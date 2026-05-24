Cây thuốc quý từ lá đến quả đều dùng được, bổ đủ đường lại ngừa bệnh cực tốt

Tăng cường hệ miễn dịch

Quả nhót là nguồn cung cấp Vitamin C và Lycopene vô cùng dồi dào, đóng vai trò như một "lá chắn" bảo vệ cơ thể trước các gốc tự do. Những hợp chất này không chỉ giúp tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm mà còn hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, giúp làn da luôn khỏe mạnh và tươi trẻ từ bên trong.

Khả năng kháng khuẩn, chống viêm

Lá nhót chứa nhiều tanin, saponozit, polyphenol. Lá nhót có tác dụng kháng khuẩn đối với nhiều chủng vi khuẩn. Nghiên cứu trên động vật cho thấy lá nhót có tác dụng chống viêm cấp và mãn tính. Dù vậy vẫn cần nghiên cứu thêm về công dụng này của lá nhót, không nên sử dụng loại lá này nếu chưa có sự tham khảo ý kiến từ bác sĩ.

Cải thiện chức năng tiêu hóa và trị tiêu chảy

Các bộ phận của cây nhót như quả, lá và rễ thường được dùng để điều trị các chứng rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt, đối với những người bị tiêu chảy kinh niên hoặc kiết lỵ, nước sắc từ lá nhót có thể giúp ổn định đường ruột, tiêu diệt các vi khuẩn gây hại và phục hồi chức năng hấp thụ của hệ tiêu hóa một cách tự nhiên song nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi sử dụng.

Giảm cholesterol xấu

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng nhót có khả năng làm giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Chất xơ trong nhót cũng góp phần giảm cholesterol xấu bằng cách liên kết với cholesterol trong ruột và đào thải ra khỏi cơ thể. Các chất chống oxy hóa trong nhót giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol xấu, giảm nguy cơ hình thành mảng bám trong động mạch.

Tốt cho thị lực

Nhót chứa nhiều vitamin A và các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin, giúp bảo vệ mắt khỏi các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Vitamin A trong nhót cũng giúp duy trì thị lực tốt, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng yếu.

Tuy nhót có thể đem tới nhiều lợi ích sức khỏe và công dụng trong y học nhưng nếu bạn sử dụng quá nhiều hoặc không đúng cách thì nó sẽ đem tới một số tác hại cho sức khỏe. Chỉ nên sử dụng các bài thuốc dân gian từ cây nhót khi đã có sự tư vấn của bác sĩ.

Không nên ăn nhót lúc đói vì sẽ tăng tính axit trong dạ dày ảnh hưởng đến tiêu hóa và tệ hơn có thể dẫn đến viêm loét dạ dày nếu ăn quá nhiều với mức độ thường xuyên trong thời gian dài. Làm sạch vảy và rửa thật sạch trước khi ăn.