English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cây thì là có gì đặc biệt mà được ví như “kho dưỡng chất” trong bữa ăn?

Thứ Bảy, 11:37, 12/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thì là là rau gia vị quen thuộc, không chỉ giúp món ăn thêm thơm ngon mà còn chứa chất xơ, vitamin C và nhiều hợp chất có lợi. Loại rau này được cho là có đặc tính chống oxy hóa và còn xuất hiện trong một số bài thuốc dân gian.

Các công dụng của cây thì là

Kích thích tiết sữa ở sản phụ

Thì là từ lâu đã được sử dụng trong dân gian như một loại thực phẩm hỗ trợ nguồn sữa cho phụ nữ sau sinh. Một số tài liệu cho rằng loại rau này chứa các hợp chất như anethole, dianethole và photoanethole, có khả năng tác động đến hoạt động của estrogen và prolactin - những hormone liên quan đến quá trình tiết sữa.

Tuy nhiên, hiệu quả lợi sữa của thì là có thể khác nhau ở từng người và không nên xem đây là phương pháp thay thế các biện pháp chăm sóc, dinh dưỡng hoặc điều trị khi cần thiết.

Chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào

Thì là chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, trong đó có flavonoid. Những chất này giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do và quá trình oxy hóa.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy flavonoid có thể tác động đến một số phân tử và enzyme liên quan đến quá trình phát triển của tế bào ung thư. Tuy nhiên, những kết quả này chưa đồng nghĩa với việc ăn thì là có thể phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

cay thi la co gi dac biet ma duoc vi nhu kho duong chat trong bua an hinh anh 1
Thì là là rau gia vị quen thuộc, không chỉ giúp món ăn thêm thơm ngon mà còn chứa chất xơ, vitamin C và nhiều hợp chất có lợi

Điều hòa kinh nguyệt và giảm đau bụng kinh

Theo y học cổ truyền, thì là được sử dụng để hỗ trợ điều hòa khí và giảm đau. Một số nghiên cứu hiện đại cũng tìm hiểu tác dụng của tinh chất thì là đối với tình trạng đau bụng kinh. Kết quả bước đầu cho thấy việc kết hợp tinh chất thì là với vitamin E có thể giúp giảm mức độ đau ở một số phụ nữ. Tuy nhiên, cần thêm bằng chứng để xác định hiệu quả và liều sử dụng phù hợp.

Duy trì đường huyết ổn định

Tinh dầu thì là có chứa eugenol, một hợp chất được nghiên cứu về nhiều hoạt tính sinh học. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy eugenol có thể tác động đến chức năng của các tế bào sản xuất insulin.

Do đó, thì là đang được quan tâm về khả năng hỗ trợ chuyển hóa đường. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng để khẳng định ăn thì là có thể kiểm soát đường huyết hoặc thay thế thuốc điều trị tiểu đường.

Tăng đề kháng và chống nhiễm trùng

Lá thì là chứa flavonoid, polyacetylenes và vitamin C, có đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống viêm và hỗ trợ hệ miễn dịch. Loại rau này còn được dùng để hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng và bổ sung các hợp chất có lợi cho tim mạch. Trong dân gian, thì là cũng xuất hiện trong một số bài thuốc hỗ trợ mụn nhọt và viêm đường tiết niệu.

Bài thuốc chữa bệnh từ cây thì là

Thì là có thể dùng tươi hoặc khô, ăn như rau gia vị, hãm hạt với nước hoặc kết hợp với các dược liệu khác. Theo kinh nghiệm dân gian, loại rau này được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón, ho, đau họng, hôi miệng, thư giãn và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Một số bài thuốc còn dùng thì là để hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, giảm đau xương khớp và chăm sóc mụn nhọt. Tuy nhiên, các cách dùng này chủ yếu dựa trên kinh nghiệm dân gian, bằng chứng khoa học còn hạn chế; không nên dùng thì là thay thế thuốc điều trị, đặc biệt với người mắc bệnh mạn tính.

Một số lưu ý khi sử dụng rau thì là

Thì là nhìn chung an toàn khi dùng làm rau gia vị, nhưng có thể tương tác với một số thuốc và gây phản ứng ở người nhạy cảm. Phụ nữ mang thai, người đang dùng thuốc hoặc muốn sử dụng thì là với lượng lớn, dạng dược liệu nên thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít biết
Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít biết

VOV.VN - Thì là là loại rau gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn Việt. Không chỉ nổi tiếng với hương vị the nồng, ấm áp đặc trưng, thì là còn được ví như một "viên thuốc" tự nhiên, mang lại vô số lợi ích sức khỏe đã được khoa học hiện đại và y học cổ truyền công nhận.

Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít biết

Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít biết

VOV.VN - Thì là là loại rau gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn Việt. Không chỉ nổi tiếng với hương vị the nồng, ấm áp đặc trưng, thì là còn được ví như một "viên thuốc" tự nhiên, mang lại vô số lợi ích sức khỏe đã được khoa học hiện đại và y học cổ truyền công nhận.

Loại rau thơm phức là vị thuốc "đại bổ", Việt Nam cực nhiều nhưng ít người biết
Loại rau thơm phức là vị thuốc "đại bổ", Việt Nam cực nhiều nhưng ít người biết

VOV.VN - Lá lốt không chỉ mang lại hương vị đặc trưng cho các món ăn mà còn ẩn chứa nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Với những đặc tính dược liệu quý giá, lá lốt được ví như một "thần dược" tự nhiên, có khả năng hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý khác nhau.

Loại rau thơm phức là vị thuốc "đại bổ", Việt Nam cực nhiều nhưng ít người biết

Loại rau thơm phức là vị thuốc "đại bổ", Việt Nam cực nhiều nhưng ít người biết

VOV.VN - Lá lốt không chỉ mang lại hương vị đặc trưng cho các món ăn mà còn ẩn chứa nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Với những đặc tính dược liệu quý giá, lá lốt được ví như một "thần dược" tự nhiên, có khả năng hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý khác nhau.

Loại rau người Việt ai cũng biết hóa ra là dược liệu quý từ hàng nghìn năm trước
Loại rau người Việt ai cũng biết hóa ra là dược liệu quý từ hàng nghìn năm trước

VOV.VN - Thì là (còn gọi là thìa là) là loại rau thơm quen thuộc trong ẩm thực Việt. Nhưng ít ai biết rằng, loại rau dân dã này lại là một "thần dược" được y học cổ truyền sử dụng từ hàng nghìn năm trước

Loại rau người Việt ai cũng biết hóa ra là dược liệu quý từ hàng nghìn năm trước

Loại rau người Việt ai cũng biết hóa ra là dược liệu quý từ hàng nghìn năm trước

VOV.VN - Thì là (còn gọi là thìa là) là loại rau thơm quen thuộc trong ẩm thực Việt. Nhưng ít ai biết rằng, loại rau dân dã này lại là một "thần dược" được y học cổ truyền sử dụng từ hàng nghìn năm trước

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe