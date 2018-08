Dấu hiệu cho biết bạn có thể bị tổn thương thần kinh

Cảm giác tê: Khi nói đến tổn thương dây thần kinh cảm giác, những dấu hiệu đầu tiên mà bạn thấy được là cảm giác tê và ngứa ran, đặc biệt là ở bàn tay, ngón tay, chân và bàn chân. Nếu không được điều trị, cảm giác tê có thể lan sang các vùng khác của cơ thể. Vấn đề có thể trở nên nghiêm trọng và ảnh tới sinh hoạt hàng ngày. Đau nhói: Một dấu hiệu phổ biến khác của tổn thương dây thần kinh là đau nhói hoặc rát. Cảm giác đau này thường xuất hiện ở bàn tay hoặc bàn chân. Khu vực bị đau có thể là ở một dây thần kinh rồi lan rộng một số dây thần kinh và cả cơ thể. Ngoài ra, cơn đau này thường trở nên tệ hơn vào ban đêm. Yếu cơ: Có một số dây thần kinh ảnh hưởng đến khả năng di chuyển. Bất kỳ loại chấn thương nào đối với những dây thần kinh này sẽ gây yếu cơ. Ngoài tổn thương thần kinh, bạn có thể bị yếu cơ do chứng nhược cơ, bệnh Parkinson, viêm khớp dạng thấp, thoát vị đĩa đệm và đột quỵ. Chuột rút hoặc co giật: Bất kỳ tác động nào đối với dây thần kinh vận động đều có thể gây co thắt cơ bắp hoặc co giật thường xuyên. Đồng thời, chuột rút và co giật gây tổn thương các dây thần kinh nhiều hơn, tổn thương có thể từ nhẹ đến nặng và cực kỳ đau đớn. Chuột rút cơ bắp cũng có thể xảy ra do tập luyện quá mức, mất nước hoặc thiếu khoáng chất. Quá nhiều hoặc ít mồ hôi: Các dây thần kinh bị tổn thương có thể gây ra tình trạng gọi là bệnh thần kinh tự trị. Khi các dây thần kinh tự trị bị ảnh hưởng, nó có thể dẫn đến các vấn đề về mồ hôi. Trong khi một số người có thể bị đổ mồ hôi quá nhiều, đặc biệt ở phần thân trên và đầu thì lại có những người đổ ít mồ hôi hơn và khiến cơ thể khó điều hòa nhiệt khi hoạt động thể chất. Bàng quang thần kinh là bệnh lý gây mất chức năng của bàng quang do tổn thương một phần của hệ thống thần kinh. Bệnh khiến cho bàng quang hoạt động kém, không thể co lại để tống nước tiểu ra ngoài hoàn toàn hoặc ngược lại hoạt động quá mức, co lại thường xuyên, không có khả năng phối hợp với các cơn co thắt bàng quang dẫn đến việc bạn đi vệ sinh nhiều hơn. Nhức đầu dữ dội: Nếu bạn đang trải qua những cơn đau đầu dữ nó có thể là một dấu hiệu của tổn thương thần kinh. Trong thực tế, bạn có thể bị đau dây thần kinh chẩm, tình trạng này xảy ra khi một dây thần kinh ở cổ bị chèn ép. Nguyên nhân có thể là do viêm ở 1 trong 12 dây thần kinh của não bộ. Mất thăng bằng: Một dấu hiệu phổ biến khác của tổn thương thần kinh là mất thăng bằng. Bạn không được bỏ qua dấu hiệu này vì nó sẽ khiến bạn ngã và bị thương. Khi các dây thần kinh cảm giác bị tổn thương, nó có thể ảnh hưởng đến việc truyền tín hiệu giữa não và các chuyển động cơ thể, dẫn đến bị ngã và thương tích thường xuyên hơn.

