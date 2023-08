Chạy bộ là môn thể thao được nhiều người lựa chọn bởi dễ tập luyện lại không mất nhiều thời gian. Những người thường xuyên chạy bộ sẽ có sức khỏe dẻo dai và tinh thần sảng khoái. Tuy nhiên, nhiều người lo lắng rằng việc chạy bộ thường xuyên sẽ khiến chân bị to ra. Vậy, chạy bộ có to chân không?

Chạy bộ liệu có to chân?

Chạy bộ có to chân không?

Nhiều người chọn chạy bộ để cải thiện sức khỏe, vóc dáng và tăng hứng thú với cuộc sống. Tuy nhiên, không ít người, nhất là nữ giới, lo lắng chạy liên tục sẽ khiến chân thô, xấu. Trên thực tế, chỉ cần vận động khoa học, đúng tư thế, runner có thể sở hữu đôi chân đẹp.

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Baijiahao cho biết, chân to là do hai nguyên nhân: tăng mỡ và tăng cơ. Kiên trì chạy bộ có thể cải tạo dáng, tiêu mỡ đùi lẫn cơ bắp, chân mảnh mai hơn. Với người mới tập chạy, cơ chân sẽ đau và sưng tấy trong thời gian ngắn, cảm giác chân to lên là bình thường. Tuy nhiên, đây chỉ là giai đoạn đầu của quá trình chạy.

Siêu mẫu Thư Hiểu Văn (Ju Xiao Wen) là chân chạy kiên trì nhất ở showbiz Trung Quốc. Thời gian đầu đến Mỹ, sự nghiệp của cô không suôn sẻ. Lúc chưa tìm được hướng đi, cô hứng thú với môn chạy bộ. Chạy càng lâu, Thư Hiểu Văn càng yêu thích hoạt động này và tham gia rất nhiều cuộc thi marathon, hầu như năm nào cũng có mặt tại trường đua Thượng Hải. Đôi chân dài giúp cô chạy nhanh, hình thể càng rắn chắc, cân đối hơn.

Lưu ý khi chạy bộ

Do đó, các chuyên gia nhấn mạnh chạy đúng cách không làm to chân mà khiến nó thanh mảnh hơn. Dưới đây là một số lưu ý khi chạy:

Chọn tư thế chạy đúng

Các chuyên gia gợi ý cách đi bộ giảm bắp chân là chọn đúng tư thế chạy, áp dụng kỹ thuật chạy bằng mũi chân, tránh dồn trọng tâm lên cả bàn chân. Bạn hãy chạy những bước nhỏ và nhanh sẽ có hiệu quả hơn chạy bước khỏe mà chậm. Đặc biệt, không nên nhảy, sẽ gây lực lớn khi tiếp đất khiến cơ bắp ngày càng to lên.

Cùng với kỹ thuật chạy bằng mũi chân, bạn cần lưu ý không chạy nâng cao đầu gối. Tuy phương pháp này giúp đốt cháy mỡ hiệu quả nhưng nó lại có xu hướng khiến bắp chân của chúng ta to hơn.

Chạy bộ đúng cách để tăng cường sức khỏe

Không chạy quá nhanh

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Vinmec cho biết, khi bạn chạy quá nhanh, cơ thể đổ mồ hôi nhiều, hệ hô hấp làm việc quá tải dẫn đến thở hổn hển. Vì thế, bạn không thể duy trì thời gian tập, dẫn đến không tiêu hao được lượng mỡ. Trong khi thời gian tối thiểu mà các chuyên gia khuyến cáo chúng ta nên chạy là 40 phút/lần, thì hầu hết mọi người đều không đáp ứng được. Vì vậy, bạn nên chạy với cường độ thấp để mỡ được tiêu hao, giúp chân ngày càng gầy đi.

Có chế độ dinh dưỡng hợp lý

Lên cho mình một chế độ dinh dưỡng cân đối là điều vô cùng quan trọng giúp bạn có chân thon sau khi chạy bộ. Khi tham gia chạy bộ, bạn nên có chế độ ăn hợp lý, cần bổ sung nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất từ rau củ quả.

Song song với đó, bạn cũng nên hạn chế ăn tinh bột, chất béo không tốt, hạn chế đồ cay nóng, chiên rán, rượu bia và các chất kích thích.

Lên lịch chạy hợp lý

Hãy xây dựng cho mình chế độ tập luyện khoa học, hợp lý với thời gian biểu của mình sẽ giúp bạn nhanh chóng sở hữu bắp chân thon thả và săn chắc hơn. Theo các huấn luyện viên thể dục, duy trì chạy bộ đúng cách và đều đặn sẽ giúp đôi chân của bạn thon dài. Hãy thực hiện hàng ngày vào một khoảng thời gian nhất đinh. Không nên chạy bộ liên tục với cường độ cao hoặc chạy bù vào những hôm nghỉ.

Đặc biệt, khi quyết định chạy bộ để giảm cân và giúp bắp chân thon thì bạn cần kiên trì, quyết tâm tập luyện theo lịch tập đã đề ra. Việc không luyện tập thường xuyên và bỏ dở giữa chừng sẽ không mang lại hiệu quả như mong đợi, thậm chí sẽ khiến bắp chân của bạn to ra vì cơ bắp bị sưng đau trong những ngày đầu tập luyện.

Hy vọng với những thông tin trên bạn đã có giải đáp cho câu hỏi "Chạy bộ có to chân không?". Hãy chạy bộ đúng cách để cơ thể khoẻ mạnh và có đôi chân thon gọn nhé.