng virus, đờm và chống viêm giúp chống lại mọi loại nhiễm trùng và đau đớn. Thêm vào đó, nó cũng giúp làm dịu những vấn đề về tiêu hóa. Nhai kẹo cao su: Nếu đau khi nuốt là do trào ngược axit dạ dày, hãy thử nhai kẹo cao su. Nhai kẹo cao su kích thích sản xuất nước bọt, do đó rửa axit tích tụ trong ruột. Là chất kiềm, nước bọt cũng giúp trung hòa axit dạ dày. Nước ấm: Tăng lượng nước uống của bạn là rất quan trọng để giữ cho cơ thể đủ nước và cổ họng của bạn ẩm ướt. Tuy nhiên, để giảm đau khi nuốt, nên nhấm nháp các loại nước nóng lên càng nhiều càng tốt. Bất kỳ đồ uống nóng nào cũng sẽ giúp làm dịu cổ họng của bạn, nhưng hãy tránh dùng caffeine, có thể làm mất nước và do đó làm trầm trọng thêm các triệu chứng đau họng. Độ ẩm: Để giảm đau cổ họng và giảm đau khi nuốt, không khí ẩm cũng rất quan trọng. Một máy làm ẩm sẽ làm tăng độ ẩm trong phòng, cách này có thể làm giảm viêm họng và đau họng.

