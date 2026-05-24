Cảnh báo trào lưu giảm cân phản khoa học

Chủ Nhật, 12:43, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cuộc sống hiện đại mang lại nhiều tiện nghi nhưng cũng khiến con người dễ hình thành những thói quen thiếu lành mạnh như ít vận động, ăn uống thiếu khoa học, thức khuya và căng thẳng kéo dài.

Ngày 24/5, Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” lần thứ 6 tại Hội trường Thống Nhất, thu hút hơn 3.000 người dân tham gia.

Phát biểu tại chương trình, TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, cuộc sống hiện đại mang lại nhiều tiện nghi nhưng cũng khiến con người dễ hình thành những thói quen thiếu lành mạnh như ít vận động, ăn uống thiếu khoa học, thức khuya và căng thẳng kéo dài.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng, lựa chọn lối sống lành mạnh thuộc về cá nhân 

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm như đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch, đột quỵ hay ung thư không xuất hiện trong ngày một ngày hai mà tích tụ từ những thói quen nhỏ lặp đi lặp lại trong thời gian dài. Vì vậy, mỗi người cần chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ khi còn khỏe mạnh, bắt đầu tư bữa ăn gia đình, duy trì vận động, giấc ngủ và thói quen lắng nghe cơ thể, thay vì đợi đến khi mắc bệnh mới thay đổi lối sống.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng cho rằng, không ai có thể ăn uống điều độ hay tập luyện thay cho người khác. Bác sĩ có thể tư vấn, bệnh viện có thể điều trị, ngành y tế có thể khuyến cáo nhưng lựa chọn sống lành mạnh cuối cùng vẫn thuộc về mỗi cá nhân.

Các đội thi đến từ nhiều câu lạc bộ, trường học... tham gia trả lời câu hỏi về lối sống, ăn uống khoa học 

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết, nhiều người đang đánh đổi sức khỏe bởi lối sống ít vận động, ăn uống thiếu khoa học và thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Ông cũng cảnh báo tình trạng thông tin sai lệch về dinh dưỡng, giảm cân, thanh lọc cơ thể hay thực phẩm chức năng lan truyền tràn lan trên mạng xã hội khiến không ít người áp dụng các phương pháp thiếu căn cứ khoa học, ảnh hưởng sức khỏe, thậm chí phải nhập viện.

Đây là lần thứ 6 chương trình được tổ chức và đã tạo hiệu ứng lan tỏa trên nhiều nền tảng truyền thông. Nhiều người tham gia sau chương trình đã thay đổi chế độ ăn uống, tăng cường vận động.

Bác sĩ tư vấn dinh dưỡng và lối sống lành mạnh, tăng cường vận động

Tại sự kiện, người dân được đo các chỉ số cơ thể cơ bản, tư vấn cá thể hóa miễn phí từ các chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ đầu ngành; đồng thời tham gia nhiều hoạt động vận động cộng đồng và trải nghiệm tương tác thực tế.

Điểm nhấn của chương trình là phần thi của 20 đội chơi với các nội dung kiến thức dinh dưỡng kết hợp vận động tập thể, tạo không khí sôi động và lan tỏa thông điệp sống khỏe.

TS.BS Đoàn Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng An toàn thực phẩm, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – chuyên gia tư vấn tại chương trình cho biết, hiện nay nhiều người dân chỉ quan tâm đến dinh dưỡng khi đã mắc bệnh và được bác sĩ chỉ định tư vấn, trong khi vai trò quan trọng nhất của dinh dưỡng là phòng bệnh từ sớm.

Bác sĩ tư vấn dinh dưỡng và lối sống lành mạnh, tăng cường vận động cho người dân

Tuy nhiên, hiệu quả của dinh dưỡng không đến ngay lập tức như thuốc mà là một quá trình lâu dài, cần sự kiên trì và thay đổi lối sống phù hợp.

Lấy ví dụ về tình trạng thừa cân béo phì, TS.BS Đoàn Thị Ánh Tuyết cho rằng một người béo phì trong nhiều năm không thể kỳ vọng phục hồi sức khỏe chỉ sau vài tháng giảm cân cấp tốc, bởi điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể.

Vì vậy, tư vấn dinh dưỡng giúp mỗi người hiểu rõ tình trạng sức khỏe để lựa chọn thực phẩm phù hợp, hướng đến phòng bệnh và nâng cao chất lượng sống. 

"Trong bất kỳ bệnh lý nào, phòng bệnh luôn là quan trọng nhất. Cũng như vaccine giúp dự phòng bệnh tật, dinh dưỡng đóng vai trò như một “lá chắn” bảo vệ sức khỏe từ sớm. Dinh dưỡng rất gần gũi với đời sống hằng ngày, gắn với việc ăn uống, sinh hoạt của mỗi người. Điều quan trọng là ăn sao cho đúng, đủ và đa dạng để phòng ngừa bệnh. Với người đã mắc bệnh, dinh dưỡng hợp lý còn giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và hỗ trợ hồi phục", TS.BS Đoàn Thị Ánh Tuyết nói.
 

Béo phì - căn bệnh nguy hiểm không thể coi thường

VOV.VN - Béo phì với gần 1 tỷ người mắc đang trở thành thách thức sức khỏe lớn của thế kỷ 21. Việt Nam cũng không ngoại lệ khi tỷ lệ béo phì tăng nhanh, kéo theo nguy cơ đái tháo đường típ 2, tim mạch, thoái hóa khớp, ngưng thở khi ngủ… làm giảm chất lượng sống và tuổi thọ.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Tag: Ngày dinh dưỡng cộng đồng 2026 Bộ Y tế Báo Sức khỏe đời sống giảm cân lành mạnh dinh dưỡng cân bằng thay đổi lối sống
Nhiều người truyền tai nhau ăn tỏi với mật ong để giảm cân, hiệu quả đến đâu?
VOV.VN - Tỏi và mật ong không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp mà còn được nhiều người tin rằng có thể hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, liệu sự kết hợp này có thật sự mang lại hiệu quả như lời truyền tai?

Muốn giảm mỡ bụng hiệu quả cần tránh những thói quen này
VOV.VN - Giảm mỡ bụng trên không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch và chuyển hóa. Để xử lý vùng mỡ cứng đầu này, cần kết hợp chế độ ăn hợp lý, tập luyện phù hợp và duy trì lối sống khoa học.

