Đeo kính đúng độ nhưng vẫn tăng độ: Bài toán kiểm soát cận thị ở trẻ

Cận thị tiến triển: Nguy cơ không chỉ nằm ở độ kính

Khi cận thị tiến triển, trục nhãn cầu có thể tiếp tục kéo dài, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt, đặc biệt khi cận thị ở mức độ cao (từ -6,00 Diop trở lên). Các biến chứng có thể gặp gồm glocom, đục thủy tinh thể, bong võng mạc và thoái hóa hoàng điểm do cận thị. Một số tổn thương có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực và khó hồi phục.

Do đó, chỉ theo dõi độ cận là chưa đủ. Phụ huynh cần cho trẻ thăm khám định kỳ để bác sĩ đánh giá sự thay đổi khúc xạ, chiều dài trục nhãn cầu và tốc độ tiến triển cận thị, từ đó cân nhắc phương pháp kiểm soát phù hợp.

Theo BS.CKII Phạm Thị Hằng – Trưởng khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, kiểm soát cận thị cần được thực hiện lâu dài, dựa trên độ tuổi, tình trạng mắt và tốc độ tiến triển của từng trẻ.

Bên cạnh việc chỉnh kính đúng độ, trẻ cần được theo dõi định kỳ để bác sĩ đánh giá hiệu quả kiểm soát, điều chỉnh phương pháp khi cần thiết và hướng dẫn gia đình phối hợp chăm sóc mắt trong sinh hoạt hằng ngày.

BS.CKII Phạm Thị Hằng - Trưởng khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khám tư vấn kiểm soát cận thị cho trẻ.

Các phương pháp kiểm soát cận thị hiện nay

Tùy độ tuổi, tình trạng mắt và khả năng hợp tác của trẻ, bác sĩ có thể chỉ định một hoặc phối hợp các phương pháp sau:

1. Tròng kính gọng kiểm soát cận thị

Các loại tròng kính chuyên biệt được thiết kế để vừa điều chỉnh thị lực, vừa hỗ trợ làm chậm tiến triển cận thị ở trẻ. Phương pháp không xâm lấn, thuận tiện khi sử dụng hằng ngày và có thể điều chỉnh theo sự thay đổi khúc xạ của trẻ.

Tròng kính kiểm soát cận thị được thiết kế nhằm điều chỉnh thị lực và hỗ trợ kiểm soát tiến triển cận thị.

2. Kính áp tròng Ortho-K

Kính áp tròng cứng được đeo trong lúc ngủ để tạm thời định hình lại bề mặt giác mạc. Sau khi tháo kính vào buổi sáng, trẻ có thể nhìn rõ vào ban ngày mà không cần kính gọng. Phương pháp cũng có thể hỗ trợ làm chậm tiến triển cận thị, nhưng cần được bác sĩ chỉ định, hướng dẫn vệ sinh và theo dõi chặt chẽ do nguy cơ nhiễm trùng khi đeo kính qua đêm.

3. Thuốc nhỏ mắt Atropin nồng độ thấp

Atropin nồng độ thấp có thể được sử dụng để kiểm soát tiến triển cận thị ở trẻ. Việc lựa chọn nồng độ và theo dõi đáp ứng cần thực hiện theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

4. Liệu pháp ánh sáng đỏ năng lượng thấp

Phương pháp sử dụng thiết bị phát ánh sáng đỏ với thông số xác định nhằm hỗ trợ kiểm soát cận thị. Trẻ chỉ nên áp dụng khi có chỉ định và được theo dõi chuyên môn phù hợp.

Quy trình 6 bước kiểm soát cận thị tại DND

Bước 1: Đo khúc xạ chuyên sâu và đo chiều dài trục nhãn cầu.

Bước 2: Đánh giá yếu tố nguy cơ (di truyền, thói quen sinh hoạt, độ tuổi khởi phát).

Bước 3: Theo dõi tốc độ tiến triển qua các kỳ khám.

Bước 4: Xây dựng phác đồ kiểm soát cá nhân hóa.

Bước 5: Theo dõi định kỳ & điều chỉnh phương pháp khi cần thiết.

Bước 6: Đánh giá hiệu quả theo từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Đồng hành cùng trẻ trong hành trình kiểm soát cận thị

Bên cạnh việc tuân thủ lịch thăm khám, trẻ nên tăng thời gian hoạt động ngoài trời, duy trì khoảng cách và tư thế phù hợp khi học tập, đồng thời nghỉ giải lao sau những khoảng thời gian nhìn gần kéo dài. Những thói quen này góp phần hỗ trợ chăm sóc thị lực, nhưng không thay thế các phương pháp kiểm soát cận thị khi có chỉ định.

Tại Trung tâm Khúc xạ DND, trẻ được thăm khám và tư vấn các phương pháp phù hợp với tình trạng mắt, bao gồm tròng kính gọng kiểm soát cận thị, kính áp tròng Ortho-K, kính đa tròng/hai tròng và các phương pháp khác theo chỉ định của bác sĩ. Quá trình theo dõi giúp đánh giá diễn biến cận thị, hiệu quả kiểm soát và nhu cầu điều chỉnh phương pháp trong từng giai đoạn phát triển.

Thăm khám mắt định kỳ giúp theo dõi diễn biến cận thị và đánh giá nhu cầu kiểm soát cận thị ở trẻ.

Bên cạnh hoạt động thăm khám và tư vấn, Trung tâm Kiểm Soát Cận Thị Tiến triển DND hiện triển khai các ưu đãi chăm sóc thị lực, gồm giảm 15% chi phí đặt kính Ortho-K, giảm 20% chi phí chụp chiếu cận lâm sàng và tặng voucher 200.000 đồng khi mua kính.

Với cận thị tiến triển, mục tiêu không chỉ là giúp trẻ nhìn rõ mà còn là theo dõi sự thay đổi của mắt và chủ động kiểm soát cận thị trong suốt quá trình phát triển.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT CẬN THỊ TIẾN TRIỂN DND Bệnh viện Mắt Quốc tế DND - 128 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội Hotline: 0968.11.55.88 Website: https://matquocte.vn/en/