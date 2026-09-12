Cây thì là có gì đặc biệt mà được ví như “kho dưỡng chất” trong bữa ăn?

Các công dụng của cây thì là

Kích thích tiết sữa ở sản phụ

Thì là từ lâu đã được sử dụng trong dân gian như một loại thực phẩm hỗ trợ nguồn sữa cho phụ nữ sau sinh. Một số tài liệu cho rằng loại rau này chứa các hợp chất như anethole, dianethole và photoanethole, có khả năng tác động đến hoạt động của estrogen và prolactin - những hormone liên quan đến quá trình tiết sữa.

Tuy nhiên, hiệu quả lợi sữa của thì là có thể khác nhau ở từng người và không nên xem đây là phương pháp thay thế các biện pháp chăm sóc, dinh dưỡng hoặc điều trị khi cần thiết.

Chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào

Thì là chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, trong đó có flavonoid. Những chất này giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do và quá trình oxy hóa.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy flavonoid có thể tác động đến một số phân tử và enzyme liên quan đến quá trình phát triển của tế bào ung thư. Tuy nhiên, những kết quả này chưa đồng nghĩa với việc ăn thì là có thể phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

Thì là là rau gia vị quen thuộc, không chỉ giúp món ăn thêm thơm ngon mà còn chứa chất xơ, vitamin C và nhiều hợp chất có lợi

Điều hòa kinh nguyệt và giảm đau bụng kinh

Theo y học cổ truyền, thì là được sử dụng để hỗ trợ điều hòa khí và giảm đau. Một số nghiên cứu hiện đại cũng tìm hiểu tác dụng của tinh chất thì là đối với tình trạng đau bụng kinh. Kết quả bước đầu cho thấy việc kết hợp tinh chất thì là với vitamin E có thể giúp giảm mức độ đau ở một số phụ nữ. Tuy nhiên, cần thêm bằng chứng để xác định hiệu quả và liều sử dụng phù hợp.

Duy trì đường huyết ổn định

Tinh dầu thì là có chứa eugenol, một hợp chất được nghiên cứu về nhiều hoạt tính sinh học. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy eugenol có thể tác động đến chức năng của các tế bào sản xuất insulin.

Do đó, thì là đang được quan tâm về khả năng hỗ trợ chuyển hóa đường. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng để khẳng định ăn thì là có thể kiểm soát đường huyết hoặc thay thế thuốc điều trị tiểu đường.

Tăng đề kháng và chống nhiễm trùng

Lá thì là chứa flavonoid, polyacetylenes và vitamin C, có đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống viêm và hỗ trợ hệ miễn dịch. Loại rau này còn được dùng để hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng và bổ sung các hợp chất có lợi cho tim mạch. Trong dân gian, thì là cũng xuất hiện trong một số bài thuốc hỗ trợ mụn nhọt và viêm đường tiết niệu.

Bài thuốc chữa bệnh từ cây thì là

Thì là có thể dùng tươi hoặc khô, ăn như rau gia vị, hãm hạt với nước hoặc kết hợp với các dược liệu khác. Theo kinh nghiệm dân gian, loại rau này được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa, giảm táo bón, ho, đau họng, hôi miệng, thư giãn và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Một số bài thuốc còn dùng thì là để hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, giảm đau xương khớp và chăm sóc mụn nhọt. Tuy nhiên, các cách dùng này chủ yếu dựa trên kinh nghiệm dân gian, bằng chứng khoa học còn hạn chế; không nên dùng thì là thay thế thuốc điều trị, đặc biệt với người mắc bệnh mạn tính.

Một số lưu ý khi sử dụng rau thì là

Thì là nhìn chung an toàn khi dùng làm rau gia vị, nhưng có thể tương tác với một số thuốc và gây phản ứng ở người nhạy cảm. Phụ nữ mang thai, người đang dùng thuốc hoặc muốn sử dụng thì là với lượng lớn, dạng dược liệu nên thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ.