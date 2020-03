Cần Thơ: Can thiệp nội mạch cấp cứu một nông dân bị chảy máu mũi kéo dài

Sáng nay 25/3, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng và bác sĩ can thiệp mạch của bệnh viện vừa can thiệp thành công một trường hợp chảy máu mũi tái phát kéo dài 15 ngày.

Đó là bệnh nhân Phan Hồng Vũ, sinh năm 1974, là một nông dân, quê ở Châu phú, tỉnh An Giang. Theo người nhà, trước đó 5 ngày bệnh nhân đột nhiên chảy máu mũi bên trái không tự cầm, bệnh nhân đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang (từ ngày 8/3/2020 đến ngày 18/03/2020) nhưng tình trạng chảy máu mũi vẫn tái phát nên chuyển đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và được chuyển về Khoa Tai Mũi Họng để điều trị.

Hình ảnh trước can thiệp

Đến sáng 19/3, mũi bệnh nhân tiếp tục rỉ máu qua bấc mũi trước, bệnh nhân được hội chẩn: chảy máu mũi chưa rõ nguyên nhân tái phát nhiều lần. Tại đây, qua hội chẩn chuyên khoa với các bác sĩ khoa Can thiệp mạch máu, bệnh nhân có chỉ định chụp và can thiệp mạch máu mũi số hóa nền (DSA).

Hình ảnh sau can thiệp

Sau 3 giờ đồng hồ làm thủ thuật, tình trạng bệnh nhân ổn và không còn tình trạng chảy máu mũi. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, mũi ngưng chảy máu và sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân sáng 25/3

Theo bác sĩ Chuyên khoa 2 Lâm Chánh Thi – Trưởng Khoa Tai Mũi họng, chảy máu mũi là một trong những cấp cứu hay gặp nhất trong chuyên khoa Tai Mũi Họng. Tuy nhiên, những trường hợp chảy máu mũi mức độ nặng hoặc tái phát nhiều lần nếu không xử lý triệt để sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Khi một bệnh nhân bị chảy máu mũi thì việc trước tiên là cần cầm máu, sau đó tìm nguyên nhân để điều trị. Đối với trường hợp này, thời gian chảy máu mũi kéo dài nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, được can thiệp kịp thời an toàn ít xâm lấn, đặc biệt nhờ áp dụng phương pháp can thiệp mạch số hóa nền (DSA) ở những bệnh nhân chảy máu mũi kéo dài, tái phát khó cầm./.