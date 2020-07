Cảnh báo viêm da tăng đột biến do kiến ba khoang

Trong hai tuần qua, Bệnh viện Da liễu TPHCM tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám vì viêm da tiếp xúc dị ứng do kiến ba khoang. Cá biệt có những trường hợp nặng gây tổn thương nghiêm trọng toàn thân. Các chuyên gia cảnh báo người dân phải thận trọng với kiến ba khoang trong mùa mưa này.

Vết thương do tiếp xúc với kiến ba khoang có thể nghiêm trọng nếu sơ ý làm lan rộng ra.

Theo Bệnh viện Da liễu TPHCM, từ đầu tháng 6 đến nay, trung bình mỗi ngày nơi đây tiếp nhận từ 80-100 ca viêm da tiếp xúc dị ứng do kiến ba khoang, tăng đột biến gấp nhiều lần so với những tháng trước. Bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Thị Phương Thảo, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Da liễu TP cho biết, các bệnh nhân có biểu hiện thương tổn hồng ban, hơi phù nề, mụn nước, mụn mủ, thường ở vị trí vùng da hở như mặt, cổ, tay, chân… Nguyên nhân là do trong cơ thể kiến ba khoang có chứa pederin - độc tính gây bỏng. Nếu độc tố dính vào tay mà không rửa sạch ngay thì vô tình sẽ làm độc tố lan sang các vùng khác trên cơ thể.



Đối với các bệnh nhân bị viêm da tiếp xúc do kiến ba khoang, bác sĩ sẽ điều trị bằng thuốc giải dị ứng và thuốc thoa tại chỗ. Tuy nhiên nếu người dân không xử trí đúng có thể gây viêm nặng hơn, lở loét toàn thân, nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Vì vậy, khi mắc bệnh, mọi người không tự điều trị mà nên đến cơ sở y tế để được chăm sóc và xử trí thích hợp.

Theo các chuyên gia, mưa đầu mùa tạo điều kiện cho kiến ba khoang sinh sản và thường bay theo hướng gió vào nhà. Mọi người không giết kiến ba khoang vì chất dịch trong kiến dễ dính vào da gây tổn thương. Đồng thời nên gắn khung lưới ở các cửa sổ, cửa ra vào; ngủ mùng; giữ vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm xung quanh nhà và xịt hóa chất diệt côn trùng. Những người thường xuyên đi ra ngoài, làm vườn, làm đồng nên mặc quần áo dài tay./.