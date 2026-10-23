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Cây rau giá rẻ cứ ra chợ là có, giải độc gan, bổ xương lại khoẻ tim, sáng mắt

Thứ Sáu, 05:45, 23/10/2026
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VOV.VN - Tuy nhiên, ít ai biết rằng rau muống được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là một "siêu thực phẩm" giàu vi chất, mang đến vô vàn công dụng trị bệnh và bảo vệ sức khỏe tuyệt vời.

Rau muống là loại giống cây thân thảo, mọc bò trên mặt nước hoặc trên đất bùn. Rau muống có thân dài, rỗng. Với giống rau muống mọc bò dưới nước, tại mỗi khớp sẽ có rễ ngắn bám xung quanh thân cây. 

Giá trị dinh dưỡng có trong rau muống gồm có vitamin A, B, C, canxi, phospho, các chất dinh dưỡng và đặc biệt là hàm lượng chất sắt dồi dào, phù hợp với những người có thể trạng thiếu sắt, muốn bổ sung thêm sắt. Ngoài ra, rau muống còn đem lại loạt lợi ích sức khỏe bất ngờ dưới đây.

Hàm lượng chất chống oxy hóa cao

Rau muống chứa các hợp chất thực vật quan trọng có đặc tính chống oxy hóa. Những hợp chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do và hỗ trợ hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể chống lại các bệnh mãn tính như ung thư và bệnh tim mạch.

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Rau muống mang đến vô vàn công dụng trị bệnh và bảo vệ sức khỏe tuyệt vời. (Ảnh: VTC News)

Tốt cho sức khỏe gan 

Rau muống đã được sử dụng trong y học cổ truyền Ấn Độ để chữa bệnh gan và vàng da. Các tài liệu tiết lộ rằng chiết xuất từ lá rau muống có thể bảo vệ gan khỏi tổn thương do hóa chất gây ra nhờ khả năng giải độc enzyme mạnh mẽ. Thêm vào đó, đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ giúp loại bỏ các gốc tự do và chống lại stress oxy hóa.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Rau muống là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào , hỗ trợ quá trình tiêu hóa và giúp giảm các vấn đề về tiêu hóa. Tính chất nhuận tràng nhẹ của nó rất có lợi trong việc điều trị chứng khó tiêu và táo bón. Hơn nữa, nó còn được sử dụng để chữa nhiễm giun đường ruột.

Tốt cho tim mạch, hỗ trợ hạ huyết áp

Chế độ ăn giàu chất xơ có liên quan đến việc giảm mức cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch nói chung. Rau muống cung cấp một lượng chất xơ đáng kể, có thể giúp giảm mức cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, rau muống còn chứa một hợp chất gọi là nitrat, giúp làm giãn mạch máu và hạ huyết.

Cải thiện sức khỏe xương

Loại rau lá xanh này là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời, rất cần thiết cho xương và răng chắc khỏe. Canxi là khoáng chất đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng, duy trì và củng cố mật độ xương cũng như độ chắc khỏe của răng.

Việc duy trì thói quen ăn rau muống thường xuyên và đúng cách không chỉ hỗ trợ quá trình phát triển chiều cao vượt trội ở trẻ nhỏ, mà còn là giải pháp tự nhiên hữu hiệu giúp người lớn tuổi duy trì khung xương vững chắc. Ăn thường xuyên có thể giúp phòng ngừa loãng xương và các bệnh về xương khác sau này.

Tăng cường hệ miễn dịch

Rau muống cũng chứa vitamin C, một chất quan trọng giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Vitamin C giúp bảo vệ cơ thể chống lại các vi khuẩn và virus gây hại, có thể dẫn đến nhiễm trùng và các bệnh khác.

Cải thiện thị lực

Vitamin A có trong rau muống rất cần thiết cho sức khỏe thị lực. Việc duy trì thói quen bổ sung loại rau xanh này vào thực đơn gia đình không chỉ giúp tăng cường thị lực, giữ cho đôi mắt luôn sáng khỏe và linh hoạt, mà còn tạo nên một "lá chắn" bảo vệ võng mạc khỏi các tác động có hại từ môi trường. 

Đặc biệt, các chất chống oxy hóa mạnh mẽ kết hợp cùng Vitamin A trong rau muống đóng vai trò then chốt trong việc làm chậm quá trình lão hóa mắt, giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm liên quan đến tuổi tác như thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

Dù là loại rau xanh rất tốt cho sức khỏe, bạn vẫn cần lưu ý một số điểm sau để ăn rau muống an toàn và khoa học:

- Không ăn rau muống sống hoặc tái khi nguồn nước không đảm bảo: Rau muống thủy sinh (trồng dưới nước) có thể chứa ký sinh trùng như sán lá gan lớn. Nên rửa sạch và nấu chín kỹ trước khi ăn.

- Ăn rau muống với liều lượng vừa phải: Sử dụng rau muống làm rau xanh bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày là tốt, nhưng chỉ nên ăn với lượng vừa phải, không quá 300g/ngày.

- Những trường hợp suy nhược cơ thể nặng, hư hàn, có vết thương trên da thì không nên dùng rau muống. Đợi các triệu chứng trên khỏi hẳn thì mới nên dùng.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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