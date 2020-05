Đà Nẵng: 3 lần phẫu thuật sửa dị tật tim phức tạp cho bé gái 3 tuổi

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật sửa dị tật tim phức tạp cho bé gái T.P.B.C. (3 tuổi) ở thành phố Đà Nẵng, dành lại sự sống cho cô bé sau 3 lần mổ tim.



Bé TPBC khỏe mạnh sau 3 lần mổ tim.

Bé C. mắc tim bẩm sinh nặng Apso type II (không có thân động mạch phổi kèm thông liên thất). Gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng lần đầu vào tháng 6-2018, trong tình trạng nguy cấp với triệu chứng khó thở, tím toàn thân. Bé C. được mổ cấp cứu, đặt cầu nối chủ phổi tạm thời để đưa máu lên phổi cứu lấy mạng sống. Qua cơn nguy cấp, sức khỏe bé dần ổn định, nhưng dị tật ở tim vẫn chưa được điều trị triệt để do thể trạng sức khỏe chưa cho phép.

Sau nhiều lần hội chẩn, đánh giá tình trạng sức khỏe của bé, các bác sĩ Khoa Tim mạch Lồng ngực Bệnh viện Hoàn Mỹ, quyết định phẫu thuật lần thứ 3, sửa toàn bộ dị tật tim bẩm sinh APSO type II cho bé.

Sau phẫu thuật, bé đã ổn định sức khỏe. Nhờ chương trình mổ tim miễn phí “Viết tiếp câu chuyện trái tim” cho trẻ mắc tim bẩm sinh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, bé C. đã có được trái tim khỏe mạnh./.