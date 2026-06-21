English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cây thuốc đa công dụng cực tốt cho sức khỏe, nhiều người chỉ trồng làm cảnh

Chủ Nhật, 05:45, 21/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cây huyết dụ không chỉ là một loại cây cảnh được nhiều người trồng trong nhà với màu sắc đỏ rực rỡ, mà còn là một vị thuốc quý trong Đông y. Vậy cụ thể cây huyết dụ có tác dụng gì cho sức khỏe? Cách sử dụng như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất? 

Cầm máu và trị chứng rong kinh, băng huyết ở phụ nữ

Đây là tác dụng nổi tiếng nhất của cây huyết dụ. Nhờ đặc tính chỉ huyết mạnh mẽ, huyết dụ thường được dùng trong các bài thuốc chữa rong kinh, băng huyết, kinh nguyệt ra quá nhiều sau sinh. Nó giúp điều hòa kinh nguyệt và bảo vệ sức khỏe sinh sản của phái đẹp.

Hỗ trợ điều trị đi ngoài ra máu, kiết lỵ

Huyết dụ có khả năng kháng khuẩn, tiêu viêm và làm dịu đường ruột. Những người bị kiết lỵ lâu ngày, trĩ nội, trĩ ngoại gây đi ngoài ra máu tươi có thể dùng lá huyết dụ sắc uống để cải thiện tình trạng nhanh chóng.

Giảm ho ra máu và ho khan kéo dài

Các hoạt chất trong lá huyết dụ giúp làm mát phổi, giảm kích ứng vòm họng. Đối với các chứng ho do phế nhiệt, ho khan có đờm lẫn máu, vị thuốc này hỗ trợ làm lành các tổn thương mạch máu ở đường hô hấp.

cay thuoc da cong dung cuc tot cho suc khoe, nhieu nguoi chi trong lam canh hinh anh 1
Cây huyết dụ không chỉ là một loại cây cảnh được nhiều người trồng trong nhà với màu sắc đỏ rực rỡ, mà còn là một vị thuốc quý trong Đông y. (Ảnh minh họa)

Chữa tiểu ra máu và viêm bàng quang

Tình trạng đi tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu ra máu do viêm nhiễm đường tiết niệu hoặc sỏi sẽ được thuyên giảm đáng kể nhờ đặc tính thanh nhiệt, tiêu viêm và lợi tiểu của cây huyết dụ.

Kháng khuẩn và chống oxy hóa

Các nghiên cứu y học hiện đại cho thấy, trong lá huyết dụ chứa nhiều hoạt chất như anthocyanin, flavonoid và saponin. Đây là các chất chống oxy hóa mạnh, giúp cơ thể kháng lại một số chủng vi khuẩn, nâng cao hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào.

Giảm căng thẳng và lo âu 

Cây huyết dụ cũng được cho là có tác dụng làm dịu tâm trí. Một số thầy thuốc đông y sử dụng lá cây này để đắp hoặc pha chế thuốc nhằm giúp giảm căng thẳng, lo âu và cải thiện sức khỏe tinh thần nói chung. 

Sức khỏe hệ tiêu hóa 

Trong một số phương pháp chữa bệnh truyền thống, cây huyết dụ được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa . Lá huyết dụ được cho là có thể giúp làm dịu cơn đau dạ dày và thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh. Một số nền văn hóa sử dụng nó để điều trị các chứng như khó tiêu và đầy hơi. 

Mặc dù cây huyết dụ có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ tuy nhiên bạn không nên sử dụng loại thảo dược này khi chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ và các chuyên gia y tể. Điều này đặc biệt quan trọng với phụ nữ mang thai, trẻ em, người lớn tuổi và các trường hợp đang điều trị bệnh.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phẫu thuật cứu sống cụ ông 100 tuổi bị thủng túi thừa đại tràng
Phẫu thuật cứu sống cụ ông 100 tuổi bị thủng túi thừa đại tràng

VOV.VN - Hôm nay 17/6, Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 121 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9) cho biết, sau khi phẫu thuật thành công và được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, bệnh nhân Trần Văn Mân (SN 1926), ngụ xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long được xuất viện về nhà.

Phẫu thuật cứu sống cụ ông 100 tuổi bị thủng túi thừa đại tràng

Phẫu thuật cứu sống cụ ông 100 tuổi bị thủng túi thừa đại tràng

VOV.VN - Hôm nay 17/6, Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 121 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 9) cho biết, sau khi phẫu thuật thành công và được các y, bác sĩ tận tình chăm sóc, bệnh nhân Trần Văn Mân (SN 1926), ngụ xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long được xuất viện về nhà.

Cây cỏ máu có công dụng gì mà được ví như “thảo dược quý”?
Cây cỏ máu có công dụng gì mà được ví như “thảo dược quý”?

VOV.VN - Cỏ máu mang lại những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, đặc biệt là trong việc bồi bổ khí huyết. Vậy cụ thể cỏ máu có tác dụng gì và cách sử dụng như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất?

Cây cỏ máu có công dụng gì mà được ví như “thảo dược quý”?

Cây cỏ máu có công dụng gì mà được ví như “thảo dược quý”?

VOV.VN - Cỏ máu mang lại những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, đặc biệt là trong việc bồi bổ khí huyết. Vậy cụ thể cỏ máu có tác dụng gì và cách sử dụng như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất?

Những người không nên ăn cơm rượu nếp
Những người không nên ăn cơm rượu nếp

VOV.VN - Cơm rượu nếp chứa nhiều vitamin, lợi khuẩn có lợi cho đường ruột, nhưng chuyên gia cảnh báo một số nhóm người tuyệt đối không nên ăn để tránh gây hại sức khỏe.

Những người không nên ăn cơm rượu nếp

Những người không nên ăn cơm rượu nếp

VOV.VN - Cơm rượu nếp chứa nhiều vitamin, lợi khuẩn có lợi cho đường ruột, nhưng chuyên gia cảnh báo một số nhóm người tuyệt đối không nên ăn để tránh gây hại sức khỏe.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe