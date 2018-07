Dấu hiệu đột quỵ khi thời tiết nắng nóng và cách xử trí

Nhiệt độ cơ thể cao: Những người phải làm việc ngoài trời, nếu bị đột quỵ, nhiệt độ cơ thể có thể lên tới 39,5 độ C hoặc cao hơn. Không đổ mồ hôi hoặc mồ hôi quá nhiều: Không đổ mồ hôi: Đổ mồ hôi là cơ chế tự làm mát của cơ thể. Nóng nhưng cơ thể không đổ mồ hôi thường là tình trạng nghiêm trọng và cần phải được điều trị y tế ngay lập tức. Khi thân nhiệt lên cao, cơ thể không thể tự làm mát có thể dẫn đến đột quỵ do nhiệt. Ngược lại, đổ mồ hôi quá nhiều kèm theo mệt mỏi cũng là biểu hiện của đột quỵ do nắng nóng. Lẫn lộn hoặc gặp rắc rối khi đi bộ: Đột quỵ do nắng nóng sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh Trung ương của bạn. Nếu cơ thể gặp khó khăn khi di chuyển, thiếu sự phối hợp, nhầm lẫn hoặc không có khả năng đi bộ là những tín hiệu nghiêm trong và cần được cấp cứu ngay lập tức. Đau đầu: Một cơn đau nhức là phổ biến với đột quỵ do nắng nóng. Triệu chứng này thường do mất nước hoặc đột quỵ tác động lên hệ thần kinh trung ương. Chóng mặt, buồn nôn hoặc nôn mửa: Khi bạn tiếp tục đổ mồ hôi, cơ thể bạn sẽ càng bị mất nước. Thời tiết nóng sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các cơ quan khác nhau, tất cả đều có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng và có thể dẫn đến chóng mặt, ngất xỉu, buồn nôn hoặc nôn mửa. Đỏ da: Trong trường hợp đột quỵ do nhiệt và kiệt sức, da sẽ có mày đỏ. Đó là khi cơ thể cố gắng để làm mát, đưa lưu lượng máu tới toàn bộ cơ thể làm cho da xuất hiện màu đỏ. Da của bạn cũng có thể cảm thấy ngứa hoặc khô bất thường. Nhịp tim cao hoặc khó thở: Dưới thời tiết nắng nóng, trái tim cần phải bơm mạnh hơn và nhanh hơn để đảm bảo hệ thống làm mát tự nhiên của cơ thể đang làm việc để giữ cho nhiệt độ của bạn được cân bằng. Điều này có thể dẫn đến khó thở hoặc thở gấp. Bạn nên làm gì khi ai đó bị đột quỵ do nhiệt? Điều tốt nhất bạn có thể làm là gọi cấp cứu và trong khi chờ đợi, nhanh chóng làm mát cơ thể người bị đột quỵ bằng cách di chuyển người bệnh đến nơi mát mẻ, có bóng râm. Đổ nước, đá vào bồn và để người đó ngâm trong 15 đến 20 phút. Nếu không có bồn tắm, hãy đổ nước lên người bị nạn.

