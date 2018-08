Cách xử lý khi bị nấm da đầu giúp bạn thêm tự tin

Nấm da đầu là một dạng bệnh da liễu thường gặp ở cả nam và nữ. Bệnh nấm da đầu thường xuất hiện tại những vùng da đầu, gây ra tình trạng ngứa, tróc vảy, rụng tóc và ảnh hưởng nặng nề đến ngoại hình cũng như chất lượng cuộc sống của người mắc tình trạng này. Nguyên nhân gây nấm da đầu Bị lây nhiễm từ người khác: khi bạn tiếp xúc trực tiếp với những người bị nấm hoặc tiếp xúc với những đồ dùng, vật dụng cá nhân của họ như mũ, gối, khăn, lược chải đầu thì vi khuẩn nấm từ người bị bệnh có thể sẽ lây cho bạn. Lười vệ sinh: nếu bạn lười vệ sinh và vệ sinh không sạch sẽ nhất là vùng da đầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nấm phát triển. Mồ hôi tiết ra cùng các lớp tế bào chết trên da đầu là môi trường lý tưởng để nấm gây bệnh. Nếu không muốn bị nấm da đầu thì bạn hãy gội đầu thường xuyên, đúng cách và bảo vệ da đầu khỏi bụi bẩn. Do thói quen xấu: Rất nhiều người có thói quen xấu như để tóc ẩm ướt khi đi ngủ. Mọi người đều cho rằng điều này là vô hại và không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nên thường chủ quan. Nhưng sự thật, đây chính là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn nấm phát triển nhanh chóng, dễ dàng. Nếu gội đầu vào buổi tối, bạn hãy sấy tóc thật khô rồi mới được đi ngủ. Sử dụng nguồn nước bẩn: Khi sử dụng nguồn nước bẩn để gội đầu, thì vô hình chung bạn đang làm mình mắc bệnh nấm da đầu. Lây nhiễm vi nấm từ động vật: Các bạn không nên chủ quan nhất là những vật nuôi trong nhà như chó, mèo, gà,... Bởi bạn thể lây nhiễm vi khuẩn nấm qua những đồ vật mà mình tiếp xúc. Điều trị: Đối với các trường hợp nhẹ, gội đầu hàng ngày để loại bỏ tóc rụng, dùng nước gội đầu pha Sulfide selenium sẽ có tác dụng tốt. Nếu nặng hơn cần cắt hết tóc vùng da đầu bị nấm, bôi thuốc diệt nấm và loại bỏ sừng bong vẩy trên da đầu hàng ngày. Sử dụng bồ kết: Đem nướng quả bồ kết khô trên than đỏ rồi đun sôi với nước. Để nguội rồi gội đầu, xả lại với nước sạch nhiều lần. Trong bồ kết có thành phần saponin giúp làm sạch da đầu rất tốt. Lá ổi non: Lá ổi đem rửa sạch. Cho lá ổi và nước vào nồi, đun cùng nước khoảng 20 phút rồi tắt bếp chờ nguội. Gội sạch bằng dầu gội dịu nhẹ rồi dùng khăn mềm lau khô. Muối: Trong muối biển có chứa thành phần hóa học mang tính kháng khuẩn cao và chứa nhiều khoáng chất tốt cho da như kẽm, vitamin A... vì thế đây là một nguyên liệu trị nấm da đầu hiệu quả. Bạn lấy 3 thìa muối biển pha với nước lạnh, sau khi gội đầu với dầu gội dịu nhẹ thông thường lấy hỗn hợp nước muối vừa pha gội lại lần nữa. Để ủ trong 30 phút sau đó gội lại bằng nước sạch.

Nấm da đầu là một dạng bệnh da liễu thường gặp ở cả nam và nữ. Bệnh nấm da đầu thường xuất hiện tại những vùng da đầu, gây ra tình trạng ngứa, tróc vảy, rụng tóc và ảnh hưởng nặng nề đến ngoại hình cũng như chất lượng cuộc sống của người mắc tình trạng này. Nguyên nhân gây nấm da đầu

Bị lây nhiễm từ người khác: khi bạn tiếp xúc trực tiếp với những người bị nấm hoặc tiếp xúc với những đồ dùng, vật dụng cá nhân của họ như mũ, gối, khăn, lược chải đầu thì vi khuẩn nấm từ người bị bệnh có thể sẽ lây cho bạn. Lười vệ sinh: nếu bạn lười vệ sinh và vệ sinh không sạch sẽ nhất là vùng da đầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi để nấm phát triển. Mồ hôi tiết ra cùng các lớp tế bào chết trên da đầu là môi trường lý tưởng để nấm gây bệnh. Nếu không muốn bị nấm da đầu thì bạn hãy gội đầu thường xuyên, đúng cách và bảo vệ da đầu khỏi bụi bẩn. Do thói quen xấu: Rất nhiều người có thói quen xấu như để tóc ẩm ướt khi đi ngủ. Mọi người đều cho rằng điều này là vô hại và không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nên thường chủ quan. Nhưng sự thật, đây chính là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn nấm phát triển nhanh chóng, dễ dàng. Nếu gội đầu vào buổi tối, bạn hãy sấy tóc thật khô rồi mới được đi ngủ. Sử dụng nguồn nước bẩn: Khi sử dụng nguồn nước bẩn để gội đầu, thì vô hình chung bạn đang làm mình mắc bệnh nấm da đầu. Lây nhiễm vi nấm từ động vật: Các bạn không nên chủ quan nhất là những vật nuôi trong nhà như chó, mèo, gà,... Bởi bạn thể lây nhiễm vi khuẩn nấm qua những đồ vật mà mình tiếp xúc. Điều trị: Đối với các trường hợp nhẹ, gội đầu hàng ngày để loại bỏ tóc rụng, dùng nước gội đầu pha Sulfide selenium sẽ có tác dụng tốt. Nếu nặng hơn cần cắt hết tóc vùng da đầu bị nấm, bôi thuốc diệt nấm và loại bỏ sừng bong vẩy trên da đầu hàng ngày. Sử dụng bồ kết: Đem nướng quả bồ kết khô trên than đỏ rồi đun sôi với nước. Để nguội rồi gội đầu, xả lại với nước sạch nhiều lần. Trong bồ kết có thành phần saponin giúp làm sạch da đầu rất tốt. Lá ổi non: Lá ổi đem rửa sạch. Cho lá ổi và nước vào nồi, đun cùng nước khoảng 20 phút rồi tắt bếp chờ nguội. Gội sạch bằng dầu gội dịu nhẹ rồi dùng khăn mềm lau khô. Muối: Trong muối biển có chứa thành phần hóa học mang tính kháng khuẩn cao và chứa nhiều khoáng chất tốt cho da như kẽm, vitamin A... vì thế đây là một nguyên liệu trị nấm da đầu hiệu quả. Bạn lấy 3 thìa muối biển pha với nước lạnh, sau khi gội đầu với dầu gội dịu nhẹ thông thường lấy hỗn hợp nước muối vừa pha gội lại lần nữa. Để ủ trong 30 phút sau đó gội lại bằng nước sạch.