Cây thuốc quý thường mọc dại dọc ở đường, lại hay bị ngó lơ vì nhầm là cỏ dại

Thứ Sáu, 05:45, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cây xuyến chi nhiều người cho rằng chỉ là một loại cây mọc dại bên đường lại là cây thuốc quý cho sức khỏe nhờ đặc tính kháng viêm, sát trùng mạnh mẽ. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc của loại cây này không phải ai cũng biết.

Giàu chất chống oxy hóa

Cây xuyến chi giàu chất chống oxy hóa. Đây là những chất có thể làm chậm hoặc ngăn ngừa một số tổn thương tế bào. Tổn thương này do các gốc tự do gây ra, là những phân tử không ổn định được tạo ra khi oxy được chuyển hóa. Chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có thể giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh, chẳng hạn như một số loại ung thư, bệnh tim, bệnh gan....

Huyết áp cao

Nghiên cứu ban đầu cho thấy các hợp chất trong cây xuyến chi có thể hữu ích trong việc phòng ngừa huyết áp cao (tăng huyết áp). Nhưng giống như nhiều lợi ích khác của cây này, cần nhiều nghiên cứu hơn để tìm hiểu xem nó ảnh hưởng đến con người như thế nào.

cay thuoc quy thuong moc dai doc o duong, lai hay bi ngo lo vi nham la co dai hinh anh 1
Cây xuyến chi nhiều người cho rằng chỉ là một loại cây mọc dại bên đường lại là cây thuốc quý cho sức khỏe nhờ đặc tính kháng viêm, sát trùng mạnh mẽ.

Hoạt tính kháng khuẩn

Chiết xuất từ ​​cây xuyến chi và các hợp chất của nó có thể có tác dụng kháng khuẩn. Một nghiên cứu cho thấy tinh dầu từ hoa và lá cây xuyến chi có hoạt tính kháng khuẩn ở mức độ vừa phải. Một nghiên cứu khác phát hiện ra rằng một hợp chất trong loại cây này rất hiệu quả chống lại một số loại vi khuẩn, chẳng hạn như vi khuẩn kháng thuốc Staphylococcus aureus kháng Methicillin (MRSA) . 

Đặc tính chống viêm

Một lợi ích khác của xuyến chi là có thể có hoạt tính chống viêm. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy chiết xuất từ loại cây này có thể giúp giảm viêm. Cây xuyến chi cũng đã được sử dụng trong y học cổ truyền để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn. Các nhà khoa học cho biết tinh dầu của cây này có hoạt tính chống nấm mạnh hơn so với các chất chiết xuất. 

Chữa lành vết thương

Ở các quốc gia như Venezuela, Brazil và Cameroon, cây xuyến chi đã được sử dụng theo truyền thống để điều trị vết thương. Nghiên cứu ban đầu cho thấy việc bôi chiết xuất từ loại cây này thể giúp vết thương mau lành hơn. 

Tốt cho tim mạch

Một lần nữa, nhờ hàm lượng chất xơ cao, cây xuyến chi được cho là giúp giảm cholesterol xấu đồng thời tăng cholesterol tốt, ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong mạch máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ. Loại cây này cũng được cho là giúp giảm lượng mỡ trong cơ thể (mỡ nội tạng), vốn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đau tim, đột quỵ, tiểu đường, ung thư và các bệnh mãn tính khác. 

Chăm sóc da

Chiết xuất từ cây xuyến chi cũng có thể mang lại lợi ích cho làn da của bạn. Một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ban đầu đã phát hiện ra rằng một số thành phần của loại cây này, chẳng hạn như axit phytanic, có thể có tác dụng tương tự như retinoid đối với da.

Nghiên cứu cũng cho thấy chiết xuất cây xuyến chi cũng có thể giúp duy trì các sợi elastin và collagen trong da. Điều này có nghĩa là loại cây này có tiềm năng trở thành một thành phần trong các sản phẩm chăm sóc da phục hồi và chống lão hóa.

Mặc dù có nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhieen việc sử dụng cây xuyến chi cũng không nên tùy tiện và lạm dụng. Chỉ nên sử dụng xuyến chi sau khi tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế, tránh dùng mã đề như trà giải khát hàng ngày.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: cây xuyến chi hoa cứt lợn cây hoa xuyến chi lợi ích của cây hoa xuyến chi cây hoa xuyến chi dùng để làm gì tác dụng của cây xuyến chi
Ăn quá nhiều cà chua có khiến da ngả vàng?
VOV.VN - Cà chua giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, nhưng việc ăn quá nhiều trong thời gian dài có thể khiến da ngả vàng nhẹ. Hiện tượng này có đáng lo hay chỉ là phản ứng tạm thời của cơ thể là thắc mắc của không ít người.

Đi khám miễn phí, hai người phát hiện nghi ung thư phổi dù không có triệu chứng
VOV.VN - Không có triệu chứng bất thường, hai người dân Hà Nội chỉ phát hiện tổn thương phổi nghi ngờ ung thư phổi khi đi khám sàng lọc miễn phí tại Bệnh viện Bạch Mai, cho thấy vai trò quan trọng của tầm soát sớm.

Kỷ tử - những lợi ích bất ngờ cho phái mạnh
VOV.VN - Áp lực cuộc sống khiến nhiều nam giới dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, suy giảm thể lực và phong độ. Trong đó, kỷ tử đang được nhiều người quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ sức khỏe tổng thể và cải thiện sinh lý nam giới.

