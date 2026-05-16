Cháo gừng có gì đặc biệt mà nhiều người dùng khi cơ thể mệt mỏi?

Thứ Bảy, 15:12, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cháo gừng là món ăn dân dã quen thuộc, thường được nhiều người lựa chọn khi cơ thể mệt mỏi hoặc cần làm ấm. Không chỉ giúp giữ ấm, món ăn này còn hỗ trợ tiêu hóa, giảm triệu chứng cảm lạnh nhẹ và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ.

Cháo gừng có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Giữ ấm cơ thể, hỗ trợ giải cảm

Cháo gừng có tính ấm, phù hợp trong những ngày thời tiết lạnh hoặc khi cơ thể bị nhiễm lạnh. Món ăn này giúp cơ thể dễ chịu hơn, hỗ trợ giảm cảm giác ớn lạnh khi mới chớm cảm. Nếu sử dụng sớm khi có dấu hiệu cảm lạnh, cháo gừng có thể hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh hơn và hạn chế tình trạng mệt mỏi kéo dài.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Một trong những lợi ích nổi bật của cháo gừng là hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Gừng có khả năng kích thích tiết dịch tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thu thức ăn tốt hơn. Đồng thời, món ăn này còn hỗ trợ giảm đầy hơi, khó tiêu và cảm giác buồn nôn nhẹ.

Tăng cường đề kháng

Gừng chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp giảm stress oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Việc bổ sung cháo gừng hợp lý có thể góp phần tăng cường sức đề kháng, đặc biệt trong thời điểm giao mùa khi cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Cháo gừng là món ăn dân dã quen thuộc, thường được nhiều người lựa chọn khi cơ thể mệt mỏi hoặc cần làm ấm

Giảm buồn nôn, đặc biệt ở phụ nữ mang thai

Gừng từ lâu được biết đến với khả năng hỗ trợ giảm buồn nôn, đặc biệt ở người bị say xe hoặc phụ nữ mang thai bị ốm nghén. Khi kết hợp với cháo, món ăn trở nên dễ hấp thu hơn và giúp làm dịu dạ dày. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Hỗ trợ giảm viêm, giảm đau nhẹ

Gừng có đặc tính kháng viêm tự nhiên, có thể hỗ trợ làm giảm cảm giác đau nhức nhẹ hoặc mệt mỏi. Dù không thay thế thuốc điều trị, cháo gừng vẫn có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn trong một số trường hợp.

Một số công thức cháo gừng tốt cho sức khỏe

Cháo gừng hành tía tô

Món cháo này thường được dùng khi mới chớm cảm lạnh, giúp làm ấm cơ thể, giảm cảm giác ớn lạnh và hỗ trợ ra mồ hôi. Sự kết hợp giữa gừng, hành và tía tô giúp tăng hiệu quả làm ấm tự nhiên.

Cháo gừng thịt bằm

Đây là món ăn giàu dinh dưỡng nhờ bổ sung protein từ thịt, phù hợp với người đang mệt mỏi hoặc cần phục hồi sức khỏe. Vị cay nhẹ của gừng kết hợp với thịt bằm giúp món ăn dễ dùng hơn.

Cháo gừng đường nâu

Món ăn này giúp làm ấm bụng, phù hợp với người hay bị lạnh bụng hoặc phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt. Vị ngọt nhẹ của đường nâu kết hợp cùng gừng tạo cảm giác dễ ăn.

Cháo kinh giới gừng non

Sự kết hợp giữa kinh giới và gừng non có thể hỗ trợ giảm ho, làm dịu cổ họng và giúp cơ thể dễ chịu hơn khi bị cảm lạnh nhẹ.

Cháo gà gừng

Cháo gà gừng là món ăn bổ dưỡng, giúp bồi bổ cơ thể và hỗ trợ phục hồi sức khỏe. Gừng còn giúp cân bằng tính hàn của thịt gà và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Những ai nên và không nên ăn cháo gừng?

Ai nên ăn cháo gừng?

Những nhóm đối tượng phù hợp gồm: Người bị cảm lạnh hoặc nhiễm lạnh; Người tiêu hóa kém, hay đầy bụng, khó tiêu; Người mới ốm dậy cần phục hồi sức khỏe; Người thường xuyên bị lạnh bụng, tay chân lạnh.

Ai không nên hoặc cần hạn chế ăn cháo gừng?

Dù có nhiều lợi ích, một số người nên hạn chế sử dụng cháo gừng như: Người bị nóng trong, nhiệt miệng hoặc táo bón; Người mắc bệnh dạ dày nặng; Người đang sốt cao; Người đang sử dụng thuốc điều trị đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: ăn cháo gừng khi mệt mỏi giảm triệu chứng cảm lạnh lợi ích sức khỏe của cháo gừng
Không chỉ giải cảm, cháo hành còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe
VOV.VN - Cháo hành là món ăn quen thuộc thường được dùng khi cơ thể mệt mỏi hoặc có dấu hiệu cảm lạnh. Dù đơn giản, sự kết hợp giữa gạo, hành lá và gia vị ấm giúp món ăn này hỗ trợ dễ tiêu, giữ ấm cơ thể và bổ sung năng lượng.

4 nhóm người được chuyên gia khuyên nên ăn gừng để khỏe tự nhiên
VOV.VN - Không chỉ là gia vị quen thuộc, gừng còn chứa nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe như gingerol và shogaol, giúp giảm viêm, hỗ trợ tiêu hóa. Chuyên gia khuyến nghị 4 nhóm người nên dùng gừng thường xuyên để tăng cường thể trạng tự nhiên.

Nên uống trà gừng trước hay sau khi ăn sáng?
VOV.VN - Nhiều người vẫn thường có thói quen uống trà gừng vào buổi sáng, vậy nên uống trà gừng trước hay sau khi ăn sáng?

Phát hiện thêm công dụng y khoa đáng kinh ngạc mới của nghệ và gừng
VOV.VN - Theo nghiên cứu mới từ Đại học Bang Washington, chiết xuất từ ​​nghệ và gừng có thể giúp thiết bị cấy ghép xương bám chắc hơn, đồng thời loại bỏ vi khuẩn và tế bào ung thư.

Ăn gừng mọc mầm - Những cảnh báo ít ai biết
VOV.VN - Không chỉ là gia vị quen thuộc giúp món ăn thêm thơm ngon, gừng còn được xem như một dược liệu tự nhiên có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn gừng mọc mầm có ăn được không và nên bảo quản gừng như thế nào để giữ được chất lượng tốt nhất.

Ngâm chân nước gừng có tốt cho sức khỏe? Cách làm dễ áp dụng tại nhà
VOV.VN - Ngâm chân nước gừng là cách thư giãn được nhiều người áp dụng và được cho là mang lại lợi ích cho sức khỏe. Theo y học cổ truyền, việc ngâm chân bằng nước gừng ấm trước khi ngủ có thể giúp thư giãn, cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ lưu thông khí huyết.

