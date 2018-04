Để cân bằng độ pH trong cơ thể bạn nên ăn những thực phẩm này

Độ pH là sự cân bằng axit-bazơ hoặc axit kiềm - biểu thị bằng con số ion hyđro trong cơ thể. Nếu độ pH trong máu rơi xuống quá mức 6.95, tim sẽ đập chậm dần lại, tiến tới ngừng đập. Mặt khác, nếu độ pH trong máu tăng quá mức 7.7 thì sẽ gây ra hiện tượng co giật cơ bắp, tim sẽ bị co thắt dẫn đến ngừng đập. Có những thực phẩm giúp cân bằng độ pH trong cơ thể, đảm bảo sức khỏe. Các loại đậu: Đậu nành, đậu lăng, đậu Hà Lan (độ pH dao động từ 6.00-6.88) có hàm lượng protein, vitamin, khoáng chất và chất xơ không hòa tan cao giúp bạn hạ thấp mức cholesterol, cải thiện hệ miễn dịch và ngăn ngừa lão hóa sớm. Ô liu chín (độ pH trong khoảng 6.00-7.50) là nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời và chất béo không bão hòa có thể phục vụ như một chất chống oxy hóa tự nhiên, giảm nguy cơ béo phì, ngăn ngừa cục máu đông và loại bỏ cholesterol dư thừa trong máu. Rau bina nấu chín (độ pH trong khoảng 6.60-7.18) chứa nhiều vitamin A, C, K và canxi, vì vậy nó có tác dụng chống ung thư, giúp xương, da và tóc của bạn khỏe mạnh. Bơ (độ pH khoảng 6.27-6.58) giàu kali và ít natri, giàu chống oxy hóa như glutathone, vitamin C, E và carotenoid giúp ngăn ngừa một số bệnh ung thư như miệng, da và tuyến tiền liệt. giảm tổn thương gan, nuôi dưỡng tóc khô hoặc hư tổn. (Ảnh KT) Súp lơ nấu chín (độ pH khoảng 6,45-6,80) chứa các nguyên tố vi lượng và vitamin có tác dụng chống viêm và có thể giúp bạn tránh khỏi nguy cơ ung thư, bệnh tim và não, và thậm chí tăng cân. (Ảnh KT) Bắp cải xanh (độ pH khoảng 5.20-6.75) giàu axit folic, magiê, vitamin C và K. Nó có thể bảo vệ cơ thể khỏi các tác động tiêu cực của bức xạ, ngăn ngừa ung thư cũng như cải thiện tiêu hóa của bạn. (Ảnh KT) Cà rốt sống (độ pH khoảng 5.88-6.40) chứa các thành phần kiềm tự nhiên có thể giúp bạn trung hòa axit dạ dày dư thừa, giảm cholesterol, cải thiện thị lực và giảm các dấu hiệu lão hóa sớm. (Ảnh KT) Dưa hấu (độ pH khoảng 6.00-6.67) giàu kali, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác. Những thành phần này có thể làm cho xương và răng khỏe mạnh, tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện thị lực của bạn.(Ảnh KT)./.

