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Con nối nhau mắc cúm A, bố mẹ thay nhau nghỉ làm, thức đêm chăm sóc

Thứ Sáu, 08:12, 06/11/2026
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VOV.VN - Con nối nhau mắc cúm A khiến nhiều gia đình ở Hà Nội đảo lộn sinh hoạt, bố mẹ phải thay nhau nghỉ làm chăm sóc, vừa thiếu ngủ vừa lo lây bệnh.

 

Gần một tuần nay, vợ chồng anh Minh Tùng (phường Hà Đông, Hà Nội) chưa có đêm nào được ngủ trọn giấc. Bé lớn 9 tuổi vừa hết sốt do mắc cúm A được 2 ngày thì đến lượt bé thứ 2 bắt đầu ho, sốt cao, test nhanh dương tính với cúm A.

Hai vợ chồng anh Tùng đều làm công nhân tại một công ty lắp ráp linh kiện, không có ông bà ở quê lên đỡ đần. Bình thường hai con đi học, anh chỉ cần sáng đưa đi, chiều đón về. Mấy ngày đầu bé lớn sốt, vợ anh xin nghỉ để chăm con.

Đến bé thứ hai bị bệnh, đến lượt anh xin nghỉ để ‘đổi ca’ ở nhà chăm con, cho vợ đi làm. “Giờ mà bố mẹ lây con bị cúm A nữa thì không biết tính thế nào?”, anh Tùng lo lắng.

Trong tình cảnh tương tự, vợ chồng chị Đặng Thị Thu (37 tuổi, ở phường Ba Đình, Hà Nội) cũng phải thay nhau nghỉ làm để chăm con. Hiện sau 4 ngày, con trai chị hết sốt, nhưng vẫn mệt, ho nhiều, vì thế chị phải sắp xếp công việc, nghỉ ít nhất 1 ngày nữa mới có thể đi làm trở lại, sau đó đến lượt chồng chị nghỉ làm.

Chị Thu nói bé đã 8 tuổi, ít nôn trớ, nên việc chăm sóc đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, hai vợ chồng phải thay nhau nghỉ làm nên nhiều việc bị chậm deadline, cuộc sống gia đình cũng đảo lộn.

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Chị Thu cho con uống thuốc kháng virus theo chỉ định của bác sĩ.

Cúm mùa tăng nhanh, chưa có dấu hiệu đạt đỉnh

Số ca mắc cúm A đang có xu hướng tăng nhanh trong thời gian gần đây, đặc biệt từ tháng 10 đến đầu tháng 11. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số ca cúm A dương tính ghi nhận được bắt đầu tăng từ khoảng tuần 28-30 và tăng mạnh từ tuần 37.

TS.BS Lê Kiến Ngãi, Trường Khoa Dự Phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn cho biết, số ca mắc cúm A không gia tăng đơn lẻ ở một tuần mà có xu hướng tăng liên tục, nhất là từ tuần 37, 38 trở đi, số ca mắc cao hơn cùng kỳ những năm trước.

Đáng chú ý, số ca mắc cúm vẫn có xu hướng tăng nhanh và chưa có dấu hiệu đạt đỉnh. BS Ngãi nhận định, nếu diễn biến này tiếp tục, khả năng số ca cúm A sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Hiện chưa thể dự báo chính xác đỉnh dịch sẽ xuất hiện vào tuần nào hoặc số ca sẽ đạt bao nhiêu, nhưng những số liệu này cho thấy, chúng ta cần cảnh giác hơn với dịch cúm mùa năm nay.

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Trẻ mắc cúm mùa điều trị tại Bệnh viện Nhi trung ương (Ảnh minh họa: Vân Anh)

Lưu ý khi chăm sóc trẻ mắc cúm mùa

Theo các bác sĩ, thời tiết giao mùa với nền nhiệt thay đổi thất thường, độ ẩm cao như hiện nay là điều kiện lý tưởng cho các loại virus phát triển, đặc biệt là virus cúm. Trẻ em, nhất là nhóm dưới 5 tuổi, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên rất dễ mắc bệnh. Nếu không được điều trị đúng cách, trẻ rất dễ gặp biến chứng.

Tuy nhiên, việc các phụ huynh vì sợ con bị biến chứng, tự ý mua kháng sinh hoặc các loại thuốc kháng virus để tự điều trị cho con tại nhà là điều không nên. Cúm là bệnh do virus gây ra, việc dùng kháng sinh không có tác dụng điều trị mà còn tăng nguy cơ kháng thuốc. Trong khi đó, thuốc kháng virus chỉ có hiệu quả cao nhất trong vòng 48 giờ đầu và phải có chỉ định từ bác sĩ.

Do đó, khi có dấu hiệu ho, sốt, phụ huynh nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế để thăm khám. Khi được chẩn đoán dương tính với cúm A, tùy vào tình trạng bệnh và sức khỏe của trẻ, các bác sĩ sẽ đưa ra chỉ định phù hợp. Việc cho trẻ uống thuốc kháng virus cũng cần theo phác đồ của bác sĩ, uống đúng liều lượng và số lượng, phù hợp với cân nặng của trẻ.

Khi chăm sóc trẻ tại nhà, cha mẹ không chỉ theo dõi diễn biến bệnh dựa vào nhiệt độ sốt mà phải chú ý đến nhịp thở, tri giác và khả năng ăn uống; nếu thấy trẻ rút lõm lồng ngực, li bì, co giật, khó thở hoặc tím tái cần đưa ngay đến các cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

Giải pháp nào cho phụ huynh?

Để tránh rơi vào cảnh bố mẹ phải thay nhau nghỉ làm mỗi khi mùa cúm đến, TS.BS Lê Kiến Ngãi khuyến cáo, phụ huynh nên tiêm vaccine phòng cúm hằng năm cho trẻ. Dự phòng bằng vaccine vẫn là biện pháp chủ động và quan trọng nhất để giảm nguy cơ mắc và đặc biệt là giảm nguy cơ cúm nặng.

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Tiêm vaccine phòng cúm cho trẻ nhỏ. (Ảnh: Vân Anh)

Cha mẹ cũng cần tập cho trẻ thói quen rửa tay thường xuyên với xà phòng; đeo khẩu trang ở nơi đông người; hạn chế cho trẻ tiếp xúc gần với người có biểu hiện mắc bệnh đường hô hấp, sốt, ho; không đưa trẻ đang mắc cúm đến trường…

Bên cạnh đó, các trường học, nhà trẻ và cơ sở y tế cần tăng cường giám sát hội chứng cúm, phát hiện sớm các cụm ca bệnh và có biện pháp xử lý kịp thời. Ngành y tế cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến cúm tại cộng đồng và bệnh viện, những cảnh báo sớm có thể là tín hiệu quan trọng trước khi một đợt gia tăng rộng hơn được ghi nhận.

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Chạy đua cứu sống bé 7 tuổi nguy kịch do cúm A

VOV.VN - Một bệnh nhi 7 tuổi bị cúm A nặng, gây tổn thương tim và phổi, rơi vào tình trạng sốc tim, nguy cơ ngừng tim. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã sử dụng kỹ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO), giúp trẻ vượt qua giai đoạn nguy kịch sau gần 12 ngày điều trị.

Vân Anh/VTC News
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