Chiến thắng hội chứng ruột kích thích không cần thuốc của người Nhật

Hội chứng ruột kích thích thường gây ra rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi khí, tiêu chảy và táo bón khiến người bệnh ăn không ngon ngủ không yên.

Hội chứng là bệnh lý đường ruột rất phổ biến trong cuộc sống hiện đại (cứ 3 người lớn thì có 1 mắc phải căn bệnh này).... khiến người bệnh khổ sở vì những triệu chứng như: đau bụng, đau quặn, rối loạn đại tiện, phân lúc táo, lúc lỏng, lúc sống, ăn uống không cẩn thận là bị đau bụng đi ngoài, bụng dạ lúc nào cũng âm ỉ, không yên ổn.

Chữa trị hội chứng ruột kích thích bằng cách bổ sung lượng lớn lợi khuẩn sống.

hội chứng ruột kích thích cứ đỡ một thời gian lại bị lại, không trị dứt điểm được, nên tâm lý người bệnh thường hoang mang, lo lắng và hay cáu gắt, bực bội, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, cuộc sống. Những biểu hiện rối loạn tiêu hóa triền miên, đặc biệt là những cơn đau làm người bệnh mất ăn mất ngủ khiến tâm lý bất an, lo lắng sợ bị bệnh hiểm nghèo hoặc biến chứng thành ung thư. Chính vì lo lắng, căng thẳng lại càng làm bệnh tình nặng hơn.

Sai lầm trong cách điều trị hội chứng ruột kích thích mà ai cũng đang gặp phải

Khi có các triệu chứng đau bụng, đau quặn, đi ngoài phân lỏng, sống, táo thường chúng ta chỉ chú trọng điều trị triệu chứng để cấp cứu tạm thời như: uống thuốc giảm đau, giảm đau chống co thắt, thuốc cầm tiêu chảy, nhuận tràng,… Hoặc có bổ sung các một số loại men tiêu hóa và men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa lúc đó, nhưng thấy các triệu chứng thuyên giảm là thôi.

Cách này chỉ là chữa phần ngọn, chứ chưa chữa được nguyên nhân gốc rễ, vì vậy các triệu chứng cứ liên tục tái phát mà không dứt được. Nguyên nhân sâu xa là nhiều lần đau bụng đi ngoài cộng với uống thuốc đặc trị nhiều lần làm chết hết lợi khuẩn đường ruột gây mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, không đảm bảo enzym tiêu hóa thức ăn, vì lợi khuẩn chính là nhà máy sản xuất các enzym tiêu hóa thức ăn. Nên chỉ cần không cẩn thận, ăn những thức ăn lạ, tanh, tái, sống là bị đau bụng, đi ngoài.

Nhưng hầu hết chúng ta thường bỏ qua một yếu tố quan trọng khi điều trị hội chứng ruột kích thích. Đó chính là bổ sung lợi khuẩn, đặc biệt là lợi khuẩn Bifidobacterium (gọ tắt là Bifido), vì đây là lợi khuẩn chính yếu.

Và không biết rằng đường ruột và não bộ có mối liên hệ mật thiết với nhau, đường ruột còn được gọi là não bộ thứ 2 của cơ thể, vì trong đường ruột có khoảng 100 triệu tế bào thần kinh kết nối với não bộ. Lợi khuẩn ở đường ruột có nhiệm vụ: tiết enzym tiêu hóa thức ăn, cân bằng hệ vi sinh vật là chìa khóa giúp đường ruột giúp tiêu hóa bình thường, ổn định. Hơn nữa lợi khuẩn sản xuất vitamin nhóm B là thức ăn cho não bộ đáp ứng theo yêu cầu giúp ổn định hệ trục não – ruột giúp giảm căng thẳng, stress.

Nhưng lợi khuẩn Bifido lại nhạy cảm với môi trường axit dạ dày và thường bị tiêu diệt gần như hoàn toàn khi đi qua dạ dày, nên người bệnh bổ sung các loại men vi sinh nhưng không giúp thoát khỏi bệnh.

Người Nhật chiến thắng hội chứng ruột kích thích đơn giản

Người Nhật đã có bước đột phá khi đưa được lợi khuẩn sống trong men vi sinh Bifina vào tận ruột non và đại tràng giúp người bệnh thoát hẳn các triệu chứng dai dẳng.

Các nhà sáng chế của hãng dược phẩm nổi tiếng 126 năm tuổi Morishita Jintan của Nhật đã sáng chế ra công nghệ SMC (Seamless Micro Capsule) sản xuất men vi sinh Bifina, công nghệ này được cấp bằng sáng chế, giúp bao bọc, bảo vệ lợi khuẩn Bifido trong các viên nang hình cầu thế hệ mới, liền mạch không có vết nối, có lớp màng kép kháng được axit dạ dày, do đó công nghệ này giúp đưa được lợi khuẩn sống an toàn khi đi qua môi trường axit trong dạ dày vào đến ruột non và đại tràng, với tỉ lệ sống sót cao nên nhanh chóng giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột và giúp giải quyết triệt để vấn đề của người bệnh.

Công nghệ SMC đưa lợi khuẩn Bifido vào sâu tận đại tràng.

Bổ sung đầy đủ lợi khuẩn Bifido cho đường ruột từ men vi sinh Bifina S Nhật Bản là bí quyết hiệu quả dành cho người hội chứng ruột kích thích giúp thông suốt hệ trục não ruột, giải thoát khỏi nỗi lo tái phát, giúp người bệnh sống hòa bình với bệnh và phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.