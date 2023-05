Cẩn trọng với viêm tuyến tiền liệt ở người trẻ

Viêm tuyến tiền liệt là gì?

Theo BS Nguyễn Duy Khánh - Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức, tuyến tiền liệt có vị trí gần cổ bàng quang và bao quanh đoạn đầu niệu đạo. Tuyến tiền liệt có nhiệm vụ kiểm soát nước tiểu và sản xuất một số chất chứa trong tinh dịch. Khi tuyến tiền liệt ở nam giới bị viêm, không chỉ ảnh hưởng nhiều đến khả năng tiểu tiện mà còn tác động rất nhiều đến khả năng sinh sản của nam giới. Vì khi bị viêm nhiễm, quá trình sản xuất tinh dịch cũng bị ảnh hưởng.

Hình ảnh tuyến tiền liệt bình thường và tuyến tiền liệt bị viêm

Bệnh thường gặp ở nam giới trung niên, tuy nhiên những năm gần đây, tỷ lệ mắc viêm tuyến tiền liệt ở người trẻ đang có xu hướng gia tăng. Tại Việt Nam, số người trên 25 tuổi mắc viêm tiền liệt tuyến là hơn 30% tổng số ca bệnh.

Viêm tiền liệt tuyến hay viêm tuyến tiền liệt là một dạng viêm nhiễm tại bộ phận tuyến tiền liệt và thường biểu hiện dưới hai dạng cấp tính và mạn tính với một số triệu chứng như tiểu khó tiểu rắt, tiểu nhiều lần, tiểu gấp, tiểu đau, kèm theo sốt... viêm tuyến tiền liệt mạn tính biểu hiện chủ yếu là cảm giác khó chịu vùng bụng dưới, tinh hoàn, đau vùng dưới thắt lưng, tiểu nhiều lần...

Nguyên nhân viêm tuyến tiền liệt

Nguyên nhân viêm tuyến tiền liệt ở nam giới chủ yếu là do vi khuẩn E.coli, đôi khi do các loại vi khuẩn khác gây viêm do lan từ bàng quang, niệu đạo lên tuyến tiền liệt.

Viêm tuyến tiền liệt làm suy giảm khả năng tình dục của nam giới

Bên cạnh đó, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến gây viêm tuyến tiền liệt. Nhiều nam giới có tư duy chủ quan, quan hệ với nhiều bạn tình mà không sử dụng bao cao su, dẫn đến nhiễm bệnh.

BS Nguyễn Duy Khánh cũng lưu ý, những trường hợp thường xuyên thủ dâm có nguy cơ bị viêm tuyến tiền liệt cao hơn. Bởi khi thủ dâm, có thể làm tổn thương vùng niệu đạo, gây phù nề - đây là điều kiện thuận lợi để các vi khuẩn xâm nhập và gây viêm nhiễm.

Viêm tuyến tiền liệt ảnh hưởng khả năng tình dục của nam giới

Theo BS Khánh, do tuyến tiền liệt là cánh cửa để nước tiểu đi từ bàng quang, qua niệu đạo rồi đào thải ra ngoài. Vì thế, khi tuyến này bị viêm nhiễm, quá trình tiểu tiện của nam giới cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Và tiểu buốt, tiểu giắt chính là dấu hiệu cho thấy điều đó.

Đi kèm với cơn đau rát như kiến cắn khi đi tiểu sẽ là dịch trắng tiết ra từ niệu đạo. Chất dịch này đơn thuần là vi khuẩn tích tụ trong tuyến tiền liệt, do ổ bụng bị áp lực khi viêm nhiễm, nên bị đẩy ra ngoài. Thấy dấu hiệu này nghĩa là bạn đã bị viêm tuyến tiền liệt khá nặng.

Đáng nói, nếu bị viêm tuyến tiền liệt mà không chữa trị sớm, bệnh sẽ gây suy giảm ham muốn và chức năng tình dục. Bên cạnh đó là những ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh dục với các biểu hiện như là xuất tinh sớm, tinh trùng đi kèm máu, và rối loạn cương dương. Những trường hợp này cần phải tìm phương pháp điều trị viêm tuyến tiền liệt chuyên biệt để không xảy ra hậu quả đáng tiếc.

