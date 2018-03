Dấu hiệu đột quỵ sớm không nên bỏ qua

Yếu hoặc liệt một nửa người: Bất thình lình mất đi sức mạnh hoặc không có cảm giác ở một chi hay một bên cơ thể là một trong những dấu hiệu đột quỵ phổ biến nhất. Như Hiệp hội Động mạch Mỹ giải thích, mỗi bên của não ảnh hưởng đến phía đối diện của cơ thể. Vì vậy, nếu bạn bị chảy máu ở phía bên phải của não, phần bên trái của cơ thể sẽ có các triệu chứng. Một bên mặt bị kéo xuống: Nếu góc mắt của bạn đột nhiên rũ xuống hoặc bạn không thể kiểm soát được các biểu hiện trên khuôn mặt hãy đến phòng cấp cứu ngay lập tức. Nói khó khăn: Khi cục máu đông chặn nguồn cung cấp máu đến một phần của bộ não chịu trách nhiệm về lời nói, bạn sẽ giao tiếp khó khăn, hoặc nói ngọng. Khi đó, bạn cần đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Một triệu chứng đột qụy khác khác liên quan đến giọng nói xảy ra khi bạn không thể kiểm soát các cơ cần thiết để tạo ra lời nói rõ ràng. Cơ miệng sẽ yếu hoặc bị tê liệt, và bạn sẽ không thể di chuyển chúng theo cách bạn muốn. Nhức đầu dự dỗi có thể xảy ra trong các cơn đột qụy do xuất huyết, trong đó máu chảy vào não và khi đó bệnh nhân cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Tuy nhiên nhức đầu dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường khác. Nguyên nhân do lượng oxy cung cấp lên não bị thiếu. Mất thị lực: Thị lực giảm, nhìn mờ dần cả hai mắt hoặc một mắt, tuy nhiên biểu hiện này không rõ ràng nên bên cạnh khó nhận ra. Cục máu đông gây ra thiếu oxy cung cấp cho thùy chẩm của não, nơi chịu trách nhiệm về tầm nhìn của bạn. Chóng mặt hoặc mất thăng bằng: Nếu bạn chóng mặt, buồn nôn hoặc gặp khó khăn khi đi bộ, nhiều người có thể nghĩ rằng bạn đang say nhưng thực tế là bạn đang trong một cơn đột quỵ. Tuy nhiên dấu hiệu này cũng dễ bị nhầm lẫn với những bệnh khác.

Yếu hoặc liệt một nửa người: Bất thình lình mất đi sức mạnh hoặc không có cảm giác ở một chi hay một bên cơ thể là một trong những dấu hiệu đột quỵ phổ biến nhất. Như Hiệp hội Động mạch Mỹ giải thích, mỗi bên của não ảnh hưởng đến phía đối diện của cơ thể. Vì vậy, nếu bạn bị chảy máu ở phía bên phải của não, phần bên trái của cơ thể sẽ có các triệu chứng. Một bên mặt bị kéo xuống: Nếu góc mắt của bạn đột nhiên rũ xuống hoặc bạn không thể kiểm soát được các biểu hiện trên khuôn mặt hãy đến phòng cấp cứu ngay lập tức. Nói khó khăn: Khi cục máu đông chặn nguồn cung cấp máu đến một phần của bộ não chịu trách nhiệm về lời nói, bạn sẽ giao tiếp khó khăn, hoặc nói ngọng. Khi đó, bạn cần đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Một triệu chứng đột qụy khác khác liên quan đến giọng nói xảy ra khi bạn không thể kiểm soát các cơ cần thiết để tạo ra lời nói rõ ràng. Cơ miệng sẽ yếu hoặc bị tê liệt, và bạn sẽ không thể di chuyển chúng theo cách bạn muốn. Nhức đầu dự dỗi có thể xảy ra trong các cơn đột qụy do xuất huyết, trong đó máu chảy vào não và khi đó bệnh nhân cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Tuy nhiên nhức đầu dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường khác. Nguyên nhân do lượng oxy cung cấp lên não bị thiếu. Mất thị lực: Thị lực giảm, nhìn mờ dần cả hai mắt hoặc một mắt, tuy nhiên biểu hiện này không rõ ràng nên bên cạnh khó nhận ra. Cục máu đông gây ra thiếu oxy cung cấp cho thùy chẩm của não, nơi chịu trách nhiệm về tầm nhìn của bạn. Chóng mặt hoặc mất thăng bằng: Nếu bạn chóng mặt, buồn nôn hoặc gặp khó khăn khi đi bộ, nhiều người có thể nghĩ rằng bạn đang say nhưng thực tế là bạn đang trong một cơn đột quỵ. Tuy nhiên dấu hiệu này cũng dễ bị nhầm lẫn với những bệnh khác.