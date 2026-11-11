Điểm mặt 5 món ăn sáng "cứu tinh" ngày lạnh giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện

Cháo yến mạch

Cháo yến mạch ấm nóng kết hợp các loại hạt và trái cây khô. Cháo yến mạch là một trong những lựa chọn hàng đầu cho bữa sáng mùa đông nhờ khả năng cung cấp năng lượng giải phóng chậm và giữ ấm cơ thể cực kỳ hiệu quả. Yến mạch rất giàu chất xơ hòa tan (beta-glucan), giúp duy trì mức đường huyết ổn định, hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

Khi được nấu chín ấm áp và kết hợp cùng một chút quế, các loại hạt (hạnh nhân, óc chó) hoặc trái cây khô (nho khô, táo đỏ), món ăn này sẽ tạo ra nguồn nhiệt lượng vừa phải, giúp cơ thể ấm lên từ bên trong. Bạn có thể nấu yến mạch với sữa tươi hoặc sữa hạt, thêm một chút mật ong và bột quế để tăng hương vị thơm ngon cũng như tính ấm cho món ăn.

Việc lựa chọn một thực đơn bữa sáng phù hợp đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp cung cấp năng lượng bền bỉ. (Ảnh: VTC News)

Phở, bún nóng hổi với thịt bò và gừng

Trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, một tô phở, bún hay mì nước nóng hổi vào buổi sáng mùa lạnh luôn là niềm hạnh phúc giản dị mà khó cưỡng lại. Nước dùng nóng hôi hổi kết hợp với các loại gia vị có tính ấm như hành, tiêu, đặc biệt là gừng và tỏi, giúp giãn nở mạch máu, kích thích tuần hoàn lưu thông máu huyết đến khắp cơ thể.

Khi ăn kèm với thịt bò (giàu sắt và protein) hoặc thịt gà, bữa sáng này sẽ cung cấp đầy đủ đạm và calo để xua tan hoàn toàn cái lạnh cắt da cắt thịt. Hãy dùng bữa khi nước dùng còn nóng ấm và nêm thêm một vài lát gừng tươi để tối đa hóa hiệu quả làm ấm cơ thể.

Trứng luộc, trứng ốp la ăn kèm bánh mì đen nguyên cám

Trứng là thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng và cực kỳ linh hoạt cho một bữa sáng nhanh gọn nhưng đầy đủ dưỡng chất trong ngày lạnh. Trứng cung cấp nguồn protein chất lượng cao, choline và nhiều loại vitamin nhóm B giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, duy trì thân nhiệt ổn định.

Khi kết hợp trứng với bánh mì nguyên cám, bạn sẽ có một bữa sáng giàu chất xơ, giúp no lâu và giữ năng lượng ổn định suốt cả buổi sáng mà không lo bị tụt đường huyết do trời lạnh.

Khoai lang luộc kết hợp sữa ấm

Khoai lang từ lâu đã được xem là thực phẩm dưỡng sinh tuyệt vời cho những ngày nhiệt độ hạ thấp nhờ tính bình, vị ngọt và khả năng giữ ấm tốt. Khoai lang chứa hàm lượng tinh bột tiêu hóa chậm, dồi dào chất xơ, vitamin C và beta-carotene, giúp bồi bổ tỳ vị, cung cấp nguồn năng lượng bền vững và nuôi dưỡng làn da không bị khô nẻ do thời tiết hanh khô. Ăn một củ khoai lang nóng hổi cùng một ly sữa ấm vào buổi sáng giúp dạ dày được vỗ về, cơ thể ấm áp và nhẹ bụng.

Cháo nóng

Một tô cháo sườn sánh mịn, thơm mùi gạo xay nhuyễn ăn kèm sần sật sụn non và quẩy giòn rụm là món ăn vỗ về tuyệt vời trong những buổi sáng mùa đông. Cháo ninh nhừ rất dễ tiêu hóa, giúp dạ dày không phải làm việc quá vất vả trong những ngày trời lạnh mà vẫn hấp thu trọn vẹn dinh dưỡng từ nước hầm xương. Sụn non cung cấp collagen tốt cho khớp và da.

Mẹo nhỏ: Hãy rắc thật nhiều tiêu đen và hành lá thái nhỏ lên trên để tăng tính ấm và hương vị thơm ngon cho món ăn.