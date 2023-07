Chơi game 12 tiếng một ngày, nam sinh phải nhập viện tâm thần

Cô gái trẻ đột nhập vào nhà dân trộm tiền rồi “nướng” vào quán game

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Định đã tiến hành khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Vân Anh (SN 2004 ở xã Định Hưng, huyện Yên Định) về hành vi trộm cắp tài sản…