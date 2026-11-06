Cấp cứu nữ thiếu niên 15 tuổi sốc đa chấn thương, vỡ thận do tai nạn giao thông

Nữ thiếu niên nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương sau tai nạn giao thông. Qua thăm khám và đánh giá tổn thương, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí xác định người bệnh bị vỡ thận trái độ V, kèm theo vỡ gan. Đây là những tổn thương nghiêm trọng, có nguy cơ gây mất máu cấp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được cấp cứu và xử trí kịp thời.

Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, đội ngũ bác sĩ bệnh viện nhanh chóng triển khai các biện pháp cấp cứu, đánh giá toàn diện các tổn thương và hội chẩn để lựa chọn phương án điều trị phù hợp. Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm xử trí tổn thương thận trái và kiểm soát tình trạng chảy máu.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận lượng máu tụ khoảng 800 ml. Kíp tiến hành khâu phục hồi thận trái, tập trung xử trí tổn thương nhằm bảo tồn tối đa chức năng thận. Việc bảo tồn thành công thận trái có ý nghĩa rất lớn đối với bệnh nhi mới 15 tuổi. Ở lứa tuổi còn rất trẻ, việc giữ lại tối đa chức năng thận không chỉ góp phần hạn chế những ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển thể chất, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống sau này. Đây cũng là mục tiêu quan trọng trong điều trị chấn thương thận nặng, khi bên cạnh việc cứu sống người bệnh, các bác sĩ luôn nỗ lực bảo tồn tối đa chức năng các cơ quan, hướng tới lợi ích lâu dài cho người bệnh.

Sau phẫu thuật người bệnh được chăm sóc điều trị tích cực. Hiện sức khỏe của người bệnh ổn định và đã được xuất viện.

Kết quả điều trị thành công trường hợp đa chấn thương khẳng định vai trò quan trọng của sự phối hợp liên chuyên khoa trong cấp cứu và điều trị người bệnh nguy kịch. Từ công tác tiếp nhận, hồi sức cấp cứu, hội chẩn, phẫu thuật đến chăm sóc và theo dõi sau mổ, sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các chuyên khoa cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ đã góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, bảo tồn tối đa chức năng các cơ quan và mang lại cơ hội phục hồi cho người bệnh.