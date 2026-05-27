Cơ thể cảnh báo điều gì khi bạn uống không đủ nước mỗi ngày?

Thứ Tư, 15:26, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thiếu nước không chỉ gây cảm giác khát mà còn tác động đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Từ mệt mỏi, chóng mặt đến rối loạn tiêu hóa, đây đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo bạn đang uống chưa đủ nước mỗi ngày.

Cảm giác khát tăng lên

Khát nước là dấu hiệu sớm và dễ nhận biết nhất khi cơ thể thiếu nước. Khi xuất hiện cảm giác này, cần bổ sung nước kịp thời để tránh tình trạng mất nước kéo dài và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chóng mặt, choáng váng

Không uống đủ nước cũng là nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng chóng mặt, hoa mắt hoặc cảm giác lâng lâng. Khi lượng dịch trong cơ thể suy giảm, khả năng duy trì sự cân bằng nội môi bị ảnh hưởng, từ đó làm giảm lưu lượng máu và oxy cung cấp cho não.

co the canh bao dieu gi khi ban uong khong du nuoc moi ngay hinh anh 1
Thiếu nước không chỉ gây cảm giác khát mà còn tác động đến nhiều cơ quan trong cơ thể (Ảnh: Shutterstock)

Nếu tình trạng chóng mặt xuất hiện thường xuyên hoặc ngày càng nghiêm trọng, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang mất nước đáng kể. Đặc biệt trong những ngày nắng nóng hoặc khi hoạt động ngoài trời nhiều, nguy cơ mất nước và choáng váng càng tăng cao.

Rối loạn hoạt động tiết niệu

Uống không đủ nước có thể làm ảnh hưởng đến chức năng lọc và đào thải chất thải của thận. Thiếu nước kéo dài khiến các chất cặn bã lưu lại lâu hơn trong cơ thể, làm tăng gánh nặng cho thận và ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan này, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu.

Đau đầu

Đau đầu là một trong những biểu hiện thường gặp khi cơ thể thiếu nước. Sự mất cân bằng dịch trong cơ thể có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thần kinh, từ đó gây ra cảm giác đau nhức hoặc khó chịu vùng đầu.

Mặc dù cơ chế liên quan giữa mất nước và đau đầu vẫn đang được nghiên cứu thêm, nhiều chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang cần được bổ sung nước càng sớm càng tốt.

Ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa

Thiếu nước có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ tiêu hóa, trong đó táo bón là tình trạng phổ biến nhất do phân khô và nhu động ruột hoạt động kém hiệu quả. Ngược lại, tiêu chảy cũng làm cơ thể mất nước nhiều hơn, vì vậy cần chú ý bổ sung đủ nước khi xuất hiện các dấu hiệu rối loạn tiêu hóa.

Cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng

Nước tham gia vào hầu hết các quá trình chuyển hóa và sản xuất năng lượng của cơ thể. Khi không được cung cấp đủ nước, các cơ quan hoạt động kém hiệu quả hơn, khiến cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái uể oải, suy giảm sức bền và khả năng tập trung.

Cảm giác mệt mỏi kéo dài đôi khi không chỉ xuất phát từ áp lực công việc hay thiếu ngủ mà còn có thể liên quan đến việc cơ thể đang thiếu nước.

Thay đổi nhịp tim

Thiếu nước có thể khiến tim phải hoạt động nhiều hơn để duy trì lưu thông máu, dẫn đến nhịp tim nhanh hoặc cảm giác hồi hộp. Ngoài ra, mất nước còn làm máu cô đặc hơn, làm tăng nguy cơ các vấn đề tim mạch. Vì vậy, khi xuất hiện dấu hiệu này, cần bổ sung nước kịp thời để hạn chế rủi ro cho sức khỏe.

Đừng xem nhẹ việc uống đủ nước

Thiếu nước có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, từ khát nước, đau đầu, mệt mỏi đến rối loạn tiêu hóa, tiết niệu và tim mạch. Vì vậy, duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày, đặc biệt khi thời tiết nóng bức hoặc vận động nhiều, là cách đơn giản để bảo vệ sức khỏe và giúp cơ thể hoạt động hiệu quả.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
10 nguyên nhân không ngờ khiến cơ thể bạn bị mất nước

Những dấu hiệu cảnh báo trẻ đang bị thiếu nước

Các dấu hiệu cho thấy cơ thể đang "cầu cứu" vì mất nước cần chú ý trong mùa hè

