Cổ họng khô rát, bạn đang bị bệnh gì?

Súc miệng nước muối: Cách đơn giản nhất để đối phó hiệu quả với cổ họng khô, đau rát là súc miệng bằng nước muối. Muối có đặc tính sát trùng và kháng khuẩn giúp làm sạch mọi nhiễm trùng do vi khuẩn. Nó cũng giúp làm sạch chất nhầy và đờm trong cổ họng. Mật ong: Mật ong có thể làm giảm các triệu chứng của cổ họng khô nhờ đặc tính giữ ẩm. Nó cũng chứa các đặc tính kháng khuẩn và sát khuẩn chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng, dẫn đến khô cổ họng. Ngoài ra mật ong cũng giúp hút nước ra khỏi mô bị viêm và làm giảm sưng. Giấm táo pha loãng có thể sử dụng như một súc miệng để chống nhiễm trùng và kiềm hóa cơ thể. Cách điều trị đơn giản này giúp giảm đau họng và viêm do dị ứng hoặc nhiễm trùng. Nó cũng giúp duy trì sự cân bằng độ pH trong miệng và ngăn cổ họng bị khô. Nhai kẹo cao su không đường là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để đối phó với cổ họng khô. Nhai kẹo kích thích dòng chảy của nước bọt trong miệng và cổ họng. Khi sản xuất nước bọt tăng lên, cổ họng ẩm ướt và không bị đau, rát. Cam thảo có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm giúp làm giảm sự nhiễm trùng gây khô cổ họng. Đặc tính kháng viêm giúp giảm kích ứng trong cổ họng, hãy uống trà cam thảo hàng ngày cho đến khi cổ họng hết đau và khô. Rễ cây Marshmallow có chứa chất nhầy sẽ làm dịu cổ họng khi bị đau hoặc khô. Nó cũng giúp giảm viêm trong cổ họng khi bị viêm amiđan hoặc viêm họng liên cầu khuẩn. Ngoài ra, nó giúp đối phó với trào ngược axit, nhờ vào đặc tính chống viêm của nó. Trào ngược axit là một trong những lý do đằng sau cổ họng bị khô. Bổ sung chất lỏng: Đôi khi cổ họng bị khô chỉ đơn giản là một dấu hiệu của sự mất nước. Khi bị mất nước, cơ thể không tạo ra nhiều nước bọt để giữ ẩm miệng khiến cổ họng bị khô. Máy tạo độ ẩm: Nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc rất quan trọng để phục hồi nhanh chóng khi bị đau họng. Khi thời tiết khô hanh, máy tạo độ ẩm đặc biệt quan trọng, nó sẽ giúp tăng độ ẩm ấm cho không khí. Hít thở trong không khí ẩm sẽ giúp làm dịu cổ họng bị khô để bạn có được giấc ngủ ngon.

Súc miệng nước muối: Cách đơn giản nhất để đối phó hiệu quả với cổ họng khô, đau rát là súc miệng bằng nước muối. Muối có đặc tính sát trùng và kháng khuẩn giúp làm sạch mọi nhiễm trùng do vi khuẩn. Nó cũng giúp làm sạch chất nhầy và đờm trong cổ họng. Mật ong: Mật ong có thể làm giảm các triệu chứng của cổ họng khô nhờ đặc tính giữ ẩm. Nó cũng chứa các đặc tính kháng khuẩn và sát khuẩn chống lại các tác nhân gây nhiễm trùng, dẫn đến khô cổ họng. Ngoài ra mật ong cũng giúp hút nước ra khỏi mô bị viêm và làm giảm sưng. Giấm táo pha loãng có thể sử dụng như một súc miệng để chống nhiễm trùng và kiềm hóa cơ thể. Cách điều trị đơn giản này giúp giảm đau họng và viêm do dị ứng hoặc nhiễm trùng. Nó cũng giúp duy trì sự cân bằng độ pH trong miệng và ngăn cổ họng bị khô. Nhai kẹo cao su không đường là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để đối phó với cổ họng khô. Nhai kẹo kích thích dòng chảy của nước bọt trong miệng và cổ họng. Khi sản xuất nước bọt tăng lên, cổ họng ẩm ướt và không bị đau, rát. Cam thảo có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm giúp làm giảm sự nhiễm trùng gây khô cổ họng. Đặc tính kháng viêm giúp giảm kích ứng trong cổ họng, hãy uống trà cam thảo hàng ngày cho đến khi cổ họng hết đau và khô. Rễ cây Marshmallow có chứa chất nhầy sẽ làm dịu cổ họng khi bị đau hoặc khô. Nó cũng giúp giảm viêm trong cổ họng khi bị viêm amiđan hoặc viêm họng liên cầu khuẩn. Ngoài ra, nó giúp đối phó với trào ngược axit, nhờ vào đặc tính chống viêm của nó. Trào ngược axit là một trong những lý do đằng sau cổ họng bị khô. Bổ sung chất lỏng: Đôi khi cổ họng bị khô chỉ đơn giản là một dấu hiệu của sự mất nước. Khi bị mất nước, cơ thể không tạo ra nhiều nước bọt để giữ ẩm miệng khiến cổ họng bị khô. Máy tạo độ ẩm: Nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc rất quan trọng để phục hồi nhanh chóng khi bị đau họng. Khi thời tiết khô hanh, máy tạo độ ẩm đặc biệt quan trọng, nó sẽ giúp tăng độ ẩm ấm cho không khí. Hít thở trong không khí ẩm sẽ giúp làm dịu cổ họng bị khô để bạn có được giấc ngủ ngon.