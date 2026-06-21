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Chủ quan huyết áp cao, người đàn ông 40 tuổi suy thận giai đoạn cuối

Chủ Nhật, 09:33, 21/06/2026
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VOV.VN - Dù nhiều lần phát hiện huyết áp cao, người đàn ông 40 tuổi ở Hà Nội vẫn chủ quan không điều trị để rồi nhận kết cục bàng hoàng: suy thận giai đoạn cuối.

Dù nhiều lần được phát hiện huyết áp cao trong các đợt khám sức khỏe, anh N.V.M. (40 tuổi) vẫn không điều trị vì cho rằng bản thân hoàn toàn khỏe mạnh. Chỉ đến khi thường xuyên mệt mỏi, da xanh xao và giảm khả năng lao động, anh mới đến bệnh viện kiểm tra.

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Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai làm chủ các kỹ thuật cao điều trị bệnh lý tim mạch phức tạp.

Các bác sĩ xác định anh đã bị suy thận giai đoạn cuối. Nguyên nhân chính xuất phát từ tình trạng tăng huyết áp kéo dài nhưng không được kiểm soát.

PGS.TS Trần Song Giang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cho biết trên thực tế, nhiều người được chẩn đoán tăng huyết áp nhưng không điều trị vì không có triệu chứng rõ ràng.

"Huyết áp cao kéo dài là một trong những nguyên nhân thường gặp dẫn đến suy tim và suy thận. Nhiều bệnh nhân trước khi xuất hiện biến chứng đã biết mình bị tăng huyết áp nhưng chủ quan", PGS Giang nói.

Theo chuyên gia, có thể hình dung quả tim giống như chiếc máy bơm liên tục đưa máu vào hệ thống động mạch để nuôi cơ thể. Khi huyết áp ở mức bình thường khoảng 110-120 mmHg, tim hoạt động tương đối nhẹ nhàng. Tuy nhiên, nếu huyết áp thường xuyên ở mức 160-170 mmHg, tim phải làm việc nhiều hơn để thắng được áp lực trong lòng mạch.

Tình trạng quá tải kéo dài khiến cơ tim dần suy yếu, làm tăng nguy cơ suy tim.

Không chỉ ảnh hưởng đến tim, tăng huyết áp còn gây tổn thương hệ thống mạch máu trên toàn cơ thể, trong đó có các mạch máu nuôi thận.

PGS Giang cho biết chức năng chính của thận là lọc máu. Khi huyết áp tăng cao trong thời gian dài, các mạch máu tại thận có thể bị xơ vữa, hẹp hoặc co thắt, làm giảm khả năng lọc của cơ quan này. Theo thời gian, chức năng thận suy giảm và có thể tiến triển thành suy thận mạn.

Theo các chuyên gia tim mạch, ngoài đột quỵ - biến chứng được nhiều người biết đến, tăng huyết áp còn có thể gây suy tim, suy thận, tổn thương đáy mắt, giảm thị lực và nhiều bệnh lý tim mạch nghiêm trọng khác.

Để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm, PGS Giang khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ từ 1-2 lần mỗi năm. Những xét nghiệm cơ bản cùng việc đo huyết áp thường xuyên có thể giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, từ đó điều trị kịp thời trước khi xuất hiện tổn thương không thể hồi phục ở tim và thận.

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Việt Linh/VTC News
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