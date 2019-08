Khoảng 8h sáng 23/8, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận nam bệnh nhân có tên Tan Pohck, 66 tuổi, quốc tịch Singapore cấp cứu trong tình trạng đau ngực trái dữ dội, bứt rứt, vật vã.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cứu sống bệnh nhân Singapore bị nhồi máu cơ tim cấp. (Ảnh: BVCC)

Kết quả điện tim xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp trước rộng, nguy cơ tử vong rất cao nếu không can thiệp kịp thời. Xác định đây là ca bệnh nghiêm trọng kết hợp nhiều bệnh nội khoa như đái tháo đường, tăng huyết áp nhiều năm, quy trình báo động đỏ nội viện được khởi động.

Sau 30 phút nhập viện, bệnh nhân đã được đưa đến phòng LAB tiến hành can thiệp do Ths.Bs Trần Văn Triệu, BS. Nguyễn Huỳnh Minh Thông cùng ê kíp thực hiện. Các bác sĩ đã xử trí can thiệp nong bóng và đặt 1 stent phủ thuốc vào đoạn gần và đoạn giữa nhánh liên thất trước, thủ thuật chỉ kéo dài 20 phút.



Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, giảm đau ngực nhiều đang được điều trị tại Khoa Tim mạch can thiệp. Bệnh nhân Tan Pohck cho biết: “Khi vào bệnh viện tôi đau ngực rất nhiều đồng thời rất lo lắng vì căn bệnh của mình. Tôi hết sức thán phục trước hành động xử trí nhanh nhẹn, quyết đoán trong cấp cứu của đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện. Hiện tại, sau can thiệp tôi thấy khỏe hơn và giảm đau ngực nhiều, cảm ơn các bác sĩ Việt Nam đã cứu sống mình”.

Theo Ths.Bs Trần Văn Triệu, Khoa Tim mạch can thiệp, nhồi máu cơ tim cấp là một cấp cứu tim mạch, khoảng 30% người bệnh tử vong trước khi nhập viện, đặc biệt nhồi máu cơ tim cấp trước rộng là bệnh diễn tiến rất nhanh và nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao trong những giờ đầu vì biến chứng loạn nhịp và choáng tim, nếu không được xử trí kịp thời bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào nên việc chẩn đoán và điều trị cần nhanh và chính xác.

“Trường hợp bệnh nhân này được tuyến trước chẩn đoán, xử trí kịp thời và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện có can thiệp mạch vành là một trong những yếu tố góp phần thành công cho việc tái thông mạch vành cấp cứu”, Bs Thiệu nói thêm./.