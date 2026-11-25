5 ngày trước, chị Huỳnh Thị Kim Phượng (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) sốt liên tục. Sau khi xét nghiệm, biết mình sốt xuất huyết, nhưng chị Phượng vẫn tự mua thuốc điều trị tại nhà, đến khi sốt cao liên tục, gia đình mới đưa chị đến bệnh viện để điều trị.

Bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Trung tâm Y tế Khu vực Ngũ Hành Sơn

Chị Phượng cho biết, con gái của chị cũng bị sốt xuất huyết đang điều trị tại bệnh viện: “Tự nhiên trong người nóng, sốt kèm theo đau đầu sợ quá phải đi khám. Ở đây bệnh nhân đông nên nằm ghép 2 người chung 1 giường, quanh khu dân cư ở có nhiều người bị sốt xuất huyết. Tôi ở viện 5 ngày rồi nhưng tiểu cầu tụt, khi nào ổn bác sĩ cho ra viện. Hiện nay 2 mẹ con tôi nhập viện sốt xuất huyết”.

Bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Trung tâm Y tế Khu vực Ngũ Hành Sơn tăng cao

Tại Trung tâm Y tế Khu vực Ngũ Hành Sơn, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết đang tăng. Nếu như trước đây, bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị nội trú tại Khoa Nội Nhi truyền nhiễm và Khoa Lão chỉ 20 ca/ngày thì hiện nay tăng lên từ 40 đến 50 ca/ngày. Trung tâm y tế khu vực Ngũ Hành Sơn phải kê thêm giường, đáp ứng nhu cầu chăm sóc bệnh nhân.

Nhân viên Trạm Y tế Ngũ Hành Sơn phun hóa chất khử trùng, diệt muỗi

Bác sĩ Nguyễn Tiến Hưng, Giám đốc Trung tâm Y tế Khu vực Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết: “Theo ghi nhận của bệnh viện, hiện tại số lượng ca sốt xuất huyết tăng rất cao. Trung tâm chủ động kê thêm giường đáp ứng tình trạng tăng của bệnh nhân một cách đột biến; điều động nhân lực của các khoa, phòng có bệnh ít hơn bố trí cho Khoa Nội Nhi truyền nhiễm chăm sóc điều trị bệnh nhân một cách tốt nhất, chuẩn bị thuốc dịch truyền đáp ứng việc điều trị cho bệnh nhân. Khuyến cáo người dân cần nắm vững những kiến thức để phòng tránh sốt xuất huyết”.

Người dân các địa phương dọn vệ sinh, hạn chế muỗi sinh sôi

Từ đầu năm đến nay, TP Đà Nẵng ghi nhận hơn 700 ổ dịch, hơn 10.700 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trước diễn biến dịch sốt xuất huyết gia tăng, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Dọn vệ sinh, xử lý các ổ dịch

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng phân công cán bộ đứng điểm tại các địa phương để thường xuyên theo dõi tình hình ca mắc, hướng dẫn địa phương ngăn chặn, xử lý ổ dịch và đẩy mạnh công tác truyền thông. Ông Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết: Sở Y tế TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng thuốc, dịch truyền, vật tư, máy móc, phục vụ công tác thu dung và điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết.

“Chúng tôi tăng cường theo dõi tình hình bệnh sốt xuất huyết tại các địa phương, thường xuyên chia sẻ thông tin, kịp thời phát hiện xử lý triệt để ca bệnh, ổ dịch không để bệnh lan rộng. Trung tâm tiếp tục tăng cường giám sát muỗi lăng quăng, bọ gậy tại cộng đồng, xác định các điểm nguy cơ để triển khai biện pháp can thiệp phù hợp, thành lập các đoàn công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch tại các xã, phường có số ca mắc tăng cao trên địa bàn”, ông Vĩnh nói.