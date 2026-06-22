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Cây thuốc quý chẳng chăm vẫn tốt um như cỏ, ăn vào giải độc, bổ dưỡng đủ đường

Thứ Hai, 05:45, 22/06/2026
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VOV.VN - Khi nhắc đến rau răm, chúng ta thường nghĩ ngay đến một loại rau gia vị ăn kèm hoàn hảo với trứng vịt lộn, cháo lòng hay gỏi gà. Thế nhưng, đằng sau mùi thơm đặc trưng và vị cay nồng ấy, rau răm còn là một vị thuốc dân gian với nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khoẻ.

Thúc đẩy tiêu hóa

Rau răm nổi tiếng với công dụng hỗ trợ tiêu hóa. Nó giúp tiêu hóa bằng cách kích thích hệ tiêu hóa, thúc đẩy sản sinh các enzyme tiêu hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân giải thức ăn. Điều này có thể giúp giảm bớt các vấn đề tiêu hóa thường gặp như đầy hơi, chướng bụng và khó tiêu.

Giảm viêm

Loại thảo dược này chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm, có thể giúp giảm viêm và làm dịu sự khó chịu liên quan đến các bệnh như viêm khớp và đau khớp. Bạn có thể dùng rau răm giã nát, trộn với rượu gừng để xoa bóp lên các khớp bị đau.

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Rau răm nổi tiếng với công dụng hỗ trợ tiêu hóa. 

Ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn

Rau răm đã được chứng minh có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm trong các nghiên cứu. Những đặc tính này có thể giúp chống lại vi khuẩn và nấm gây hại trong cơ thể, hỗ trợ hệ miễn dịch  và sức khỏe tổng thể.

Các biện pháp khắc phục tình trạng căng thẳng oxy hóa

Rau răm chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể. Gốc tự do có thể gây ra stress oxy hóa  và góp phần vào nhiều bệnh tật. Các chất chống oxy hóa có trong loại rau này giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Tăng cường sức khỏe hô hấp

Trong y học cổ truyền, rau răm được sử dụng để làm giảm các triệu chứng liên quan đến vấn đề hô hấp. Các đặc tính của nó có thể giúp làm dịu ho, cảm lạnh và các khó chịu khác về đường hô hấp.

Hỗ trợ giải độc cơ thể

Rau răm được cho là có đặc tính giải độc, giúp loại bỏ độc tố  khỏi cơ thể. Thường xuyên sử dụng loại thảo dược này có thể hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể.

Giảm đau

Loại thảo dược này được cho là có đặc tính giảm đau nhẹ, giúp làm dịu các cơn đau nhức nhẹ. Nó có thể có lợi cho những người bị đau đầu nhẹ hoặc đau cơ .

Cải thiện khẩu vị

Rau mùi răm được biết đến với khả năng kích thích vị giác. Thêm rau răm vào các món ăn có thể giúp tăng hương vị và khuyến khích sự thèm ăn lành mạnh, đặc biệt là đối với những người có khẩu vị kém hoặc không ổn định.

Hỗ trợ quản lý cân nặng

Các đặc tính hỗ trợ tiêu hóa của rau răm có thể gián tiếp hỗ trợ việc kiểm soát cân nặng bằng cách thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả, giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh .

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong loại thảo dược này có thể góp phần vào sức khỏe tim mạch bằng cách giảm stress oxy hóa và hỗ trợ chức năng tim mạch tổng thể.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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